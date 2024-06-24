神州經脈 | 首5月財收降2.8%，FDI跌三成，股匯續跌

滬綜指上個交易日（21日）跌穿3000點後，今日（24日）繼續低迷，今早低開0.51%，跌幅盤中一度擴大至逾1%，不過在股王貴州茅台倒升拉動下，跌幅盤中顯著收窄，然而尾盤沽壓急增，市況迅速轉差，全日約4761隻個股下跌，上升的個股只有約300隻，滬綜指全日收跌1.17%，報2963.1點，盤中低見2960.13點，繼續創今年2月29日以來新低，深成指挫1.55%，創業板指亦跌1.39%。

（資料圖片）

兩市成交有低位反彈趨勢，錄6956億元（人民幣．下同），較上日的超低成交回升12.3%，但仍未超過7000億元水平。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2618，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，七連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2604至7.2620之間波動，距交易區間下限僅5點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1201，較上個交易日跌5點子，四連跌，續刷去年11月23日以來逾七個月新低，與市場預測偏離收窄至近1450點，上個交易日報7.1196。

今日新聞精選

1. 財政部公布，首5月全國一般公共預算收入96912億元，同比下降2.8%；一般公共預算支出108359億元，增長3.4%；據計算，首5月預算赤字11447億元。分稅收和非稅收入看，首5月全國稅收收入下降5.1%，當中印花稅下降18.6%，其中證券交易印花稅下降50.8%；房產稅增長20.1%；國內增值稅下降6.1%；國內消費稅增長7.2%。此外，首5月全國政府性基金預算收入同比下降10.8%，其中地方政府性基金預算本級收入降12.8%，當中國有土地使用權出讓收入同比下降14%。據《路透》測算，5月全國一般公共預算收入同比降幅由3.7%收窄至3.2%，為連續第五個月下降；當月全國一般公共預算支出同比增速由6.1%回落至2.6%；當月國有土地使用權出讓收入同比降幅由21.2%擴大至27.4%。

2. 中國商務部公布，今年1-5月全國新設立外商投資企業21764家，同比增長17.4%，但實際使用外資金額4125.1億元，同比下降28.2%，不但是連續第12個月下跌，而且跌幅還大於今年首四個月的27.9%。商務部外資司負責人表示，實際使用外資規模仍處於歷史高位，金額有所下降主要是受去年高基數影響；當前外商投資預期和信心總體穩定，而隨著一系列政策措施落地見效，中國的投資環境將更加完善。

3. 財政部公布，1-5月，全國國有及國有控股企業營業總收入328465.1億元，增長3.1%；利潤總額17064.3億元，增長2.3%；應交稅費24959.9億元，同比增長1.5%。1-5月，全國國有及國有控股企業資產負債率64.9%，上升0.2個百分點。

4. 發改委、農業農村部、商務部、文化和旅遊部、市場監管總局聯合印發《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，當中提出，鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標。通過中央財政和地方政府聯動，安排資金支持符合條件的老舊汽車報廢更新。鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新。《措施》並提出，擴大公共領域車輛全面電動化先行區試點範圍。穩步推進自動駕駛商業化落地運營，打造高階智能駕駛新場景。開展智能汽車「車路雲一體化」應用試點等。《措施》還提出，拓展文娛體育消費空間。打造新生代潮玩聚集地，支持打造一批演藝新空間，促進虛擬現實（VR）體驗等文娛業態場景創新。增加高質量演出供給，加大海外優質文化產品引進力度。

5. 貴州茅台信仰繼續崩塌，有消息指散裝飛天茅台單瓶價格已逼近2100元，不過內媒稱真實批價在2300元左右。貴州茅台相關人士對內媒表示，公司關注到股價波動，目前公司生產經營和動銷都是正常的，股價波動還是因為市場原因。至於飛天茅台散瓶批發參考價下探至2100元附近，是否有穩價措施，該人士表示，公司已關注到這個問題，也會採取相應的舉措。至於有傳12瓶飛天茅台即將取消整箱投放，上述人士亦表示需核實。另外，《財聯社》引述多名廣東地區典當行負責人稱，鑑於茅台酒價格不穩定，二手市場價格一直跌，目前不再接受茅台酒典當業務。

6. 車企價格戰已打得疲憊，「反內捲」情緒越發明顯，據內媒報道，一些車企不再直接降價，而是試圖通過保值回購等搶佔市場。例如最近凱迪拉克為IQ傲歌純電車型提供三年8折高保值回購政策。一汽大眾推出ID.Care保值包服務，對ID家族提供三年6折車價保值服務，打出「擁車成本」（買車價減賣車價）這張新牌。上汽大眾燃油車途觀LPro上市，亦推出三年8折保值煥新服務，以零售價23.68萬元的330TSI智行版為例，其三年「擁車成本」約47360元。另外，商務部部長王文濤6月22日應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視像會談，雙方商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。

7. 據《路透》引述知情人士透露，字節跳動正與美國芯片設計公司博通（Broadcom）合作開發一款先進的人工智能（AI）處理器，此舉將有助於在美中關係緊張的情況下確保高端芯片的充足供應。消息人士補充稱，字節跳動的這款5納米AI芯片，是一種被稱為專用集成芯片(＝（ASIC）的定制產品，此款芯片將符合美國的限制，製造工作將外包給台灣台積電（TSMC）。不過，消息人士提到，預計台積電不會在今年開始生產這款新芯片。雖然設計工作順利進行中，但標誌著設計階段結束和製造階段開始的流片（tapeout）尚未開始。

8. 美國財政部21日公布建議規則，限制和監控美國個人及企業投資中國的人工智能（AI）、電腦晶片和量子運算等領域，並在8月4號前接受公眾提出意見，之後將公布最終規則。中國商務部發言人表示對此嚴重關切、堅決反對，將保留採取相應措施的權利。發言人批評，這是典型的泛化國家安全做法，美方應尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止將經貿問題政治化、武器化，取消對華投資限制，為中美經貿合作創造良好環境。

撰文：經濟通中國組

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