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神州經脈 | 李強有信心實現5%增長，股匯跌，嫦娥月背採樣返回

25/06/2024

　　滬深股市昨日（24日）創下近月低位，今日（25日）接力下跌，儘管個股升多跌少，然而下跌個股較集中在市值偏大股票，滬綜指半日收跌，午後一度抹平跌幅，然而尾盤半導體及券商保險等板塊進一步下跌，帶動滬指全日收跌0.44%，連續第五個交易日下跌，報2950點，盤中低見2935.54點，創2月21日以來新低。

 

神州經脈 | 李強有信心實現5%增長，股匯跌，嫦娥月背採樣返回

嫦娥六號返回器今午著陸內蒙古四子王旗預定區域，實現全球首次月球背面採樣返回。（央視新聞微博圖片）

 

　　深成指全日跌0.83%，科技股權重更高的創業板指全日挫1.82%，科創50指數更瀉2.89%。留意兩市全日成交只有6482億元（人民幣．下同），按日減少6.8%，時隔一日再回到今年低位。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤一度收復7.26關，但午後跌幅再度擴大，收報7.2628，較上個交易日4時30分收盤價跌10點子，八連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2570-7.2631之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1225，較上個交易日跌24點子，五連跌，創去年11月22日以來逾七個月新低，與市場預測偏離收窄至逾1360點，上個交易日報7.1201。

 

今日新聞精選

 

1. 2024年夏季達沃斯論壇今起一連三日在遼寧大連舉行，國務院總理李強致辭時表示，中國經濟保持了回升向好的態勢，中國有信心、有能力實現全年5%左右的經濟增長目標。他又提到，中國經濟當前需要「固本培元」，解決重大經濟問題需要政策的組合拳，包括財政政策和金融手段；在宏觀調控採取重大政策時會更加強調長短結合，標本兼治。

 

2. 在2024夏季達沃斯論壇上，寧德時代董事長曾毓群表示，其民用電動載人飛機合作項目取得進展，預計2027年到2028年可支持約2000到3000公里的航程。這是寧德時代首次透露其電動飛機航程信息。曾毓群表示，寧德時代已成功試飛4噸級民用電動飛機，正在「積極投入」並加速8噸級研發。該8噸級飛機預計於2027到2028年發布，屆時可支持約2000到3000公里的航程。

 

3. 國家審計署審計長侯凱今日上午向十四屆全國人大常委會作《國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。報告顯示，2023年，中央一般公共預算收入總量約10.74萬億元，支出總量約14.9萬億元，赤字4.16萬億元，與調整後的預算持平。在中央部門預算執行方面，2023年重點審計的41個部門及所屬346家單位收到財政預算撥款5824.04億元，此次發現各類問題金額226.26億元。其中，中央部門本級和所屬單位問題金額分別為36.29億元和189.97億元，佔比分別為16%和84%。

 

4. 據「領事直通車」微博發布，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對新西蘭、澳洲、波蘭3個國家持普通護照人員試行免簽政策。2024年7月1日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。

 

5. 外電消息指，加拿大副總理方慧蘭宣布，將自7月2日開始就中國電動車事宜進行為期30天的公眾諮詢，有可能仿效美國及歐盟，向中國進口電動車及電動車電池徵收新關稅。另外，在歐盟準備對中國生產的電動汽車徵稅之際，作為歐洲汽車業大國的德國派出副總理兼經濟部長哈貝克訪問中國，《彭博》引述知情人士稱，中國商務部部長王文濤在北京會見哈貝克時，暗示可下調對大排量轎車進口關稅，作為德國游說歐盟放棄對中國電動汽車加徵關稅的回報。中國目前對歐盟乘用車進口徵收15%的關稅。

 

6. 據內媒報道，昨晚起陸續有包括中國大陸在內多個國家和地區的API開發者在社交媒體上表示收到來自OpenAI的「警告信」，信中指錄得其來自OpenAl目前不支持地區的API流量，7月9日起OpenAI將採取額外措施，停止來自不在OpenAI支持的國家和地區名單上的API使用。目前OpenAI的API向188個國家和地區開放，但名單上沒有中國（包括香港和澳門）。內媒引述業內人士指，OpenAI一直未有向中國提供服務，但一些中國用戶有方法對接OpenAI官方提供的API；OpenAI這次表態將停止對中國提供API服務，對於冀借助OpenAI大模型套殼創業的公司來說將是「滅頂之災」。

 

7. 據內媒《中國經營報》引述內地信託業內消息指，部分信託公司近期收到了監管機構的窗口指導，被通知中證監批准的公募基金代銷牌照公司不得代銷信託產品，如果有關規定全面落地，則意味著公募基金、券商等由中證監監管的金融機構將不能再代銷信託產品，只能通過信託公司自主銷售或者銀行代銷。

 

8. 嫦娥六號探測器返回器今日下午2時許準確著陸於內蒙古四子王旗預定區域，工作正常，標誌著探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功，實現全球首次月球背面採樣返回。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平代表黨中央、國務院和中央軍委致電祝賀探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功。

 

撰文：經濟通中國組

 

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