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神州經脈 | 滬指回升，人幣即期九連跌，央企創投基金投硬科技

26/06/2024

　　外資在過去12個交易日有11日均循陸股通淨流出A股，滬深兩市連日積弱，滬綜指在五連跌後今日（26日）終於止跌回升，不過成交續弱。A股今早繼續低開探底，儘管銀行股有所抬升，然而煤炭、電力、地產、軍工、汽車等板塊早段集體下跌，拖累滬綜指早市曾低見2933.33點，繼續刷新今年2月21日以來新低。

 

神州經脈 | 111國產遊戲獲批，滬指今年新高，美商會會長訪華

（資料圖片）

 

　　然而到了下午，滬指甫開市即向上衝，8分鐘內累計曾升超過36點，帶動滬指甚至倒升，不過很快沽壓又再增加，升幅抹平，未幾A場市況隨成交一起放量造好，科技股集體飆，消費、半導體、醫藥、造紙、金融等股份集體顯著上升，全日近4600隻個股飄紅，最終滬綜指收升0.76%，報2972.53點，深成指漲1.55%，創業板指更飆1.8%。

 

　　午後交投轉旺，兩市成交被推高至6434億元（人民幣．下同），然而仍然處於低位，和上日水平相若。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開後迅速調頭回落，午後更反覆跌至全日低位，距交易區間下限不足5點，最終收報7.2666，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，九連跌，續創去年11月14日以來近七個半月新低，全日在7.2620-7.2670之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1248，較上個交易日跌23點子，六連跌，續創去年11月22日以來逾七個月新低，與市場預測偏離仍有1450點，上個交易日報7.1225。

 

今日新聞精選

 

1. 在2024年夏季達沃斯論壇上，中國科學技術協會主席、中國前科技部長萬鋼在談到歐盟及美國在貿易方面設立壁壘時表示，電動汽車是發展大勢，這一趨勢不可阻擋，應堅定地走這條路，不能因為中間有所波折，就減緩發展步伐。對於中國的電動汽車進入國外市場後令外國人感到驚異甚至恐慌，萬鋼認為主要因為目前貿易和投資還沒有結合在一起，建議新能源企業可以開始嘗試在歐洲投資，進入到本地產業鏈。

 

2. 國資委資本運營與收益管理局局長王海琳在國務院政策例行吹風會上表示，下一步，國資委將加強與相關部門的溝通協同，在放寬規模限制、提高出資比例、注重整體業績和長期回報考核，明確盡職免責容錯條件等方面，給予中央企業創投基金更大支持。同時，將指導中央企業利用創業投資基金加大對行業科技領軍企業、科技成果轉化和產業鏈上下游中小企業的投資力度，鼓勵投早、投小、投長期、投硬科技，發揮長期耐心資本作用，支持戰略性新興產業和未來產業，助力培育發展新質生產力，進一步推動實體經濟高質量發展。

 

3. 中證監市場二司司長吳萌在國務院政策例行吹風會上表示，當局正在開展私募股權創投基金實物分配股票試點，允許將持有的上市公司股票通過非交易過戶的方式向投資者進行分配，這樣既豐富了退出的渠道，也有利於緩解對市場的衝擊。吳萌又表示，繼續保持境外上市通道的暢通，繼續加強和各方的協同配合，加強政策的動態評估，推動「健全創業投資退出機制」等措施的落實和落地。

 

4. 近期茅台酒批價下跌，多地貴州茅台經銷商開始「護盤穩價」。《財聯社》引述一名西部某省茅台經銷商指，現在普茅（53度500ml茅台酒）出貨價原則上每瓶不低於2400元，一般散客詢價都是2400元以上。有華北地區經銷商亦稱，其普茅出貨價每瓶不低於2500元。據易茅時價小程序顯示，近日普茅批價有所回升，6月23日以來，普茅批發價從每瓶2115元漲至最新每瓶約2250元。

 

5. 財政部、發改委、人行、金融監管總局等四部門日前發布的《關於實施設備更新貸款財政貼息政策的通知》提出，銀行向經營主體發放的貸款符合再貸款報銷條件的，中央財政對經營主體的銀行貸款本金貼息1個百分點。按照相關貸款資金划付供應商帳戶之日起予以貼息，貼息期限不超過2年。根據《通知》，在2024年3月7日至12月31日期間，經營主體簽訂貸款合同、設備購置或更新改造服務採購合同，且相關貸款資金發放至經營主體並划付供應商帳戶的，可享受貼息政策。

 

6. OpenAI將於近日更新政策，限制中國API使用，不少人推測國內不少「套皮」ChatGPT的AI「大模型」以及AI應用程式將面臨「滅頂之災」。一些國產大模型隨即推出優惠遷移方案吸引OpenAI API用戶「落戶」，其中騰訊雲為新遷移企業用戶免費贈送1億騰訊混元大模型tokens，並提供免費專屬遷移工具和服務。阿里雲百煉將為OpenAI API用戶提供最具性價比的中國大模型替代方案。百度智能雲千帆為新註冊企業用戶提供0元調用、0元訓練、0元遷移等服務，其中文心旗艦模型首次免費。商湯科技推出大模型0元購計劃，「日日新SenseNova」新註冊企業用戶將獲得涉及調用、遷徙、訓練等多項免費服務大禮包。

 

7. 在2024上海世界移動通信大會期間，華為無線網絡產品線副總裁、首席營銷官趙東，在5G-A & AI圓桌上發布AI入網「開城計劃」。該計劃旨在與全球運營商合作，通過構建無線智能化生態，全面提升網絡生產力。第一階段將在半年內賦能1000名站點工程師，管理超過1萬站，覆蓋杭州、廣州、曼谷、濟南、深圳五個城市。華為表示，在AI入網開城計劃中，華為從解決方案的提供者轉為運營商智能網絡的共創者，加速網絡的智能化轉型，引領無線通訊行業進入一個全新的智能化時代。

 

8. 國家衛健委、教育部、民政部等16個部門印發《「體重管理年」活動實施方案》，力爭自2024年起以三年左右時間，實現體重管理支持性環境廣泛建立，全民體重管理意識和技能顯著提升，健康生活方式更加普及，全民參與、人人受益的體重管理良好局面逐漸形成，部分人群體重異常狀況得以改善。具體措施包括鼓勵開發體重管理App，推進食堂、餐廳、加工食品減油鹽；推廣「一秤一尺一日曆」，舉辦萬步健走等全民健身活動；研發體重管理相關醫藥，鼓勵醫療衛生機構設體重管理門診等。

 

撰文：經濟通中國組

 

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