內房 | 北京鬆綁樓市，降首付比例房貸利率，推住房以舊換新

．在上海、廣州、深圳相繼鬆綁樓市政策後，北京樓市新政終於跟上。北京市住建委等四部門公布，首套房最低首付款比例調整為不低於20%，首套房貸利率下限調整為3.5%，多子女家庭購二套房認定為首套

．新政還提出，組織開展住房「以舊換新」活動

在上海、廣州、深圳相繼鬆綁樓市政策後，北京樓市新政終於跟上。北京市住建委等四部門公布，首套房最低首付款比例調整為不低於20%，首套房貸利率下限調整為3.5%，多子女家庭購二套房認定為首套。新政還提出，組織開展住房「以舊換新」活動。

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北京樓市新政之下，購買首套住房，最低首付款比例調整為不低於20%，貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)減45個點子，調整後5年期以上房貸利率下限目前為3.5%。



購買二套住房，位於五環以內的，最低首付款比例調整為不低於35%，貸款利率下限調整為不低於相應期限LPR減5個點子，調整後5年期以上房貸利率下限目前為3.9%；位於五環以外的，最低首付款比例調整為不低於30%，貸款利率下限調整為LPR減25個點子，調整後5年期以上房貸利率下限目前為3.7%。公積金首付政策相應調整。



*多子女家庭購二套房認定為首套*



同時，新政優化北京戶籍二孩及以上的多子女家庭在商業性個人住房貸款和公積金個人住房貸款中首套住房認定標準，對北京市戶籍二孩及以上的多子女家庭，購買第二套住房的，在個人住房貸款中認定為首套住房。



此外，對於申請住房公積金個人住房貸款，購買二星級及以上綠色建築、裝配式建築或者超低能耗建築的繳存職工家庭，給予上浮貸款額度支持，最多可上浮40萬元人民幣，最高貸款額度不超過160萬元人民幣。



*舊房成功出售的訂金可轉為新房首付款*



新政還提出，組織開展住房「以舊換新」活動。對居民家庭出售舊房購買新房的，房地產經紀機構優先推動舊房交易，舊房成功出售後，相關訂金轉為購買新房的首付款；如在一定時期內未能成功出售的，開發企業則無條件退還訂金。



業內人士指，每一輪政策都會帶動需求釋放，北京此舉進一步降低購房門檻，尤其是對於年輕人、新市民的購買有較大的促進作用。這將增強購房者的市場信心，對於後續市場行情提振具有積極作用。

撰文:經濟通中國組

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