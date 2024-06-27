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神州經脈 | 三中全會會期確定，工業利潤增長放緩，滬指四個月低

27/06/2024

　　滬深股市昨日午後經歷一波顯著反彈，然而大市氣氛仍未好轉，成交低迷，當日外資繼續循陸股通淨流出，加上人民幣繼續承壓，今日（27日）兩市重返下跌，且愈跌愈急。滬綜指今早恢復低走，盤中公布的5月工業企業利潤數字不理想，影響行業板塊普遍飄綠，儘管中證500ETF、滬深300ETF盤中成交放量增，內媒吹風「資金抄底」，然而市場並不買帳，午後跌幅更進一步加劇，全日超4500隻個股下跌，上升個股僅500隻，重磅銀行股及中字頭股份上升惟無力撐起股市，個股中位數表現為下跌近2%。

 

神州經脈 | 三中全會會期確定，工業利潤增長放緩，滬指四個月低

（資料圖片）

 

　　滬綜指在接近全日最低位收市，跌0.9%，報2945.85點，是四個月以來收盤新低，昨日（26日）升幅全銷。深成指更跌1.53%，創業板指更吐1.59%。悲觀情緒籠罩，成交持續陷入低迷，兩市全日成交6257億元，按日減2.8%，是年內第三低成交水平。另外值得留意的是滬深交易所隔夜回購利率一度飆升，亦對大市構成壓力。

 

　　日圓跌跌不休助力美元被動走強，人民幣貶值壓力難以降低。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2689，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，十連跌，再創去年11月14日以來近七個半月新低，全日在7.2658至7.2693之間波動，日內最低位距交易區間下限僅2點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1270，較上個交易日跌22點子，七連跌，創去年11月21日以來逾七個月新低，與市場預測偏離擴至近1500點，上個交易日報7.1248。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日召開會議，中共中央總書記習近平主持。會議決定，中共第二十屆三中全會將於7月15日至18日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請二十屆三中全會審議。會議強調，到2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

 

2. 國家統計局公布，1-5月全國規模以上工業企業實現利潤總額27543.8億元，同比增長3.4%，增速比1-4月份回落0.9個百分點；5月，工業企業實現利潤同比僅增0.7%，與4月工業企業利潤由3月下降3.5%轉為增4%，出現顯著放緩。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指，受投資收益增速回落等短期因素影響，規上工業企業利潤增速比1-4月回落，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，1-5月企業毛利潤增速比1-4月加快0.8個百分點，連續兩個月加快，工業企業效益基本面持續改善。

 

3. 國家隊上周三（19日）高調宣布，國新投資將認購「中證國新港股通央企紅利ETF」首發份額，消息刺激當日港股急升超過500點。今日三隻「中證國新港股通央企紅利ETF」宣布成立，合計募集總份額為34.01億份。其中廣發中證國新港股通央企紅利ETF成立規模最高，為11.65億；其次是景順長城中證國新港股通央企紅利ETF，為11.25億；南方中證國新港股通央企紅利ETF的成立規模也達到11.1億。不過，國新投資認購的份額沒公布。

 

4.在上海、廣州、深圳相繼鬆綁樓市政策後，北京樓市新政終於跟上。北京市住建委等四部門公布，首套房最低首付款比例調整為不低於20%，首套房貸利率下限調整為3.5%，多子女家庭購二套房認定為首套。新政還提出，組織開展住房「以舊換新」活動。購買二套住房，位於五環以內的，最低首付款比例調整為不低於35%，貸款利率下限調整為不低於相應期限LPR減5個點子，調整後5年期以上房貸利率下限為3.9%；位於五環以外的，最低首付款比例調整為不低於30%，貸款利率下限調整為LPR減25個點子，調整後5年期以上房貸利率下限為3.7%。公積金首付政策相應調整。

 

5. 內地有傳金融機構「限薪令」已經部分落地，一些公募基金經理人被施壓歸還過去幾年透過「非合規」渠道獲得的薪酬。另外，《彭博》引述知情人士指，招商局集團、中國光大集團和中信集團等國企近期已要求其金融業務的高級員工放棄推遲發放的獎金，並在部分情況下要求返還超過290萬元的稅前薪酬。與此同時，據內媒統計，由今年初起至昨日內地已有157位基金經理離任，其中不乏管理產品經驗超十年的公募「老將」，且年內有高達1142隻產品宣布其基金經理離任。隨著內地金融圈熱議高收入員工被要求退還工資的事件，業界擔心未來一段時間基金經理增聘、卸任、離職公告將更加頻繁。

 

6. 歐盟計劃下月起向中國電動車加徵臨時關稅，《彭博》引述知情人士報道，歐盟在收到更多來自受影響企業的資料後，決定微調相關稅率，其中對上汽集團的關稅稅率將由38.1%下調至37.6%，對吉利由20%降至19.9%，比亞迪稅率不變，維持在17.4%。至於其他汽車生產商，若配合歐盟調查而未被抽樣調查，將被徵收20.8%加權平均關稅；不合作的企業將被額外徵收37.6%關稅。歐盟委員會已通知相關企業，臨時關稅將於7月4日開始實施，最終的關稅決定將在今年11月公布。

 

7. 據《新浪科技》報道，在2024 MWC上海（2024上海世界移動通信大會）期間，中國廣電內部人士透露，中國廣電5G NR廣播將於明年正式商用。值得注意的是，5G NR廣播已實現無手機卡模式、跨運營商服務，即5G NR廣播正式商用時，可以免流量看電視，並且中國廣電以及其他三大運營商的用戶均可使用。

 

8. 據《央視新聞》引述深中通道通車運營新聞通氣會報道，歷時7年建設的深中通道將於6月30日下午3時正式通車運營。此前外界一直盛傳是6月28日。深圳機場中山航空港、深圳機場江門航空港也將與深中通道同步啟用，屆時將提供一站式異地值機、機場專線服務。另外，廣東省交通運輸廳官方網站公布，深中通道全線車輛通行費收費標準為每標準車次66元。

 

撰文：經濟通中國組

 

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