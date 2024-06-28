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打擊貪腐 | 中國國防部前部長李尚福、魏鳳和被開除黨籍

28/06/2024

  • 李尚福被指嚴重污染軍隊裝備領域政治生態

  • 魏鳳和被批「忠誠失節」嚴重污染部隊政治生態

 

打擊貪腐 | 中國國防部前部長李尚福、魏鳳和被開除黨籍

　　據《央視新聞》報道，中共中央政治局會議今日審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》、《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終止其中共二十大代表資格，涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。此前，中央軍委已決定給予李尚福、魏鳳和開除軍籍處分，並分別取消陸軍上將軍銜、火箭軍上將軍銜。

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李尚福被指嚴重污染軍隊裝備領域政治生態

　　報道指，根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經黨中央研究決定，2023年8月31日，由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查。現已查明，李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。
　　審查調查中還發現李尚福其他嚴重違紀違法問題線索。李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

魏鳳和被批「忠誠失節」嚴重污染部隊政治生態

　　此外，報道指，根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經黨中央研究決定，2023年9月21日，由軍委紀委監委對魏鳳和嚴重違紀違法問題立案審查調查。現已查明，魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。
　　審查調查中還發現魏鳳和其他嚴重違紀違法問題線索。魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。
　　現年66歲的李尚福去年3月接替魏鳳和出任國防部長。然而，李尚福去年8月起未再公開露面，當時有傳聞稱，其因涉嫌軍事裝備採購腐敗而接受中央軍委紀律檢查委員會的調查。至於魏鳳和，此前也有傳涉及李尚福案，因其去年9月底缺席十一國慶招待會，今年春節又不在「老同志」看望名單，惟魏鳳和的名字上月突然「重現」央視新聞聯播畫面，外界當時揣測其已「平安」。

撰文：經濟通中國組

 

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