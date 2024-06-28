神州經脈 | 滬指半年跌0.3%，人幣連貶六月，港澳遊免稅額升

今年上半年最後一個交易日，滬深股市今早（28日）低開，盤中倒升，軍工股因軍方高層人事變故炒作，加上三中全會日期落實，多板塊憧憬國策利好，滬綜指午後最高見2985.47點，接近尾盤時段券商板塊集體見崩，稍拖累市場情緒，總結全日滬綜指仍升0.73%，報2967.4點，深成指則軟0.01%，創業板指更受AI板塊回吐影響，收跌1.16%。

（資料圖片）

多隻寬基ETF成交延續近日放量趨勢，兩市全日成交7032億元（人民幣．下同），按日升12.4%。

回顧全月，隨著美國降息預期漸弱，甚至有儲局官員提出不排除加息，亞洲貨幣本月急貶，人民幣兌美元刷新超過七個月新低，中國股市本月結束了連續四個月的修復勢頭急跌，和一片紅火的中國債市形成鮮明對比。滬綜指連續第六周下跌，累計本周跌1.03%，全月則挫3.87%，上半年累跌0.25%。

此外，受美國減息預期消退影響，外資顯著撤出。截至昨日（27日）外資本月循陸股通從A股淨流出494億元，流出規模遠遠大於1月小盤股股災時的淨流出145億元，如果今天沒有錄得大額淨流入，則可能創下僅次於去年8月的超高淨流出記錄。

在6月最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2659，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，止十連跌，暫脫離近七個半月低位，全日在7.2641至7.2685之間波動，日內低位距交易區間下限仍不足10點子。人幣即期匯率全月跌0.3%，連跌六個月；半年累跌2.39%。今日人民幣兌一美元中間價報7.1268，較上個交易日升2點子，止七連跌，暫離逾七個月低位，與市場預測偏離仍有近1460點，上個交易日報7.1270。

今日新聞精選

1. 中共中央政治局昨午就健全全面從嚴治黨體系進行第十五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，必須堅持和加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，進一步健全要素齊全、功能完備、科學規範、運行高效的全面從嚴治黨體系。要健全上下貫通、執行有力的組織體系。堅持黨中央權威和集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制，確保黨中央政令暢通、令行禁止。要健全固本培元、凝心鑄魂的教育體系。完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制。

2. 中共中央政治局會議決定給予中國前兩任國防部長李尚福、魏鳳和開除黨籍及軍籍處分，終止其中共二十大代表資格，涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。這是近年來首見有軍隊高層官員落馬。處罰決定中提到，兩人都曾利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，其中李尚福的行為嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣；魏鳳和還被指「忠誠失節」，其行為嚴重污染部隊政治生態。

3. 中國財政部、海關總署、稅務總局聯合公布，自香港、澳門進境居民旅客物品免稅額提高至最高1.5萬元。其中，在境外獲取的個人合理自用行李物品，免稅額1.2萬元；在口岸進境免稅店購買免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品，免稅總額1.5萬元。有關措施自2024年7月1日起，先行在羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、拱北、港珠澳大橋珠海公路等6個口岸實施；自2024年8月1日起，推廣至全部進境口岸。香港特區政府熱烈歡迎並衷心感謝，稱在新安排下，估算每年能為香港帶來額外約88億港元至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億港元至54億港元。

4. 財政部、稅務總局發布公告，延續實施全國中小企業股份轉讓系統（簡稱新三板）掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策。其中，個人持有掛牌公司的股票，持股期限超過1年，對股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人持有掛牌公司的股票，持股期限在1個月或以內的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。

5. 蘋果Vision Pro今日在內地正式開賣，售價29999元起，但必須經過預約試戴才可以購買，據報蘋果店外都沒有黃牛「守候」。一向緊貼電子產品潮流的深圳華強北則已出現類Vision Pro產品，外觀和部分功能都與蘋果Vision Pro相似，售價僅介乎1500元至1900元之間。有意思的是，這款類Vision Pro產品內置華為應用商店，聯網後可以自行下載App。

6. 內地有傳金融機構「限薪令」已經部分落地，一些央企系公募基金經理人被施壓歸還部分薪酬，標準線據傳為年薪290萬元以上的部分。據內媒《財聯社》報道，已有央企系公募加速推動退薪工作，確定退薪分兩步進行：要求員工「本周五前」上交首筆退薪，8月中旬全部退薪完成。根據有關報道內容表述，未能肯定有關公募基金是否已於昨日完成首筆退薪工作，抑或是要求在今日內完成退薪工作。

7. 諮詢公司貝恩公司攜手凱度消費者指數今日在滬發布的《2024年中國購物者報告》指出，今年一季度，中國快速消費品銷量增長3.5%，推動銷售額增長2%左右，比2023年同期增速高出0.5個百分點。銷量的增長表明消費者依然具有較強的消費需求。然而平均售價同比下降1.5%，與2023年較為平穩的價格趨勢相比，消費平替的苗頭又重新浮現。

8. 據內媒報道，特斯拉中國區近日啟動了召回被裁掉員工的流程，預計召回規模超過100人。目前計劃召回的員工原本屬於充電、銷售、售後和交付部門，如果同意被召回，返崗員工需要退還「N+3」裁員賠償部分的「3」，且司齡重新計算。報道提到，返聘被裁員工，主要原因是門店人手不足，缺人手程度甚至嚴重到連人事部門員工都要聯絡曾經投遞簡歷的人，向其推銷購車優惠並邀請試駕。

撰文：經濟通中國組

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