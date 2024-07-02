上合組織峰會 | 習近平今起出席上合組織峰會，並訪哈薩克、塔吉克

．外交部宣布，國家主席習近平本周二(7月2日)至周六(7月6日)，將出席在哈薩克阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙邀請，對兩國進行國事訪問

．會議期間，習近平將同與會各國領導人就新形勢下深化各領域合作以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，就上合組織下步發展作出規劃和部署

外交部宣布，國家主席習近平本周二(7月2日)至周六(7月6日)，將出席在哈薩克阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙邀請，對兩國進行國事訪問。

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外交部發言人毛寧昨日（1日）表示，即將舉行的哈薩克阿斯塔納峰會是今年上合組織框架內最重要的活動，會議期間，習近平將同與會各國領導人就新形勢下深化各領域合作以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，就上合組織下步發展作出規劃和部署。



*中國將接任上合組織輪值主席國*



毛寧指出，中方相信，本次峰會將凝聚各方更多共識，譜寫合作嶄新篇章，為促進各國安全穩定和發展振興、推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。



她又稱，阿斯塔納峰會後，中國將接任上合組織2024至2025年輪值主席國，是時隔7年中國再次擔任主席國。中方對此高度重視，已全面啟動籌備工作，願同各方一道，進一步深化政治、安全、經貿、人文領域合作，促進上合組織高質量發展，為本地區人民帶來更多福祉，為世界持久和平與共同繁榮貢獻更多力量。

撰文：經濟通中國組

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