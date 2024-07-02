神州經脈 | 人行預告借入國債，滬指三連升，建行據報大規模減薪

外界預計人行快將開啟國債賣出操作，市場密切關注，滬綜指今早（2日）先窄幅低開，盤中在白酒和銀行兩大重磅板塊加持下，滬指一度反彈突破三千關，創6月21日以來新高，然而機械、家電、半導體、汽車等板塊集體跌超過1%，拖累滬指升幅受限至全日收市，今日滬指僅升0.08%，但已經是連續第三個交易日上升，報2997.01點，三千點阻力大，深成指則跌0.97%，創業板指更跌1.05%。

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股市稍見修復，而且今日陸股通恢復交易，但成交仍然偏弱，兩市全日成交額6447億元（人民幣．下同），按日減2%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2714，較上個交易日4時30分收盤價跌30點子，兩連跌，續創去年11月14日以來逾七個半月新低，全日在7.2679至7.2716之間波動，最低位距交易區間下限7.2717僅剩1點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1291，較上個交易日跌26點子，創去年11月21日以來逾七個月新低，與市場預測偏離仍有逾1480點，上個交易日報7.1265。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今起至周六（6日）出席在哈薩克阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙邀請，對兩國進行國事訪問。習近平今日中午乘專機抵達阿斯塔納，托卡耶夫在機場迎接。此外，習近平在哈薩克媒體發表署名文章表示，中哈合作大有可為，且必將大有作為，兩國要深化經貿、產能、投資、能源礦產、農業等傳統領域合作，提升口岸通關效率，推進中歐班列高質量運行和跨里海國際運輸走廊建設，完善立體多元高效的互聯互通格局。同時，充分挖掘新能源、數字經濟、人工智能、跨境電商、航空航天等高技術領域合作潛力，打造高附加值產業鏈供應鏈。

2. 人民銀行昨日發布的公開市場業務公告，再度釋放出債券市場應理性「降溫」的強信號，亦被市場視作人行買賣國債的「前奏」。公告顯示，為維護債券市場穩健運行，人行決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。專家認為，人行「借券賣出」是為了近期擇機在二級市場開展國債賣出操作。中國10年期國債期貨主力合約昨日跳水跌0.37%，然而到今日則止跌反彈0.25%；30年期國債期貨主力合約昨日挫1.06%，今日反彈0.28%。

3. 據《路透》報道，建設銀行正在進行大規模的減薪行動，該行要求總部員工減薪至少10%，更高職位的員工將面臨更大幅度的減薪幅度，而大部分分行員工的減薪幅度則高於總部員工，不過部分業務較好分行的減薪幅度控制在個位數。報道分析，建行節省薪資成本除了由於融資環境持續寬鬆、淨息差收窄壓力之外，還可能和中國當局號召「共同富裕」，要求金融機構整治「享樂主義和奢靡之風」有關。

4. 中指研究院最新數據顯示，內地百城6月新建住宅平均價格每平方米為16421元，按月升0.15%，漲幅較5月收窄0.1個百分點；按年升1.5%。上半年，受改善型樓盤入市影響，百城新房價格累計結構性上漲1.24%，漲幅較去年下半年擴大0.99個百分點。6月百城二手住宅平均價格每平方米為14762元，按月下跌0.73%，跌幅較5月擴大0.03個百分點，已連續26個月按月下跌；按年則跌6.25%。上半年，業主「以價換量」帶動百城二手房價格累計下跌3.61%，跌幅較去年下半年擴大0.87個百分點。

5. 多家車企公布6月銷售交付數據。新能源車國內龍頭比亞迪6月銷量約34.2萬輛，按年升35%，據外媒統計比亞迪在第二季度售出近100萬輛車，創下紀錄，但上半年仍然僅完成全年銷量目標的44.7%。理想、蔚來、極氪上半年均完成了全年銷量目標的三成以上，小鵬汽車完成率則不足兩成。奇瑞汽車6月銷售200412輛，同比增長38%；1-6月累計銷售1100621輛，同比增長48.4%，首次半年度銷量突破百萬輛。華為鴻蒙智行全系上半年累計交付194207輛，登頂中國新勢力品牌上半年銷量第一，單6月則交付46141輛。

6. 茅台醬香酒營銷公司下發通知稱，茅台1935已超進度完成今年各項任務，即日起暫停投放茅台1935酒合同計劃。另外，瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司今日發布漲價通知，自即日起，38度國窖1573經典裝（500mlx6）經銷客戶計劃內配額結算價格每瓶上調30元。

7. 中國駐菲律賓大使館發布消息稱，一名中國公民在菲被綁架並被殺害。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，經核實，遭綁架遇害的人員包括一名中國公民，案發後中國駐菲律賓使館同菲方保持著密切聯繫，敦促菲方全力偵辦案件，切實採取有效措施維護在菲律賓中國公民的安全，並為遇害人員的家屬善後提供了協助。中方將會同有關部門指導駐菲律賓使館繼續密切關注案件的進展，做好後續工作。據悉，受害中國公民為香港上市的醫療股潤邁德醫療國際營銷總監夏軻孚，一同被害的還有一名美籍華人。

8. 2024全球數字經濟大會今日在北京正式開幕。國家數據局局長劉烈宏在會上表示，國家數據局將以制度建設為主線，今年陸續推出數據產權、數據流通、收益分配、安全治理、公共數據開發利用、企業數據開發利用、數字經濟高質量發展、數據基礎設施建設指引等8項制度文件。工信部副部長辛國斌在同場合表示，工信部將加快推進5G、千兆光網等網絡的覆蓋範圍與融合應用，分行業制定數字化轉型路線圖，深化數據管理國家標準貫標，研究制定數據要素產業發展政策，保障數據要素高水平應用。

撰文：經濟通中國組

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