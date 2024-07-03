神州經脈 | 財新服務業PMI弱，普華永道換帥，滬指止三連升

人民幣匯率節節走低，資金紛紛湧向國債、固收基金和外國股指ETF，內地股市備受冷落，今日（3日）滬深兩市成交竟低於6000億元（人民幣．下同），只有5798億元。近日股市成交連連走低，除了市場表現不理想資金改投其他標的之外，也和三中全會召開前觀望情緒濃厚、以及監管持續打擊量化策略等因素有關。

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指數表現方面，今日滬綜指在悶市下中斷三連升，機械、資源股續跌，銀行股回吐，滬指全日跌0.49%，報2982.38點；深成指跌0.59%，創業板指軟0.3%。上交所在1日召開「科創板八條」專題證券公司座談會，旨在落實科創板改革各項政策措施，科創50指數逆市升0.38%。

除了滬深兩市之外，北交所股票今日表現亦不濟，北證50指數下跌1.97%，報692.85點，盤中低見692.85點，再度刷新歷史新低。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日繼續徘徊於交易區間下限附近，收報7.2734，三連跌，較上個交易日4時30分收盤價跌20點子，續創去年11月14日以來近八個月新低，全日在7.2710至7.2737之間波動，距交易區間下限7.2738僅剩1點，幾乎「跌停」。離岸人民幣兌美元（CNH）早盤一度跌穿7.31創八個月新低。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1312，較上個交易日跌21點子，兩連跌，續創去年11月21日以來逾七個月新低，為今年首度跌穿7.13關口，與市場預測偏離則收窄至1320點左右，上個交易日報7.1291。

今日新聞精選

1. 正在哈薩克國事訪問的國家主席習近平今日與哈薩克總統托卡耶夫會談。習近平表示，願與托卡耶夫一道，攜手構建更加富有內涵和活力的中哈命運共同體，為地區乃至世界的發展穩定注入更多正能量。會後兩人共見記者時，習近平宣布，雙方確立了未來盡早實現雙邊貿易額翻番的新目標，並指中方支持哈薩克加入金磚合作機制，而明年將在哈薩克舉辦「中國旅遊年」。兩人還以視頻方式出席中歐跨裏海直達快運開通儀式。

2. 6月中國服務業擴張速度放緩，市場信心明顯走弱。6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.2，低於5月2.8個百分點，降至2023年11月以來七個月最低，顯示服務業景氣度回落。此前公布的6月財新中國製造業PMI上行0.1個百分點至51.8，為2021年6月來最高。服務業增長放緩的拖累大於製造業擴張加速的拉動，當月綜合PMI回落1.3個百分點至52.8。

3. 國債期市連續兩日上升，中國10年期國債期貨主力合約今日再揚0.15%，30年期國債期貨主力合約同升0.29%。專家分析，國債債市持續火爆，可能會加速人行下場借券操作，警告債市情緒可能會在短期內受到壓制。另《路透》引述消息人士透露，中國財政部要求承銷團成員重新報送將於本周五（5日）招標續發的30年超長期特別國債需求，因人行將開展國債借入或致需求變動。周五招標的580億元30年特別國債，是5月特別國債啟動發行以來單期最大發行規模。此外，財政部今日招標續發930億元年期固息國債，加權中標收益率為1.6847%，較二級成交水平低約8個基點，續創2020年5月（1.4416%）以來逾四年新低，並較6月初同期限招標結果下降逾15基點。

4. 四大會計師行之一、因中國恒大審計醜聞而引發監管風險的普華永道（香港稱羅兵咸永道，下文以普華永道代稱），近月以來遭多家重要上市公司客戶解聘，其大中華區審計收入恐銳減，內地審計業務市場大洗牌。在風波中，被指應就事件負責的前普華永道亞太及中國區主席趙柏基，據報自今年7月1日起退休。普華永道官網資料顯示，在該行工作超過30年的李丹成為新任亞太及中國區主席，而他也是四大行之中首個領導在華審計業務的內地人士。

5. 廣開首席產業研究院院長連平今日在滬發布2024下半年宏觀經濟金融展望報告指，下半年降準降息皆有可能，預計年內第二次降準可能在三季度前期出現，以國有大型商業銀行及全國性股份制商業銀行的定向降準為主。目前大、中、小型銀行的加權平均準備金率分別為8.5%、6.5%、5.0%。大中型銀行仍有一定下調空間。考慮到這些銀行機構在銀行業的存款佔比達六成，如對其定向降準0.5個百分點，預計可向市場釋放流動性6000億元以上。

6. 小鵬汽車今日正式發布全新系列MONA首款車型M03。小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬MONA M03將於8月正式上市，不會推出「的士版」，售價在20萬元人民幣以內，現已開啟線上預訂。他解釋，MONA的意思是Made Of New AI，而M03的命名可以理解為是對6年前的一代標桿特斯拉Model 3的致敬。小鵬MONA M03由滴滴與小鵬汽車共同打造，定位為A級智能純電掀背轎跑。小鵬方面形容，MONA M03是為年輕人打造的一款「好看又有趣」的車。

7. 據英國《金融時報》報道，歐盟正在制定計劃，對從拼多多旗下Temu和SHEIN等中國在線零售商購買的廉價商品徵收關稅。報道指，歐盟執委會本月稍後將建議取消目前150歐元的免稅門檻。另外，加拿大財政部當地時間2日發布聲明稱，啟動為期30天的公眾諮詢期，討論針對中國電動汽車進口的一系列潛在措施，包括根據加拿大《關稅法》第53條徵收附加稅，以及調整聯邦零排放汽車激勵計劃和投資限制等其他潛在方案。

8. 審計署在《國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》中提出，新一輪財稅體制改革正在謀劃中，其中消費稅改革備受關注。分析師預計，未來消費稅改革的重點可能包括擴大徵收範圍、後移徵收環節和穩步下劃地方。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，高檔手錶、貴重首飾等品目可能會率先試點改革。

撰文：經濟通中國組

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