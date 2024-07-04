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京城近觀｜北京長城飯店停業，一代傳奇落幕

04/07/2024

　　

　　一代傳奇北京長城飯店近日傳出消息，已經悄沒聲息地停業了半年，大有英雄遲暮之感。說到北京近代的酒店發展史，北京長城飯店必定榜上有名，這是一家曾見證無數歷史時刻的地標性建築，北京人心目中曾經的number one。

 

首家中外合資五星級酒店，接待過美國前總統列根等

 

京城近觀｜北京長城飯店停業，一代傳奇落幕

北京長城飯店已經悄沒聲息地停業半年，門口甚是冷清。（黃燕明攝）

 

　　北京長城飯店於1983年12月試營業，1985年正式對外營業。長城飯店是北京市首批中外合資酒店，也是首家引入了國際五星級品牌概念的酒店，當時掛牌喜來登。先是北京首家四星級酒店，隨後又於1991年成為北京第一家五星級酒店，長城飯店接待過包括美國前總統列根、布殊，前日本首相中曾根等逾百位外國首腦和政要。列根在這裏舉行的記者招待會，是首次有外國元首在中國非國賓館召開宴會和記者招待會，創了歷史先河。那時開始，中國進入了改革開放快車道，中美關係也進入一段時間的蜜月期。

 

　　長城飯店由美國貝克特國際公司設計。現在北京CBD的玻璃幕牆處處皆是，說到中國第一棟應用玻璃幕牆的建築，就是長城飯店。這家飯店絕大多數建築材料都是進口，液壓式的電梯和各種衛生潔具。24層樓高建築當年也堪稱傳奇，擁有北京最高的旋轉餐廳，也有中式庭院式的西餐廳和味道冠絕全北京的粵菜和川菜。

 

　　長城飯店的停業勾起不少網友回憶當年盛況：長城、燕莎都屬於北京最高檔的商圈。1983年試營業時，前往參觀的民眾和單位絡繹不絕，最多一天達2000多人次，北京市政府辦公廳還專門發文各單位暫時不要組織去參觀。整個酒店風光一時無兩。據說當年酒店價格也很貴，一個晚上的住宿相當於中國普通職工幾個月的工資，可即使這麼貴，仍然供不應求。

 

京城近觀｜北京長城飯店停業，一代傳奇落幕

長城飯店的西配樓是著名會所「天上人間」。（黃燕明攝）

 

「天上人間」對酒店聲譽造成極大負面影響

 

　　長城飯店另一個流傳至今的傳說是著名會所「天上人間」，然而「天上人間」卻對長城飯店的聲譽造成了極大的負面影響。

 

 

　　「天上人間」是90年代北京最頂級的娛樂場所、最奢侈豪華的銷金窩，位置就在長城飯店的西配樓，營業面積超1萬平方米。據說其中當服務員的女性，不僅貌美還要有智慧。會所包廂收費動輒過萬人民幣，而當時北京的房價為每平米1萬元左右，顧客以天價消費換來至高無上的聲色享受。2010年，「天上人間」卻在一夜之間覆滅，當年傅政華出任北京市公安局局長兩個多月，北京市公安局突擊掃蕩「天上人間」等4家頂級夜總會，「神話」一般的銷金窩正式落幕。2022年，傅政華涉嫌受賄、徇私枉法，被依法雙開並終身監禁。

 

　　隨著周圍大量高端、奢華酒店落成，長城飯店的地位持續下滑，經營情況惡化。2015年後，因設施陳舊，長城飯店享有國內「最差喜來登酒店」稱號。2017年長城飯店被摘掉喜來登品牌，回歸業主首旅集團旗下。近些年，長城飯店已在公眾視線中銷聲匿跡。

 

京城近觀｜北京長城飯店停業，一代傳奇落幕

長城飯店是中國第一棟應用玻璃幕牆的建築，擁有北京最高旋轉餐廳。（黃燕明攝）

 

　　有網友表示，「未摘牌之前入住過一次，內部裝修太老舊，一股發霉味道，有的電視機還是很舊款式的大塊頭古董電視，門框掉漆，磁磚開裂，完全比不上一些快捷酒店的配置，服務態度差，價格卻很高。」長城飯店去年單日住宿價格在600元人民幣左右。

 

首旅、和黃旗下企業持股長城飯店，是否出售成焦點

 

　　天眼查顯示，北京長城飯店公司目前的股東有三家公司，首旅集團只持股10%，一家成立於1973年的嘉雲酒店集團持股82%。嘉雲酒店是香港首富李嘉誠的和黃旗下企業。改造升級酒店的軟件和硬件設施無疑需要大量投入，對於這兩大股東而言，若無意改造，是否會考慮出售此物業，以及誰將成為下一個接手者，成為外界關注的焦點。

 

　　記者來到長城飯店實探，看到長城飯店宴會廳和飯店大堂的入口大門緊閉，顯眼的「暫停服務」提示牌擺放在門前。整個顯得非常冷清，宴會廳上覆蓋滿爬山虎，入口處一棵高大的槐樹落英繽紛，黃色小槐花鋪滿車庫進口，卻無人清掃。飯店仍有員工在工作。員工確認飯店確實已在半年前停業的消息。儘管沒有對外開放，但仍有專人負責設備的日常維護和保養工作，以確保設備保持良好狀態。工作人員稱，飯店暫時關閉，重啟時間尚未明確，等待進一步通知。

 

京城近觀｜北京長城飯店停業，一代傳奇落幕

三里屯網紅酒店和潮流地標瑜舍在6月底停業。（黃燕明攝）

 

太古旗下網紅酒店瑜舍關門歇業

 

　　6月底，不遠處的三里屯一家五星級酒店--北京瑜舍酒店關門歇業。酒店是太古集團旗下，是三里屯太古里商圈配套的唯一酒店。自2008年開業，由日本著名建築設計師隈研吾構思打造。曾經是網紅酒店、潮流地標和打卡勝地，連帶著米其林一星餐廳京雅堂、川菜餐廳超級飛、意大利餐廳Frasca一起消失於帝都茫茫人海。網友表示，以後再也不能在房間看三里屯的景觀。

 

　　暑假旅遊旺季到來，酒店的停業顯示出行業仍面臨嚴峻挑戰。從豪華五星級到平價連鎖，從傳統酒店到民宿短租，消費者的選擇愈來愈多，競爭也愈來愈激烈。如何與時俱進，滿足新一代消費者的需求，是每家酒店都必須拆解的課題。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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