神州經脈 | 萬科持有金融平台爆雷，李強籲推低門檻價格AI服務

萬科部分挂勾金融產品逾期，引發外界對內房債務危機範圍擴大的擔憂，今日（4日）地產股跌幅顯著，拖累滬綜指下跌，午後市況進一步轉差，滬深共接近4700隻個股下跌，拖累滬綜指連跌第二日，跌幅0.83%，收報2957.57點，與三千關拉開距離，深成指跌0.99%，創業板指跌0.78%。

2024世界人工智能大會7月4-6日在上海舉行。（AP圖片）

值得關注的是兩市全日成交只有5831億元（人民幣．下同），連續第二日低於6000億元，惟按日小幅回升0.6%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2698，較上個交易日4時30分收盤價升36點子，止三連跌，暫脫離近八個月低位，全日在7.2679至7.2721之間波動，日內低位與交易區間下限的距離拉開到10點子。今日人民幣兌一美元中間價報7.1305，較上個交易日升7點子，止兩連跌，暫脫離逾七個月低位，與市場預測偏離仍有1350點左右，上個交易日報7.1312。

今日新聞精選

1. 中國國家主席習近平當地時間7月4日上午在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織成員國元首理事會會議並發表講話，指面對冷戰思維的現實威脅要守住安全底線，面對「小院高牆」的現實風險要維護發展權利，面對干涉分化的現實挑戰要鞏固團結力量，強調要以對話和協作應對安全挑戰，以共贏思維應對深刻調整的國際格局；堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標。

2. 由萬科任大股東的互聯網金融平台鵬金所，其母企鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司此前發聲明稱，受市場因素影響，所投項目無法按計劃實現回款，導致目前部分產品出現延期兌付。綜合媒體報道，鵬金所相關理財產品已經逾期兌付多月，部分產品的基礎資產為萬科相關房地產項目收入，且不少投資者都是萬科現任或前員工。報道並引述鵬金所產品投資者指，客戶經理稱自今年3月以來鵬金所已有十幾隻產品爆雷，涉及金額大約7億元至8億元。事件加劇外界對萬科流動性危機的擔憂。

3. 2024世界人工智能大會在上海開幕，國務院總理李強致詞時強調要為廣大中小企業和普通民眾提供低門檻低價格的AI服務。上海則向全球發布《人工智能全球治理上海宣言》，提出要促進AI發展，維護AI安全，構建AI治理體系等，共同推動AI造福全人類。會上國家地方共建人形機器人創新中心發布全國首個全尺寸通用人形機械人--「青龍」公版機，同時宣布開源其技術。據報今年大會人形機器人專區將展出25款人形機械人，同場首發展示的還有特斯拉研發的Optimus以及達闥XR4。

4. 賽力斯擬斥25億元收購華為及其關聯方持有的問界商標等資產。賽力斯方面並補充稱，經評估，標的資產於評估基準日2024年5月31日所表現的市場價值為102.33億元，為收購價四倍。對於賽力斯將以低價購買問界商標，內媒今日就此事致電賽力斯，相關人員透露，每賣出一台車，華為方面都會收獲一筆銷售服務費，不過具體比例為核心商業機密，不便透露。

5. 特斯拉首次進入中國地方政府採購目錄。上月公示的《江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織 2024-2025年度新能源汽車框架協議採購》顯示，特斯拉Model Y後輪驅動版進入江蘇省政府新能源用車採購目錄。同時進入採購目錄的還包括問界M7、阿維塔11、深藍SL03、深藍S7、智己LS6、智己L7、銀河L6、銀河E8行政版、幾何E、幾何G6、長安UNI-K/Z、啟源A07、啟源Q05、榮威D5X、沃爾沃XC40、曹操60等車型。

6. 人行周一宣布將於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，意味著即將開展國債賣出操作，以平抑債市。據《彭博》引述消息指，人民銀行初步選定向工商銀行及郵儲銀行借入國債，目前已與工行簽訂借券協議，並與郵儲行溝通借券事宜。報道指，暫不清楚人行是否與其他銀行也達成協議，亦不清楚人行計劃於何時以何利率水平借入多少債券，或會否提供任何擔保證券。

7. 外媒消息指，歐盟正在研究一項提案，擬對從歐盟以外的線上平台購買的低價商品徵收進口關稅，此舉主要針對Temu、速賣通(AliExpress)和Shein等中國零售商。知情人士透露，歐盟目前對網購的小禮品或個人包裹免稅門檻為150歐元，但這項政策導致從上述平台的小額進口商品激增。知情人士還稱，該提案將適用於所有非歐盟電商平台。

8. 工信部等五部門3日發布智能網聯汽車「車路雲一體化」應用試點城市名單，確定了20個城市（聯合體）為首批「車路雲一體化」應用試點城市，北京、上海、深圳、廣州、武漢、重慶、南京、蘇州、成都、杭州-桐鄉-德清聯合體等在列。

撰文：經濟通中國組

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生 如何走出情緒勒索循環？► 即睇