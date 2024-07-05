內房 | 深圳多家銀行要求：樓盤主體封頂後才能發放貸款

． 據《21世紀經濟報道》消息，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在樓盤主體封頂後才能放款。有大行人士表示，相關要求已明確，今日開始實行

．報道稱，「主體結構未封頂不得放貸」的規定可以追溯至央行2003年發布的「121號文」及2007年發布的「359號文」，推出的主要目的是加強對商業性房地產信貸的管理，以防範金融風險和促進房地產市場的健康發展

據《21世紀經濟報道》消息，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在樓盤主體封頂後才能放款。有大行人士表示，相關要求已明確，今日開始實行。

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報道稱，「主體結構未封頂不得放貸」的規定可以追溯至央行2003年發布的「121號文」及2007年發布的「359號文」，推出的主要目的是加強對商業性房地產信貸的管理，以防範金融風險和促進房地產市場的健康發展。



然而，在房地產上行期，多數城市並沒有嚴格執行上述文件，銀行在商品房主體結構封頂前放貸的情況仍在發生。那麼，未封頂即放貸這一行為是否涉及違規？



報道指確實有多地、多家銀行因此接罰單。2023年9月，新疆昌吉農村商業銀行股份有限公司五家渠天山路支行及相關責任人，因向購買主體結構未封頂住房的個人發放住房貸款，銀行被罰款30萬元人民幣。此外，中國建設銀行鎮江分行、中信銀行太原分行、招商銀行太原分行、中國建設銀行太原分行等也曾因上述違規行為被處罰。

撰文：經濟通中國組

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