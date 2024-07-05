AI熱潮｜世界人工智能大會上海開幕，香港企業競相嶄露頭角

2024世界人工智能大會7月4日在上海開幕。國務院總理李強在開幕式上致辭，對全球人工智能發展提出了三點建議，包括深化創新合作、推動普惠發展、加強協同共治。與往年相比，本屆大會在展覽規模、參展企業數量、亮點展品數量以及首發新品數量上均創下了歷史新高。尤為值得一提的是，今年是首次由國務院總理出席開幕式並發表致辭，顯示了大會的重要性。

2024世界人工智能大會在上海攝氏38度的高溫下拉開帷幕，本屆大會的主題是「以共商促共用、以善治促善智」。（林雯婕攝）

天氣雖热，也比不上AI粉絲的熱情之火。展覽正式對外開放時，入口處擠滿了人群。（林雯婕攝）

不過，本屆大會也存在一個小小的遺憾，原定將在開幕式上發表演講的特斯拉創辦人馬斯克最終並未現身，也未進行視頻連線。儘管如此，作為人工智能行業的領軍者，特斯拉仍然是本屆展會中最受矚目的企業之一。

在展會前，特斯拉就預告其第二代人形機器人Optimus（擎天柱）將在大會上正式亮相。結果不負眾望，除了這款人形機器人外，特斯拉還展示了賽博越野旅行車(Cybertruck)、FSD（完全自動駕駛能力）等最新產品，吸引了眾多關注。

除此之外，數十款人形機器人、百款AI大模型，以及智能駕駛領域的產品也悉數在展會上亮相，包括全球首個全尺寸開源公版人形機器人青龍、宇樹科技的國內首款實現奔跑功能的全尺寸通用人形機器人H1；商湯日日新大模型5.5版本、科大訊飛星火大模型V4.0、高通的全球首個在Android智能手機上運行的大語言和視覺助理大模型、基於螞蟻百靈大模型的「支付寶智能助理」、華為盤古大模型5.0等。

特斯拉第二代人形機器人Optimus（擎天柱）在大會上正式亮相。（AP圖片）

參展香港企業數量歷年最多

正在積極構建創科生態圈的香港，此次來滬參展的企業數量也是達到歷年之最。香港貿發局今年聯合香港數碼港、香港科技園公司，組織了15家香港人工智能企業來滬參加世界人工智能大會，涵蓋AI大模型、AI機器人以及工業人工智能等多個領域，相較去年參展的4家企業數量大幅增加。

其中，香港生產力促進局在科學園建立的FLAIR（香港工業人工智能及機械人研發中心）是首次亮相展會。該公司運用人工智能、機器人技術和先進製造技術，提供智慧工廠解決方案，客戶包括TCL、周大福等知名企業。FLAIR總裁黎少斌表示，中國正在從工業大國走向工業強國，他們希望在展會上可以發掘更多客戶，為製造業公司帶來新的選擇。

FLAIR總裁黎少斌表示，中小企業因為受制於成本，要實現工廠智能化生產，往往只能尋找一些標準化的方案，但這些方案可能並不完全適合他們的需求。FLAIR正針對中小企業智能化提供解決方案。（林雯婕攝）

此外，香港大學計算機科學系衍生公司「Stellaris AI」也帶著香港首款千億參數級的大語言模型「Stellaris GPT」(SGPT)最新版本來到展會上。SGPT支持本地部署，具備原生安全措施，擁有極高的安全性。

Stellaris AI的CEO Jacob Wu在接受採訪時表示，當前大模型領域的公司同質化和內捲嚴重。要逃離價格「內捲」，就要在技術上有顛覆性的突破，因此公司正在以低成本、穩步試錯，希望在AI領域創造出新的價值。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園目前有1800多家公司，包括270家生物科技公司以及許多AI、半導體領域的公司。科技園希望和內地進行更多合作，目前已經與杭州創新孵化中心（香港）簽署聯合孵化計劃合作協議，也希望未來能和上海張江進行合作。（受訪者提供）

談及香港在人工智能領域的優勢時，香港科技園公司行政總裁黃克強在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，商湯、貨拉拉、大疆起初都是在香港發展起來後進入內地市場而成功的。因此，香港的優勢在基礎科研上，香港的角色是要做好這個0到1，把基礎科研的想法變成產品。然後再借助內地市場，或者到更廣闊的一帶一路國家去，實現商業上的成功。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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