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AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

08/07/2024

2024世界人工智能大會週六（6日）在熱烈的氛圍中落下帷幕。根據主辦方披露的數據，截至6日下午2時，大會線下參觀人數突破30萬人次，創歷史新高。大會共對接132個採購團組，形成126個項目採購需求，預計意向採購金額150億元人民幣．下同；推動24個重大產業項目簽約，預計總投資額超400億元，顯示了AI強大的吸金能力。

 

本屆大會上，來自大模型、機器人、算力等各個領域的AI公司競相展示自家產品。從最新的趨勢看，通用大模型已經能夠裝入手機、台燈等任何智能終端，價格也有所降低；機器人則能夠完成跑步、跳躍等複雜動作，幫助人們做許多體力活；智能化工業機械和醫療儀器也變得更加精密，可以看到，AI技術正逐漸呈現出便捷化、普惠化的發展趨勢。

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

剛剛踏入展館，就可以看到18台人形機器人列陣。即便它們還都沒有啟動，也給人一種進入了未來世界的感覺。本屆大會展覽重點打造人形機器人專區，共展出超20款人形機器人。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

人形機器人中最受矚目的要數特斯拉的Optimus二代。在特斯拉展台上，Optimus前擠得水洩不通，還有不少人在排隊和Optimus合影。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

鈦虎機器人今年在世界人工智能大會上發布了二代人形機器人T170A，顏色一黑一白，取名「瑤光」與「墨翟」。T170A機器人全身設有44個自由度，通過英偉達高性能控制器的加持，實現了高度靈活的操作與精準的感知，能夠輕鬆完成如單腿跳躍等高難度動作。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

杭州雲深處科技展示的機器狗是人類的小幫手，在大會現場背上了13公斤的純淨水，忙碌地在展館內代替工作人員往返搬運。另外，現場還展示了機器狗「直立行走」和「倒立行走」，即便它被別人踢一腳，也能保持平衡「踢不倒」。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

西井國際今年在人工智能大會上發布智能物流機器人Well-Bot。通過整合多傳感器感知技術並內嵌AI大模型，Well-Bot能夠在毫米級的精度下完成高難度的取貨路徑規劃，安全穩定地自主完成集裝箱內貨物的裝卸工作，顯著提升運營效率。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

在低空經濟的產業發展的當下，無人機、飛行器也成為展覽中的亮點。中信集團展示的中信海洋直升機eVTOL產品，依託於人工智能算法進行實時飛行決策和操控，可載貨或載人進行低空飛行，將在城市立體交通、跨省/跨區物流和應急救援等典型場景中開展應用。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

華為展示了今年6月21日最新發布的大模型盤古5.0，包括十億級、百億級、千億級、萬億級等不同參數規模，能夠更精準地理解物理世界，包括文本、圖片、視頻、雷達、紅外、遙感等多種數據類型，可支撐從手機、PC等端側智能應用到處理複雜任務的企業級應用。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

商湯時隔兩個月又發布了新模型日日新5.5版本。商湯大模型已支持在智能手機、平板電腦、VR一體機、車載電腦、智能台燈等多種終端設備上應用，每台設備接入大模型年費只需9.9元。（林雯婕攝）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

百度雖然沒有發布最新的模型，但是在這次展會期間宣布部分模型降價，降低用戶使用門檻和試錯成本。其中，百度文心系列最新旗艦版大模型——ERNIE 4.0 Turbo公布的輸入輸出價格分別低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。ERNIE 4.0、ERNIE 3.5兩款旗艦模型大幅降價；ERNIE Speed、ERNIE Lite兩款主力模型持續免費。（百度提供）

 

AI熱潮｜世界人工智能大會閉幕，AI發展趨向便捷普惠（多圖）

隨著大模型行業的迅速發展，圍繞大模型訓練階段的產品也應運而生。合合信息在本次大會上展示了大模型「加速器」，這是一個文檔解析工具，可以讓AI閱讀書籍、論文、研報等文檔，最快1.5秒可解析百頁長文檔中的文本、表格、圖像等數據，助力大模型跑得更快。（林雯婕攝）

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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