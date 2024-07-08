洞庭湖 | 湖南岳陽洞庭湖決堤，料明午前完成封堵

．湖南岳陽華容縣洞庭湖團洲垸防堤壩上周五（5日）下午突然崩決，決口一度寬約226米，垸內平均水深約5米，淹沒面積47.64平方公里，相當於「6720個足球場」般大

．內媒指，搶險人員日以繼夜封堵決口，截至昨晚完成封堵超過101米，當局預料明天中午12時前完成封堵，團洲垸內7680人已全部安全撤離，無人傷亡。

湖南岳陽華容縣洞庭湖團洲垸防堤壩上周五（5日）下午突然崩決，決口一度寬約226米，垸內平均水深約5米，淹沒面積47.64平方公里，相當於「6720個足球場」般大。內媒指，搶險人員日以繼夜封堵決口，截至昨晚完成封堵超過101米，當局預料明天中午12時前完成封堵，團洲垸內7680人已全部安全撤離，無人傷亡。

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*團洲垸7680人全部安全撤離*



綜合內地媒體報道，南部戰區空軍昨晚出動超過700名官兵、46台車輛，連夜趕赴岳陽抗洪。此前湖南省、岳陽市兩級累計調度各類救援人員逾3000名。



湖南省政府昨召開新聞發布會，湖南副省長張迎春表示，當局在決堤當晚緊急調度10萬立方米石塊封堵，利用機械化雙向立堵和船舶水上拋投無間斷作業，按每天60至80米的速度推進，確保決口明天12時前能合攏，並隨時準備好排澇。現場指揮的水利部長李國英和湖南省長毛偉明強調要確保一次過封堵成功。



中央財政緊急下撥2.58億元人民幣支持湖南省防汛救災，湖南省級財政已緊急下拔資金2.5億元人民幣用於搶險救災。全省已調派大型搶險裝備144台套參與搶險。緊急向華容縣調配5000個應急包、1000頂帳篷、3200張折疊床及被褥等全力支援搶險救災。

撰文：經濟通中國組

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