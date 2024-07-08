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神州經脈 | 人行將啟臨時正逆回購，外儲下降，6月乘用車銷量跌

08/07/2024

　　7月面對資金面缺口，市場憧憬本月降準甚至降息，但人行未急於出手寬鬆，反而針對債市祭出緊縮措施，繼上周與金融機構簽訂協議借入國債後，今日（8日）宣布視情況啟動臨時正回購和逆回購操作，分析指人行有可能重啟正回購遏抑債市炒風。

 

神州經脈 | 人行將啟臨時正逆回購，外儲下降，6月乘用車銷量跌

（資料圖片）

 

　　國債收益率今日顯著上行，如中國10年期國債收益率今升1.55%，國債期貨價格則跳水，然而股市卻未回歸活躍，兩市全日成交仍只有5820億元（人民幣．下同），但較上日（5日）成交已經回升1.3%。兩市個股普遍跌，電力、銀行、半導體逆市上升，然而午後跌幅進一步擴大，AI概念更面臨崩盤，全日超過4600隻個股下跌，總計全日滬綜指下跌0.93%，報2922.45點，連跌第四日，盤中低見2917.23點，再刷新自2月21日以來新低，深成指挫1.54%，創業板指跌1.62%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2698，較上個交易日4時30分收盤價跌24點子，止兩連升，盤中一度失守7.27關，全日在7.2658至7.2706之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1286，較上個交易日升3點子，三連升，創7月1日以來一周新高，與市場預測偏離收窄至逾1350點，上個交易日報7.1289。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，即日起視情況在工作日的下午4時至4時20分展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，臨時正、逆回購利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點（1.6%）、加點50基點（2.3%）。市場高度關注人行時隔10年重啟正回購，對上一次是在2014年11月底。華創證券報告指出，資金過鬆是導致長期利率偏低的主要原因之一，人行釋放正回購的信號將利淡債券市場。大華銀行中國環球金市部總監周石磊稱，人行此舉明確新的利率走廊上下限，即隔夜1.6%-2.3%，隔夜融出和融入利率非對稱，應該帶有警告市場的意味，2.3%可能是10年國債的收益率目標下限。

 

2. 國家外匯管理局公布，截至2024年6月末，外匯儲備規模為32224億美元，較5月末下降97億美元，降幅為0.3%。此外，6月末黃金儲備7280萬盎司，與5月末持平，連續第二個月保持不變。外匯局指，2024年6月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

 

3. 乘聯會公布，6月全國乘用車市場零售176.7萬輛，同比下降6.7%，環比增長3.2%，其中新能源汽車零售銷量85.6萬輛，同比增長28.6%，環比增長6.4%。今年以來，全國乘用車市場累計零售984.1萬輛，同比增長3.3%，參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進度，今年全年有望突破2200萬輛。今年以來，新能源車市場零售411.1萬輛，同比增長33.1%。此外，6月新能源車出口8萬輛，同比增長12.3%，環比下降15.2%，佔乘用車出口21%，較去年同期下降3個百分點；其中純電動佔比新能源出口的72.6%。今年以來新能源車出口58.6萬輛，同比增長21.2%。

 

4. 內媒此前揭發有油罐車司機在換貨運輸過程中普遍不清洗罐體，裝完煤製油再裝糖漿、大豆油等可食用液體，導致流入市場的食用油可能存在化工液體殘留，對人體構成嚴重風險。涉及的食用油企業分別為匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司。中儲糧集團官方微博就事件發文回應稱，已在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。匯福糧油集團則在回應內媒時表示，賣出的散油都是客戶自提，可以以任何形式流向市場，不清楚客戶渠道流向是餐飲為主還是零售為主，強調不涉及「匯福」品牌油產品。

 

5. 理想汽車在官方微博宣布，理想L7自去年3月初開啟首批用戶交付以來，用時16個月，累計交付突破20萬輛。理想L7為家庭五座旗艦SUV，分別有Air、Pro及Max三款車型，上市之初售價為31.98萬元至37.98萬元，今年4月公布的全新售價為30.18萬至35.98萬元。

 

6. 小米董事長雷軍今日在個人微博宣布，位於北京昌平的新一代小米手機智能工廠正式啟用。投資24億元人民幣，建築面積81000平米，年產能1000萬台旗艦手機。即將發布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊屏手機在這生產。雷軍稱：「今年我們落成兩座智能工廠：昌平手機工廠和亦莊汽車工廠。大家以後叫我雷廠長。

 

7. 為應對洪澇乾早災害，財政部等部門等部門自6月18日-7月6日已撥付7批次防災救災資金，金額合計約33.8億元。此外，在上周五（5日）決堤的湖南華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防，經連日不斷輸送石塊封堵，截至今午3時，原本長達226米的決口已堵住168米，剩餘58米，預計明日中午12時前合龍。與此同時，湖南華容縣團洲垸「第二道防線」錢團間堤出現兩處管湧險情，經緊急處置暫得到初步控制。

 

8. 近日市場傳言稱，中國平安旗下平安銀行位於上海的信用卡研發中心及消費金融研發等部門人員將遷至深圳，通過回遷深圳方式「變相裁員」，受影響的員工逾100名。對此，平安銀行回覆《上海證券報》表示，「變相裁員」消息不屬實，指因歷史原因，該行總行部分部門存在異地辦公情況。為加強管理，提升效率，近期有些部門在進行辦公地點的統籌管理。

 

撰文：經濟通中國組

 

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