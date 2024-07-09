神州經脈 | 國債可作互換通抵押品，廣州放寬港澳台人士買樓

在中美關係不明朗、中國即將召開中共三中全會之際，外資對中國資產保持謹慎態度，陸股通此前連續五日淨流出A股，在美中國股票ETF連續第五周錄得資金淨流出，A股今日（9日）早段反彈無力，更一度低見2904.04點，刷新2月21日以來新低。不過從今早11點後開始，包括南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、廣發中證1000ETF等多隻中證1000ETF成交放量，被外界認為是國家隊入市保衛滬指二千九的訊號。科技股爆發，券商、有色、軍工等板塊帶動，滬綜指抹平跌幅並倒升超過1%，全日收漲1.26%，報2959.37點，終止四連跌；深股方面，蘋果概念和半導體板塊急飆，深成指全日漲1.68%，創業板指則升1.43%。

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或因市場推測國家隊入市帶動，股市交投在冰點位置升溫，兩市全日成交7245億元（人民幣．下同），按日大增24.5%，也是本月以來A股首次回歸到7000億元成交之上。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日再跌穿7.27關口，收報7.2720，較上個交易日4時30分收盤價跌22點子，兩連跌，創7月3日以來近一周新低，全日在7.2679至7.2729之間波動，日內低位距交易距間下限不足10點子。今日人民幣兌一美元中間價再度失守7.13關口，報7.1310，較上個交易日跌24點子，止三連升，創7月3日以來近一周新低，與市場預測偏離略擴至逾1360點，上個交易日報7.1286。

今日新聞精選

1. 據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交易商可於中午12點前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量。目前尚不清楚臨時正、逆回購操作的詢量是否會每日例行進行。截至今日下午4時40分，人行未有公布臨時正回購或臨時逆回購操作。

2. 內地「毒油」風波擴大，涉事的包括三河匯福糧油集團有限公司、中儲糧油脂（天津）有限公司等。中儲糧旗下食用油品牌「金鼎」的淘寶和京東旗艦店在近兩天內經歷「無貨」後上架再無貨的過程，金鼎食用油京東客服稱，金鼎所有產品均符合國家有關食品安全標準。此前金鼎客服表示，下架原因是倉庫調整，過一陣會恢復上架。另有中儲糧的客戶表示，已收到中儲糧通知，要求對運輸車輛核查前三次裝載的來源，特別是油品的裝載記錄等。

3. 內地持續受水災影響，財政部會同水利部今日下達中央財政水利救災資金8.48億元，支持湖南、江西、湖北、廣東、福建、浙江、廣西、安徽、貴州、重慶、黑龍江、雲南等12省（自治區、直轄市）做好度汛救災相關工作，重點對受災地區開展洪澇水毀堤壩等水利工程設施修復、風險隱患處置等相關工作給予適當補助。另外，中央組織部近日從代中央管理黨費中，給湖南、安徽等9個省市劃撥專項資金2.31億元，用於支持搶險救災工作。

4. 標普全球評級預計，受宏觀經濟環境影響，2024年中國結構融資市場發行量將連續第三年下降，今年上半年的發行量同比減少了10%，下調2024年發行量預測至1.65萬億元，相較2023年的發行量下降約12%。標普指，授評為「AAA」級別的住房抵押貸款支持證券（RMBS）、車貸資產支持證券（ABS）和消費貸款ABS的評級應會保持穩定，而評級處於其他投資等級的券次預計為穩定至正面。

5. 人行金融市場司副司長江會芬在「債券通周年論壇2024」上表示，人民銀行將啟動支持境外機構使用債券通北向債券繳納互換通保證金業務。香港金管局和香港證監會表示，歡迎人行今日公布的新措施，支持境外投資者使用通過債券通「北向通」持有的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」業務的履約抵押品。港交所亦對此表示歡迎，港交所旗下的香港場外結算公司將接受此類債券作為互換通的履約抵押品，期望在今年年底前落實。該措施為「北向互換通」投資者提供了另一項非現金抵押品的選擇，一方面節省現金佔用成本，提升資本效率，另一方面也能有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，進一步提升在岸債券的吸引力。

6. 據內媒引述市場調研機構BCI數據報道，蘋果手機在中國市場的銷量正在衰退，國產手機廠商正迎頭趕上，vivo穩坐2024年上半年內地手機市場第一王座。數據顯示，第二季度，vivo以1195萬台的激活量，奪得17.93%市場份額，成為中國手機市場冠軍，激活量同比增長7.17%。vivo在第一季亦以17%市場份額奪冠。

7. 消息稱廣州放寬對港澳台及外籍人士的購房限制，不限購120平方米以上的住宅。內媒《澎湃新聞》引述廣州當局工作人員確認有關消息屬實，政策更新日期為上周五，目前已經開始實行，這意味著內地一線城市面對樓市下行壓力，進一步為樓市鬆綁。其中，港澳居民提交申請人身份證明資料和港澳居民來往內地通行證、台灣居民及華僑提供在廣州市工作學習相關證明，具結購買商品住房用於自住自用的書面承諾，可以在廣州市限購一套120平方米及以下的住宅；在廣州市非限購區購買住宅，以及在限購區購買120平方米以上的住宅時，不限制套數。

8. 中國商業聯合會公布，7月中國零售業景氣指數（CRPI）為49.6%，較上月小幅下降1.3個百分點，為2022年12月以來逾一年半新低。該會分析認為，7月開始進入暑假，家庭餐飲聚會和外出旅遊消費增多，商品零售進入傳統淡季，商品經營類企業和電商經營類企業對本月商品零售預期下降符合行業規律。隨著炎炎夏日來臨，老百姓逛商場避暑納涼的意願增強，以服務消費為主的租賃經營類指數維持在中高位景氣區間運行。

撰文：經濟通中國組

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