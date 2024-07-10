油罐車 | 國務院成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸亂象

．內地「毒油」風波發酵，針對油罐車運輸食用油亂象問題，國務院食安辦高度重視，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題

內地「毒油」風波發酵，針對油罐車運輸食用油亂象問題，國務院食安辦高度重視，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。調查處置結果將及時公布。

推薦閱讀：

【俄烏開戰】北約峰會雷聲大雨點小，馬克龍指美、德拒烏克蘭加盟

正在華盛頓舉行峰會的北約成員國發布聯合聲明，暫時僅承諾向烏克蘭提供新一批防空系統........

《中國要聞》中使館：即日起為希臘公民審發5年多次入境簽證

中國駐希臘大使館公布，自7月10日起，使館將為符合條件、持有效護照赴華商務、旅遊、探親的希臘公民審發5年多次入境簽證.........

撰文:經濟通中國組

2024-07-10｜內地6月CPI、PPI今出爐｜港股芯片股難複製美股神話？｜大行點評阿里巴巴｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動