阿里巴巴 | 網傳馬雲現身阿里巴巴杭州總部，上次回國阿里即啟一拆六改革

．內地社交媒體廣傳，阿里巴巴(09988)創始人馬雲從倫敦低調返國，並在7月6日現身杭州阿里巴巴總部大廈

．網傳圖片顯示馬雲所到之處均有員工圍觀及拍照

內地社交媒體廣傳，阿里巴巴(09988)創始人馬雲從倫敦低調返國，並在7月6日現身杭州阿里巴巴總部大廈，網傳圖片顯示馬雲所到之處均有員工圍觀及拍照。

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馬雲上次回國並現身公眾視野是在今年3月27日，翌日阿里便宣布啟動「1+6+N」的組織架構調整，前主席張勇宣布卸任，並由蔡崇信、吳泳銘分別接任集團董事會主席、CEO，內媒分析指「這番排兵布陣只能是馬雲的手筆」。

撰文：經濟通中國組

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