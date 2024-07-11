儲油罐 | 廣東糧儲局：近年未發現不合格儲備油流入市場

．近日「毒油」事件引發極大關注，並因涉及中央儲備糧油企業中儲糧而人心惶惶

．對於廣東省食用油安全情況，內媒《南方+》引述廣東省糧食和儲備局報道指，近年未發現不符合食品安全國家標準的政府儲備油銷售出庫流入口糧市場或用於食品

近日「毒油」事件引發極大關注，並因涉及中央儲備糧油企業中儲糧而人心惶惶。對於廣東省食用油安全情況，內媒《南方+》引述廣東省糧食和儲備局報道指，近年未發現不符合食品安全國家標準的政府儲備油銷售出庫流入口糧市場或用於食品生產。

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廣東省糧食和儲備局表示，廣東省建立了食用植物油省、市、縣(區)三級地方儲備，全省地方儲備食用植物油品種主要為大豆油、花生油、調和油、菜籽油等。地方儲備食用植物油嚴格按照國家有關法律法規和規章制度加強管理，儲備油入庫後須經專業的第三方質量檢測機構進行驗收檢驗，驗收檢驗合格的方可確認為地方儲備油。

撰文:經濟通中國組

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