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儲油罐 | 廣東糧儲局：近年未發現不合格儲備油流入市場

11/07/2024

．近日「毒油」事件引發極大關注，並因涉及中央儲備糧油企業中儲糧而人心惶惶

．對於廣東省食用油安全情況，內媒《南方+》引述廣東省糧食和儲備局報道指，近年未發現不符合食品安全國家標準的政府儲備油銷售出庫流入口糧市場或用於食品

儲油罐 | 廣東糧儲局：近年未發現不合格儲備油流入市場

　　近日「毒油」事件引發極大關注，並因涉及中央儲備糧油企業中儲糧而人心惶惶。對於廣東省食用油安全情況，內媒《南方+》引述廣東省糧食和儲備局報道指，近年未發現不符合食品安全國家標準的政府儲備油銷售出庫流入口糧市場或用於食品生產。

 

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撰文:經濟通中國組

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