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電動車 | 蘿蔔快跑超低價被斥擾亂市場，武漢當局稱屬暫定價

12/07/2024

．百度(09888)旗下無人駕駛出租車蘿蔔快跑近日正式在武漢上路，據指跑10公里只需3.9元人民幣，遠低於傳統出租車和網約車

．這種超低價格引來部分出租車和網約車司機指責擾亂市場，影響生計

電動車 | 蘿蔔快跑超低價被斥擾亂市場，武漢當局稱屬暫定價

　　百度(09888)旗下無人駕駛出租車蘿蔔快跑近日正式在武漢上路，據指跑10公里只需3.9元人民幣，遠低於傳統出租車和網約車，這種超低價格引來部分出租車和網約車司機指責擾亂市場，影響生計。

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　　武漢市交通管理局回應稱，蘿蔔快跑目前仍在測試階段，尚未獲得正式的營運車輛資格，因此其定價行為暫時屬於企業市場行為，具體監管措施還需等待相關部門的進一步研究和決策。



*百度指蘿蔔快跑安全水平接近國產大飛機C919*


　　另外，百度表示，蘿蔔快跑推出的最新一代(第六代)無人車，接入百度自動駕駛大模型Apollo ADFM。基於大模型技術重構的自動駕駛能夠做到安全性高於人類駕駛10倍以上，安全水平接近國產大飛機C919。百度並指，已為每輛無人車及乘客購買了價值500萬元人民幣的保險，根據過去兩年的數據，實際車輛出險率為人類司機的十四分之一。

 

撰文:經濟通中國組

2024-07-12｜阿爺岀手維穩托市 惟港股反彈或難延續？｜Apple提高iPhone岀貨目標 蘋概股有得吼？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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