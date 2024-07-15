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蘿蔔快跑 | 百度蘿蔔快跑成熱點，內地券商趕赴武漢調研

15/07/2024

．近日，百度(09888)旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」無人駕駛網約車在武漢市投入使用後，訂單量迎來了爆發式增長，單日單車峰值超20單

 

 

．上周，包括華西證券、西部證券、中信證券在內的多家券商決定赴武漢對蘿蔔快跑及相關產業鏈企業進行實地調研

蘿蔔快跑 | 百度蘿蔔快跑成熱點，內地券商趕赴武漢調研

　　近日，百度(09888)旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」無人駕駛網約車在武漢市投入使用後，訂單量迎來了爆發式增長，單日單車峰值超20單，這一水平已與出租車司機的日均訂單量相近，引發資本市場廣泛關注。

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　　據內地媒體報道，內地各券商研究團隊已紛紛組織電話會議等形式的路演，探討蘿蔔快跑產業鏈。上周，包括華西證券、西部證券、中信證券在內的多家券商決定赴武漢對蘿蔔快跑及相關產業鏈企業進行實地調研。


　　國泰君安指出，蘿蔔快跑在武漢的商業模式成功有望異地複製，自動駕駛或將挑戰出租車網約車行業，投資方向主要有三個：一是，掌握自動駕駛技術的互聯網公司；二是，為互聯網公司代工整車及零部件或IT服務的產業鏈企業；三是，自動駕駛基礎設施車路雲相關企業。


　　受此消息提振，百度也迎來股價大漲，7月10日百度盤中一度漲超12%，7月以來漲幅已接近17%。

 

撰文:經濟通中國組

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