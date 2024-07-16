神州經脈 | 農夫山泉駁斥香港消委會，滬深推無人車，滬指四連升

三中全會召開以來A股保持維穩格局，滬綜指連續四日上升。今日（16日）早段半導體、券商、地產等板塊上漲，惟保險及消費板塊下跌拖累表現，全日好淡爭持之下滬綜指先跌後微升，全日收升0.08%，報2976.3點。科技股升勢強，深成指漲0.86%，創業板指更升1.39%，科創50指數更飆2.26%。

農夫山泉就香港消委會指「礦泉水溴酸鹽含量達歐盟上限」發律師函，要求消委會澄清、道歉並消除負面影響。（農夫山泉微博圖片）

兩市全日成交6407億元（人民幣．下同），按日上升6.5%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2662，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，兩連跌，創7月11日以來近一周新低，全日在7.2619至7.2671之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1328，較上個交易日跌15點子，止三連升，與市場預測偏離擴至近1350點，上個交易日報7.1313。

今日新聞精選

1. 對於近日公布的中國上半年經濟數據，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，上半年中國經濟交出了一份可圈可點的成績單，在不穩定不確定性上升的全球經濟中頂住壓力，發揮了「穩定器」和「動力源」的重要作用。林劍表示，手握「上半場」打下的底子和底氣，加上進一步全面深化改革為推動高質量發展持續注入的強勁動力，中國有決心、有能力、有條件繼續推動國內經濟實現質的有效提升和量的合理增長，對中國經濟的未來發展充滿信心。

2. 據《彭博》引述知情人士稱，中國光大集團和中信金融資產旗下中國華融國際，最近幾個月要求駐香港的部分高管甚至前員工退還過往的部分獎金。報道指，在中央政府巡視光大在香港的業務後，光大控股要求退還獎金的比例不到10%。目前不清楚多少員工會受到這個政策的影響，以及是否會波及高管以下級別的員工。上月《彭博》曾報道，光大集團、中信集團及招商局集團要求其金融業務的高級員工放棄推遲發放的獎金，並返還部分薪酬。

3. 南方基金和華泰柏瑞基金旗下的沙特阿拉伯ETF今日上市交易，雙雙升10%漲停，並錄大量封單。華泰柏瑞基金管理有限公司發公告，指ETF目前出現較大幅度溢價，提示投資者關注風險。這是內地首批沙特阿拉伯ETF，追蹤富時沙特阿拉伯指數，兩基金此前合共募資逾12億元。

4. 針對香港消費者委員會指「礦泉水溴酸鹽含量達歐盟上限」，農夫山泉向消委會發律師函，稱消委會的檢測存三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，要求消委會書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。同樣被消委會點名的百歲山表示，百歲山法務部門正全面介入處理相關事宜。消委會確認接獲農夫山泉的律師函，現正進行研究及跟進，並強調已清楚指出全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衛相關準則值，所有樣本可安心飲用。

5. 統一老壇酸菜牛肉麵的酸菜包據報吃出「鼠頭」。有網民前日（14日）發布短片稱，在統一老壇酸菜牛肉麵裏吃出異物，指自己在撈起酸菜吃時「放在嘴裏很腥，吐出來發現有毛，還有牙齒，是老鼠頭」。該網民並稱，已向當地市場監管部門投訴。《中國新聞周刊》今日引述杭州市錢塘區市場監管局表示，事件正在調查中。《北京商報》引述統一相關負責人回應稱，已於昨午當面拜訪該名消費者，「通過正面的溝通，消費者的原發視頻昨天已經撤除」。

6. 寶馬中國打算退出價格戰的消息在上周引起廣泛關注，內媒《晚點LatePost》昨引述北京北京朝陽區一家4S店的銷售人員指，目前寶馬全系車型均已漲價。社交平台更有車評人表示，寶馬已通知各門店「5天漲價一次」。上海寶馬4S門店銷售人員回應內媒《藍鯨新聞》查詢稱，沒有明確通知5天漲一次，但漲價確實存在，其中上輪打折最多的寶馬i3自7月1日起漲價，目前裸車售價為20.5萬，半個月上漲近2萬元。

7. 華為終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在一場直播中透露，華為與江淮汽車合作推出的汽車品牌名為「尊界」，而不是此前盛傳的「傲界」。對於華為把問界商標等低價轉讓予賽力斯，余承東解釋，主要是國家法規要求，品牌商和生產商必須合一，品牌必須由生產廠商擁有，因此華為不得不忍痛割愛，將傾註了大量心血的問界品牌和專利轉讓給賽力斯。

8. 上海預計最快將在未來一周內，啟動面向普通市民的「無駕駛人智能網聯汽車」實地測試，測試期間全程免費。另外，深圳巴士集團計劃今年在前海推廣20輛自動駕駛公交車，已獲批開行並運營B998線等4條自動駕駛公交線路；預計在7月底正式開通，票價為1元，市民可通過「深巴出行」小程序線上預約體驗。

撰文：經濟通中國組

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