神州經脈 | 滬指四連跌，廣東GDP遜全國，國企利潤降0.6%

滬深股市經歷昨日大跌後，今日（24日）繼續插水，盤中汽車、家品、電器、地產等板塊顯著挫，保險和券商板塊平均亦跌約1%，拖累滬綜指跌幅一度擴大至0.7%，低見2894.29點，是自今年2月19日以來首次跌穿二千九關口，其後軍工、基建股升幅擴大，帶動滬指半日跌轉升0.1%，收復二千九，但到下午市況再度轉差，汽車、地產股跌幅擴大，滬指再次跌至2900點位置浮動，總結全日跌0.46%，報2901.95點，死守整數關口；深成指全日挫1.32%，創業板指跌1.23%。兩市全日成交6273億元人民幣，按日跌5.3%。

（資料圖片）

自人行周一（22日）政策降息以來，滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅2.69%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2760，較上個交易日4時30分收盤價跌19點子，四連跌，創去年11月14日以來逾八個月新低，全日在7.2700至7.2770之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1358，較上個交易日跌24點子，創去年11月21日以來逾八個月新低，與市場預測偏離略擴至近1440點，上個交易日報7.1334。

今日新聞精選

1. 據《新華社》報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在廣州與烏克蘭外長庫列巴舉行會談。王毅指，烏克蘭危機已進入第3個年頭，衝突還在持續並存在升級、外溢風險。中方認為，所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解，總要通過政治途徑實現。庫列巴表示，烏方高度讚賞中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。烏方重視中方的意見，認真研究了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」。烏方願意並準備同俄方開展對話談判。

2. 廣東省統計局公布，上半年，廣東實現地區生產總值65242.5億元，按不變價格計算，同比增長3.9%，增速遠低於全國的5%。上半年，全省固定資產投資同比下降1.5%，降幅比1-5月收窄0.9個百分點。其中，房地產開發投資同比下降16.8%，商品房銷售面積下降30.6%。除房地產開發，上半年全省固定資產投資增長6.4%。上半年，全省規模以上工業增加值1.96萬億元，同比增長6%；全省社會消費品零售總額2.35萬億元，同比增長1.2%。

3. 傳美國大型資產管理機構富蘭克林資源公司在7月初解僱中國區負責人、董事總經理余青，並將裁撤整個北京代表處，其在中國市場的相關業務將轉到上海代表處。富蘭克林資源公司方面對內媒表示，北京代表處仍在正常運作。

4. 河南省省長王凱22日代表河南省政府，與富士康科技集團董事長劉揚偉在鄭州簽署戰略合作協議。王凱在致詞時提到，希望富士康堅定投資河南信心，聚焦新產業培育、新技術研發，加快推動簽約項目早建設、早達效，在談項目早簽約、早開工，共同打造高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。根據該合作協議，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，總投資約10億元。

5. 據《第一財經》報道，廣州某外資銀行內部正在討論下調首套房貸利率，極有希望降至「2字頭」。目前廣州首套房貸利率有三個檔為：3%至3.05%、3.1%至3.15%、3.3%，不僅低於其他一線城市，甚至低於部分二、三線城市。而不僅廣州，佛山、南京等地也傳出「2字頭」的房貸利率。滙豐銀行佛山某支行房貸經理表示，該行首套房商貸利率為LPR-95基點，按照最新LPR，房貸利率最低2.9%。在南京，六大國有銀行的首套房貸利率最低為3.05%，二套房貸利率最低也降至3.05%，部分銀行的二套房貸利率最低將降至2.95%。

6. 特斯拉全自動駕駛系統（FSD）進入中國市場一事有新進展。據《路透》報道，特斯拉CEO馬斯克周二在財報電話會上提到，預計在今年年底前在歐洲和中國獲得批准，實施監督下的FSD。此前《路透》曾在5月報道指，特斯拉中國正準備向有關部門備案其FSD功能，以便在今年推送這一功能。當時的報道稱，特斯拉正努力將FSD V12引入中國，已有特斯拉中國員工的車載系統中出現相關字樣，而特斯拉還考慮向中國其他汽車製造商授權FSD。

7. 據《彭博》報道，在美國政府計劃加強對華晶片技術限制之際，蘋果公司首席運營官威廉姆斯和美光科技總裁梅洛特拉低調訪問北京，並在周一（22日）隨美商代表團參與和中國國務院副總理何立峰和外交部長王毅的會議。據內地官方報道，王毅與何立峰周一分別在京會見到訪的美中貿易全國委員會（USCBC）董事會董事會代表團。王毅會上介紹三中全會的成果，呼籲貿委會推動美國內樹立對華正確認知；何立峰則盼貿委會推動美企把握合作機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程。

8. 財政部數據顯示，1-6月國有企業營業總收入408330.1億元，同比增長1.9%；國有企業利潤總額22657.8億元，同比下降0.6%。國有企業應交稅費30343.7億元，同比增長2%。

撰文：經濟通中國組

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