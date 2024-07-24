  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

神州經脈 | 滬指四連跌，廣東GDP遜全國，國企利潤降0.6%

24/07/2024

　　滬深股市經歷昨日大跌後，今日（24日）繼續插水，盤中汽車、家品、電器、地產等板塊顯著挫，保險和券商板塊平均亦跌約1%，拖累滬綜指跌幅一度擴大至0.7%，低見2894.29點，是自今年2月19日以來首次跌穿二千九關口，其後軍工、基建股升幅擴大，帶動滬指半日跌轉升0.1%，收復二千九，但到下午市況再度轉差，汽車、地產股跌幅擴大，滬指再次跌至2900點位置浮動，總結全日跌0.46%，報2901.95點，死守整數關口；深成指全日挫1.32%，創業板指跌1.23%。兩市全日成交6273億元人民幣，按日跌5.3%。

 

神州經脈 | 滬指四連跌，廣東GDP遜全國，國企利潤降0.6%

（資料圖片）

 

　　自人行周一（22日）政策降息以來，滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅2.69%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2760，較上個交易日4時30分收盤價跌19點子，四連跌，創去年11月14日以來逾八個月新低，全日在7.2700至7.2770之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1358，較上個交易日跌24點子，創去年11月21日以來逾八個月新低，與市場預測偏離略擴至近1440點，上個交易日報7.1334。

 

今日新聞精選

 

1. 據《新華社》報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在廣州與烏克蘭外長庫列巴舉行會談。王毅指，烏克蘭危機已進入第3個年頭，衝突還在持續並存在升級、外溢風險。中方認為，所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解，總要通過政治途徑實現。庫列巴表示，烏方高度讚賞中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。烏方重視中方的意見，認真研究了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」。烏方願意並準備同俄方開展對話談判。

 

2. 廣東省統計局公布，上半年，廣東實現地區生產總值65242.5億元，按不變價格計算，同比增長3.9%，增速遠低於全國的5%。上半年，全省固定資產投資同比下降1.5%，降幅比1-5月收窄0.9個百分點。其中，房地產開發投資同比下降16.8%，商品房銷售面積下降30.6%。除房地產開發，上半年全省固定資產投資增長6.4%。上半年，全省規模以上工業增加值1.96萬億元，同比增長6%；全省社會消費品零售總額2.35萬億元，同比增長1.2%。

 

3. 傳美國大型資產管理機構富蘭克林資源公司在7月初解僱中國區負責人、董事總經理余青，並將裁撤整個北京代表處，其在中國市場的相關業務將轉到上海代表處。富蘭克林資源公司方面對內媒表示，北京代表處仍在正常運作。

 

4. 河南省省長王凱22日代表河南省政府，與富士康科技集團董事長劉揚偉在鄭州簽署戰略合作協議。王凱在致詞時提到，希望富士康堅定投資河南信心，聚焦新產業培育、新技術研發，加快推動簽約項目早建設、早達效，在談項目早簽約、早開工，共同打造高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。根據該合作協議，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，總投資約10億元。

 

5. 據《第一財經》報道，廣州某外資銀行內部正在討論下調首套房貸利率，極有希望降至「2字頭」。目前廣州首套房貸利率有三個檔為：3%至3.05%、3.1%至3.15%、3.3%，不僅低於其他一線城市，甚至低於部分二、三線城市。而不僅廣州，佛山、南京等地也傳出「2字頭」的房貸利率。滙豐銀行佛山某支行房貸經理表示，該行首套房商貸利率為LPR-95基點，按照最新LPR，房貸利率最低2.9%。在南京，六大國有銀行的首套房貸利率最低為3.05%，二套房貸利率最低也降至3.05%，部分銀行的二套房貸利率最低將降至2.95%。

 

6. 特斯拉全自動駕駛系統（FSD）進入中國市場一事有新進展。據《路透》報道，特斯拉CEO馬斯克周二在財報電話會上提到，預計在今年年底前在歐洲和中國獲得批准，實施監督下的FSD。此前《路透》曾在5月報道指，特斯拉中國正準備向有關部門備案其FSD功能，以便在今年推送這一功能。當時的報道稱，特斯拉正努力將FSD V12引入中國，已有特斯拉中國員工的車載系統中出現相關字樣，而特斯拉還考慮向中國其他汽車製造商授權FSD。

 

7. 據《彭博》報道，在美國政府計劃加強對華晶片技術限制之際，蘋果公司首席運營官威廉姆斯和美光科技總裁梅洛特拉低調訪問北京，並在周一（22日）隨美商代表團參與和中國國務院副總理何立峰和外交部長王毅的會議。據內地官方報道，王毅與何立峰周一分別在京會見到訪的美中貿易全國委員會（USCBC）董事會董事會代表團。王毅會上介紹三中全會的成果，呼籲貿委會推動美國內樹立對華正確認知；何立峰則盼貿委會推動美企把握合作機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程。

 

8. 財政部數據顯示，1-6月國有企業營業總收入408330.1億元，同比增長1.9%；國有企業利潤總額22657.8億元，同比下降0.6%。國有企業應交稅費30343.7億元，同比增長2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,418.17

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,853.87
    -504.22 (-1.249%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,427.13
    -128.61 (-2.315%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,342.41
    -654.94 (-3.639%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.363
變動率︰+1.316%
較港股︰--
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌361.401
變動率︰-1.490%
較港股︰--
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌231.381
變動率︰-1.725%
較港股︰--
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌51.168
變動率︰-4.203%
較港股︰--
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升163.560
變動率︰+3.828%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌14.470
變動率︰-2.559%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.060
變動率︰-3.165%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌10.510
變動率︰-3.578%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌114.250
變動率︰-6.803%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌16.270
變動率︰-7.029%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.690
變動率︰-7.677%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌215.990
變動率︰-12.335%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/07/2024 19:53 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/07/2024 07:33
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/07/2024 19:53 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 17.880
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 57.650
  • 01801 信達生物
  • 40.250
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 23.750
  • 08193 亞太金融投資
  • 0.160
股份推介
  • 00552 中國通信服務
  • 4.270
  • 目標︰$4.63
  • 01211 比亞迪股份
  • 233.000
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 40.350
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.200
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 23.400
  • 目標︰$27.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.200
  • 00005 滙豐控股
  • 66.650
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.160
  • 00700 騰訊控股
  • 363.200
報章貼士
  • 09658 特海國際
  • 12.840
  • 目標︰--
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.940
  • 目標︰$5.30
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 358.600
  • 目標︰$450.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 148.800
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.540
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.020
即時重點新聞

24/07/2024 16:59  「樂建居」住宅地流標，政府：適時檢討需否調整參數及招標安排

24/07/2024 16:10  【內房困局】據報遠洋集團債權人小組致函國壽，籲提供資金支持

24/07/2024 14:54  龍光及合景泰富傳接近為「凱玥」貸款達成再融資協議

24/07/2024 16:14  【國際要聞】尼泊爾首都機場客機失控22死，皆為機組和維修人員

24/07/2024 17:24  京東將在港發行基於公共區塊鏈並與港元1:1掛勾穩定幣

24/07/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流出７５８３萬元，買工行沽美團

24/07/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】周大福及九毛九目標價遭大和劈半，評級皆跑輸大市

24/07/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８１，一年拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四連跌，廣東GDP遜全國，國企利潤降0.6%新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

旅遊 | 機管局：香港機場6月客運量430萬人次，按年升29%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

Tesla季績遜預期兼Robotaxi延期發布，港新能源車股受累下挫可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

拜登退選，「更偉大經濟學」升堂
人氣文章

娛樂情報

邵美琪傳回巢TVB拍新劇！與舊拍檔關禮傑演上流夫妻、 扮鍾柔美媽咪過戲癮
人氣文章

主場·日本．Katty

大阪美食2024｜公開4間話題新店：超人氣打卡「櫃桶水果撻」！抵食壽司加爐端燒、水龍頭果茶全日任斟
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

全新藝術市場資訊節目《與拍賣官看藝術》：拍賣官是如何煉成？走進瞬息萬變的藝術市場，一探拍賣官手起槌落的一天！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

汝窯價格高低取決於甚麼？一件爛開六塊的汝窯盞拍了五千多萬港元，而完整的汝窯筆洗只拍了兩百萬人民幣？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

月球上有可能找到寶石嗎？從鑽石、藍寶石、祖母綠的形成過程，看月球存在寶石的可能性！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
便秘解決 | 陽虛、氣虛血瘀吃水果反加劇便秘問題？中醫：先辨寒熱進行穴位微運動！強化體質潤腸通便
人氣文章
皺紋看出心血管健康？臉上出現這4種皺紋患心臟病機會較高！鼻子有橫紋代表心臟欠佳？額頭皺紋愈多愈深代表甚麼？睇埋心肌梗塞症狀
人氣文章
膽固醇過高 | 逾5成港人高膽固醇！48歲男靠食一種水果+果仁，3個月膽固醇回復正常水平！睇埋11種降膽固醇食物清單
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事24/07/2024
神州經脈 | 滬指四連跌，廣東GDP遜全國，國企利潤降0.6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金