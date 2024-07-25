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神州經脈 | MLF及存款降息，以舊換新補貼加碼，人民幣大升

25/07/2024

　　政策降息未能振奮滬深股市，滬綜指今早（25日）甫開市即穿二千九，盤中跌幅擴大，一度低見2872.85點，刷新逾五個月新低，午後跌勢維持，全日收跌0.52%，報2886.74點，是自龍年以來首次收盤低於二千九關口，且已經是連續第四個交易日下跌。電池、虛擬貨幣、AI等概念有炒作，早段曾帶動深市逆升，但午後深市亦跟隨走跌，深成指全日跌0.22%，創業板指跌0.39%。

 

神州經脈 | 國債可作互換通抵押品，廣州放寬港澳台人士買樓

（資料圖片）

 

　　三中全會結束，交投熱度打回原形，兩市全日成交5887億元（人民幣．下同），按日減少6.2%，是7月8日以來新低，市場寄望接下來的政治局會議能為頹糜的市場帶來生機。

 

　　交易員稱，日內日圓漲勢帶動人民幣反彈，同時國有大行美元賣盤增多，引發空頭平倉踩踏，導致午後人民幣快速走強。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早大升逾200點後反覆造好，至尾盤更一度收復7.21關，高見7.2050，隨後升幅收窄，收報7.2203，較上個交易日4時30分收盤價大升557點子，止四連跌，創5月16日以來逾兩個月新高，全日在7.2050至7.2668之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）午後亦曾收復7.21關，高見7.2037創逾兩個半月高。今日人民幣兌一美元中間價報7.1321，較上個交易日升37點子，創7月19日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至近1400點，上個交易日報7.1358。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行周一（22日）政策降息10個基點後，今日再意外增做2000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為2.3%，較此前下降20基點，是MLF利率自2023年8月以來首次下調。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人行今日MLF的意外操作，基本是對股市暴跌的反應；而對債市來說，MLF降息和存款降息意味著收益率曲線將平坦，人行暫時應該不會再有賣出國債之類的行為刺激市場。

 

2. 六大國有商業銀行今早全面下調人民幣存款利率，降幅由5基點至20個基點不等。《中國證券報》引述權威專家分析，這是銀行基於前期1年期貸款市場報價利率（LPR）下降，以及國債收益率等市場利率走勢而自主決定，是存款利率更加市場化的體現，有利於進一步降低企業、居民儲蓄傾向，推動企業投資和居民消費，促進優化資產配置，增強資金流向資本市場的動力，增加金融市場活力，鞏固經濟回升向好態勢。此外，此次中長期存款利率降幅較大，有利於進一步減少利息支出，緩解存款長期化問題，穩定銀行負債成本，提升金融服務實體經濟可持續性，也有利於改善銀行盈利能力，提高銀行股東權益，利好對應股票估值。

 

3. 國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，就統籌安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新提出三大項共十六條措施。其中，對符合設備更新貸款財政貼息政策條件經營主體的銀行貸款本金，中央財政貼息從1個百分點提高到1.5個百分點，貼息期限2年，貼息總規模200億元；報廢符合條件的乘用車後購買新能源車的補貼提高至2萬元；購買符合條件的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品，按比例給予以舊換新補貼，每人每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。

 

4. 商務部發言人何咏前在例行記者會上表示，今年上半年，中國對外非金融類直接投資726.2億美元，同比增長16.6%。其中中國企業在一帶一路共建國家非金融類直接投資154.6億美元，同比增長9.2%。2024年1-6月對外承包工程完成營業額722.5億美元，同比增長2.2%。新簽合同額1155.4億美元，同比增長22%，其中中國企業在一帶一路共建國家承包工程完成營業額，589.2億美元，同比增長0.7%，新簽合同額933.5億美元，同比增長18.5%。

 

5. 據《路透》報道，澳洲證券和投資委員會（ASIC）周三（24日）向法院提交文件，指控中國食品巨頭中糧集團的兩家當地子公司操縱國內小麥期貨合約的價格。當局指出，在2022年，中糧國際澳洲子公司的一名交易員曾34次在澳洲證券交易所交易即將結束前，以低於市場價值的價格出售東澳洲小麥期貨合約，試圖影響合約的結算價格，讓持有相同期貨合約短倉的中糧資源公司因此受益。事的中糧小麥交易員Nicholas McGaw曾對其經紀人摩根大通表示，有關交易是中糧國際為保護其短倉免受其他方拉高收盤價的影響所作出的。

 

6. 外交部發言人毛寧今日宣布，應國務院總理李強邀請，意大利總理梅洛尼將於7月27日至31日對中國進行正式訪問，國家主席習近平將會見梅洛尼，李強總理、趙樂際委員長亦將分別同梅洛尼舉行會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。毛寧稱，今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願以此訪為契機，同意方鞏固傳統友好，增進理解信任，深化務實合作和人文交流，推動中意、中歐關係行穩致遠。此前有意大利媒體稱，梅洛尼此行意在修補意大利不續簽「一帶一路」倡議備忘錄造成的裂痕。

 

7. 曾經號稱「廣州第一民企」的雪松控股集團，近年旗下理財產品集體爆雷，涉及資金規模高達200億元。據報雪松控股及其旗下子公司因涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項罪名，已於近日被廣州市檢察院提起公訴。《財新網》引述一名了解案件情況的投資者透露，檢方認為雪松控股涉嫌單位犯罪，部分高管個人亦需要承擔刑事責任，涉案管理層人員或有數十人之多。

 

8. 《環球時報》前總編輯胡錫進今日發布最新炒股日記，指「今天又跌了5660元，總虧損首次突破10萬元」，即是從70萬本金縮水成60萬，「成績這麼差，但我想把它客觀記錄下來，作為中國股市散戶情況的一個樣本，希望我的這個樣本不會把大家嚇住」。胡錫進又指，股市的邏輯不斷變化，跟上它「真是太不容易」。

 

撰文：經濟通中國組

 

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