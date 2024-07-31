上海特寫｜ChinaJoy參展人數創新高，遊戲行業迎復甦

第二十一屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)於本周一（7月29日）在上海閉幕，儘管夏日炎炎，卻絲毫未減遊戲愛好者們對這場盛會的追捧。據ChinaJoy官方數據，為期四天的展會吸引了36.7萬人次的觀眾，創下歷史新高，超過了疫情前2019年的36.47萬人次，顯示了中國遊戲產業的蓬勃活力與復甦。

展會首日，記者剛踏入展廳就被洶湧的人群包圍。騰訊、網易、暴雪(Activision Blizzard)、育碧(Ubisoft)等中外遊戲廠商紛紛攜新款遊戲亮相，每個展台也都使出了渾身解數吸引觀眾，或是安排了coser表演，或是舉行互動遊戲、贈送禮品，現場玩家們對遊戲和各種活動的熱情十分高漲。（林雯婕攝）

官方數據顯示，在本屆ChinaJoy觀眾中，男性佔比68%，女性佔比32%。年齡分布方面，18-24歲佔比最多，達到39%，25-29歲佔比29.4%，30-34歲佔比13%。展商方面，共743家展商參展（含試玩區），其中，外資企業319家，佔比43%。海外觀眾近8200人。

最熱鬧的展區要數騰訊遊戲了，這裏人潮洶湧，幾乎挪不動步伐。此次，騰訊展示了旗下20多款遊戲。而由騰訊遊戲在大陸地區代理發行的《無畏契約》還單獨設立了逾400平方米的展台，人氣遊戲主播Danking和蘇弟正在與現場玩家互動。（林雯婕攝）

在ChinaJoy開幕前，遊戲行業也聚集了一些政策利好。7月22日，2024年第7批國產遊戲版號正式發放，共有105款國產遊戲獲得版號，其中騰訊、米哈游、三七、雷霆、神州泰岳、金山、愷英網絡、益世界等廠商均有新品過審。截至目前，今年前7個月共發放遊戲版號794個，其中有5個月發放數量過百，顯示出政策環境對遊戲產業的支持。

利好遊戲行業政策持續釋放

東莞證券在近期發布的研報中表示，國內頭部遊戲廠商新產品周期開啟，暑期遊戲市場將迎來進一步催化。政策層面持續釋放利好信號，大量優質新遊戲接連發布，政策端和供給端共振有望帶動遊戲行業景氣度上行。

華西證券亦表示，版號的放寬有力促進了重磅新作的供給，與此同時暑期是老牌頭部遊戲的充值高峰期，隨著文娛消費整體復甦回暖，結合遊戲新品表現，繼續推薦港股互聯網。

國內最大的「二次元」視頻網站嗶哩嗶哩也帶了多款熱門遊戲在此次ChinaJoy上亮相，其中包括上個月剛剛公測的手遊《三國：謀定天下》，該遊戲自6月11日預下載開啟以來，連日穩居iOS遊戲下載榜前兩名。圖中可見嗶哩嗶哩展台上coser正在表演舞蹈，吸引了眾多觀眾。（林雯婕攝）

另外，廣東省遊戲產業協會7月1日發布了《關於開展省內網絡遊戲APP測試備案工作的通知》，允許省內網絡遊戲出版單位在提交版號申報材料的同時提交測試備案申請，也就是說遊戲無需獲批版號即可備案上線測試，這有助於縮短遊戲產品從開發到上線的時間，加快產品迭代速度。

從市場數據來看，根據遊戲工委的報告，今年上半年，中國遊戲市場實際銷售收入1472億元(人民幣．下同)，同比增長2.08%。自主研發遊戲國內銷售收入為1177億元，同比減少3.32%，而海外市場實銷收入85.54億美元，同比增長4.24%。

帶動上海「二次元」新經濟

ChinaJoy的舉辦還帶動了上海的「二次元」新經濟。（林雯婕摄）

值得一提的是，ChinaJoy還帶動了上海的「二次元」新經濟。攜程平台數據顯示，ChinaJoy展館10公里範圍內酒店預定量同比增長12.61%，比今年5月增長19.41%，展館所在的浦東花木地區眾多酒店提前滿房。展會對演出客源也有明顯帶動效應，黃浦區演藝消費環比增長30%；離展館最近的東方藝術中心3天累計超過15000人到場觀演，售票率超過85%，高於日常水平。

同時，據銀聯網絡監測數據顯示，ChinaJoy周邊1公里的商戶，在7月22日至28日的消費筆數、消費金額環比上周同期分別提升7.07%和12.39%。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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