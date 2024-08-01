神州經脈 | 財新PMI九個月低，百強房企銷售降，股匯齊軟

踏入8月第一個交易日，美聯儲如預期按兵不動，不過主席鮑威爾預計最早9月降息，隔夜美股強勁反彈，再加上國務院常務會議表示要研究推出一批操作性強、效果好的增量政策舉措，意味著財政支持加碼。然而滬深股市在經過昨日（31日）暴力拉漲、外資放量入市後，滬綜指今日（1日）見資金解套潮，在白酒、地產板塊領跌下，滬指全日跌0.22%收市，報2932.39點，深成指跌0.92%，創業板指瀉1.31%。

中指研究院數據顯示，１-7月百強房企銷售總額同比降40.1%，7月則為同比降19.4%、環比降35.2%。（AP圖片）

兩市全日成交7823億元（人民幣．下同），雖然顯著高於近日水平，但仍較上日回落13.4%，顯示上日的大幅反彈勢頭未必能延續。

美聯儲局發出9月或降息信號，隔夜美元下跌，人民幣外部壓力持續緩解。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開逾百點子後曾收復7.21關，創一周新高，不過沒多久就掉頭回落，7月財新中國製造業PMI公布後跌幅更進一步擴大，此後全日反覆向下走，收報7.2446，較上個交易日4時30分收盤價跌185點子，止兩連升，全日在7.2094至7.2449之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1323，較上個交易日升23點子，兩連升，與市場預測偏離再收窄至840點左右，上個交易日報7.1346。

今日新聞精選

1. 7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.8，較6月下降2個百分點，低於預期的51.5，且是2023年11月以來首次低於榮枯線。其中新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間。新出口訂單連續七個月錄得增長，但增速放緩。就業指數連續11個月位於收縮區間，但僅略低於榮枯線。生產經營預期指數從6月的低點回升，但仍低於長期均值。財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最為突出的問題，穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力和內生動力，當是近期政策工作重點。

2. 國新辦今日舉行「推動高質量發展」系列主題發布會，國家發改委方面表示，下一步將積極擴大內需，把促消費放在更加突出的位置，並將促進有效投資，推進「十四五」規劃102項重大工程建設，加快地方政府專項債券發行使用等。同時，將抓緊健全配套制度規範，組織專題培訓交流，協同推動基礎設施REITs常態化發行機制加快落地見效。此外，將推出全國統一大市場建設指引，發布新版市場准入負面清單，創造更加公平、更有活力的市場環境。

3. 外電消息指，網約車平台Uber將與比亞迪簽署長期合作協議，在Uber全球平台引入10萬輛比亞迪電動汽車。首階段合作將從歐洲和拉丁美洲市場開始，然後擴展至中東、加拿大、澳洲和新西蘭。

4. 中指研究院數據顯示，今年1-7月，百強房企銷售總額為23909.4億元，同比下降40.1%，降幅較上月收窄1.5個百分點。7月，百強房企銷售額同比下降19.4%，環比降低35.2%。此外，7月內地百城二手住宅平均價格為每平方米14653元，按月跌0.74%，連跌27個月，按年跌幅為6.58%。7月新建住宅平均價格每平方米16443元，按月升0.13%，升幅較6月收窄0.02個百分點，按年則升1.64%。另外，克而瑞地產研究統計，7月內地百強房企銷售金額2790.7億元，同比降19.7%，環比跌36.4%。今年累計銷售2.13萬億元，同比跌37.5%，跌幅收窄2個百分點。

5. 內媒引述第三方數據報道，自7月25日東方甄選宣布旗下知名主播董宇輝離職、抖音帳號「與輝同行」獨立運營後的五天（7月25日-29日）內，與輝同行銷售額已突破1億元大關，期內共漲粉60萬，粉絲總量已超2200萬。儘管這幾天董宇輝並未直接參與直播帶貨，但公司銷售數據依然亮眼，其中7月26日銷售額超過5000萬元，往後幾日銷售額日均穩定在1000萬元以上，5日總GMV超過1億元。蟬媽媽平台顯示，7月31日，與輝同行位列帶貨榜第9位，超過東方甄選。另據飛瓜周報，7月22日至7月28日一周，與輝同行帶貨量位列排行榜第三，而東方甄選帶貨量位列第十。

6. 廣州市人大官網近日發布《廣州市智能網聯汽車創新發展條例（草案修改稿．徵求意見稿）》，擬支持智能網聯汽車在高速公路、機場、港口等交通樞紐以及城市公交、出租車等出行服務場景的應用。市、區政府將穩步推進智能網聯汽車規模化運營，並在全市範圍內開放自動駕駛與人類駕駛混合運行道路。智能網聯汽車包括有條件自動駕駛、高度自動駕駛和完全自動駕駛三種類型。廣州目前已開通10條自動駕駛便民巴士線路，並引入「蘿蔔快跑」無人駕駛網約車。

7. 受恒大爆雷影響，南京珠江四季悅城項目停工兩年後，業主們近日收到「退房退首付」好消息，而這是全國首個在官方協調下房企同意退房退款的項目。目前大部分業主已與開發商簽訂相關協議，退房資金來自監管帳戶，只退房款，不退利息。項目已與原總承包方蘇中建設解除合約，正加快推進新總包施工手續辦理，但仍未確定新的總包單位，監管帳戶內資金是否充足、後續投資開發如何開展尚不明確。

8. 廣東省第十四屆人大常委會第十一次會議昨表決通過《廣東省促進港澳青年在粵港澳大灣區內地九市就業創業條例》，推進符合條件的港澳青年報考粵港澳大灣區內地九市公務員；支持內地九市國有企業、事業單位等用人單位公開招聘港澳青年；支持符合條件的港澳青年報名參加支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興等服務項目。同時，符合條件的港澳青年在內地九市就業創業的，可以享受就業補貼、創業資助、創業培訓補貼、租金補貼等各項扶持政策以及稅收優惠。《條例》將於2024年9月1日起施行。

撰文：經濟通中國組

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