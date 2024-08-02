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車企放榜 | 新能源車企7月放榜，理想交付新高，比亞迪拋離對手

02/08/2024

　　8月首日，內地各大車廠相繼發布7月交付成績單。龍頭比亞迪(01211)(深:002594)7月賣出34.2萬輛新能源車，同比增長30.6%，持續創歷史新高；今年首7個月累計銷量達195.54萬輛，按年增長28.83%，續大幅拋離其他品牌。

 

車企放榜 | 新能源車企7月放榜，理想交付新高，比亞迪拋離對手

比亞迪7月銷量再創歷史新高。（美聯社圖片）

 

　　至於一眾造車新勢力，理想(02015)以5.1萬輛的成績再次領跑；賽力斯(滬:601127)問界、蔚來(09866)等品牌月交付均超2萬輛。今年首7月計，華為鴻蒙智行和理想交付量雙雙突破23萬輛，處於第一陣營；蔚來和極氪突破10萬輛，處於第二陣營；而小鵬(09868)累計交付不到7萬輛，降至第三陣營。


　　市場分析指下半年競爭將加劇，車企在自動駕駛端到端大模型領域加速布局，智能駕駛技術迭代升級，市場前景廣闊。


理想月度交付5.1萬輛，新勢力第一


　　理想汽車公布，7月交付新車5.1萬輛，創歷史新高，同比增長49.4%；1-7月累計交付近24萬輛。截至今年7月底，理想汽車累計交付87.33萬輛。

 

車企放榜 | 新能源車企7月放榜，理想交付新高，比亞迪拋離對手

理想汽車7月交付量位居造車新勢力排行榜第一名。（資料圖片）


　　鴻蒙智行品牌7月交付新車約4.4萬輛，其中智界S7交付2555輛，AITO問界全系交付4.15萬輛，問界位居新勢力7月交付榜第二名。今年1-7月鴻蒙智行品牌累計交付23.8萬輛。


　　蔚來位於新勢力月交付榜第三，7月交付新車2.05萬輛，同比微增，屬連續3個月交付量超2萬。1-7月計，蔚來交付10.79萬輛，同比增長43.85%。


　　極氪以1.56萬輛的成績在新勢力榜單排名第四，環比有所下滑，前一個月交付超2萬輛。今年1-7月則累計交付10.35萬台，同比增長89%。


小鵬、哪吒交付量持續低位徘徊


　　另外，小鵬汽車近期雖然有與福士汽車合作的利好消息，但7月僅交付1.11萬輛，同環比均實現小幅增長，但依舊徘徊在1萬大關附近。今年首7個月累計交付6.3萬輛，按年增長20%。


　　同樣低位徘徊的還有哪吒汽車，7月交付約1.1萬輛，環比微漲。今年以來，哪吒累計交付量僅為5.5萬輛，與其30萬輛年度銷售目標相距甚遠。


　　小米汽車並未公布詳細數據，官方微博指小米SU7上月交付量超1萬輛，8月交付量也將持續破萬，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。


　　至於廣汽集團(02238)(滬:601238)旗下新能源品牌廣汽埃安，其公布7月全球銷量約3.52萬輛，同比下降21.7%；今年1-7月累計銷量約21.26萬輛。

 

撰文：經濟通中國組記者楊雨

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