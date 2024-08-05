神州經脈 | 亞洲股災A場瀉，人幣年內新高，財新服務業PMI優

美國非農就業數據遠遜預期，失業率飆近3年新高，拖累環球股市連續第二日下挫，滬深股市今日（5日）極波動，低開倒升再下挫，滬綜指收挫1.5%刷新半年低，在全日最低位2860.7點收市。深成指同瀉1.85%，創業板指插1.89%，雙雙回到2月6日以來新低。兩市全日成交7905億元（人民幣．下同），按日增9.4%。

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亞洲股市觸發股災，日經指數重創近12.4%，南韓股指收瀉8.8%盤中曾觸發暫停交易機制，台股插水8.4%，此前在內地引發搶購熱潮的跨境日經ETF產品出現暴跌行情。華夏野村日經225ETF今日大跌8.7%，日本東證指數ETF瀉8.9%，易方達日經225ETF插水9.3%，工銀瑞信大和日經225ETF跌9.5%，盤中集體刷新今年新低。

美元重挫明顯緩解人民幣貶值壓力。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤一度大漲1000點收復7.12關口，但隨後逢低購匯需求不少，匯價回吐部分漲幅，收盤報7.1385，較上個交易日4時30分收盤價大升765點子，兩連升，創今年1月2日以來逾七個月新高，升幅更創去年1月9日以來逾十九個月最大，全日在7.1150至7.1567之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）今早亦曾大漲逾570點。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1345，較上個交易日升31點子，與市場預測偏離大幅收窄至近570點，為1月25日以來最小偏離；上個交易日報7.1376。

今日新聞精選

1. 7月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.1，較6月回升0.9個百分點，優於預期的51.5，顯示服務業擴張速度加快。此前公布的7月財新中國製造業PMI下降2.0個百分點至49.8，為2023年11月來首次落至收縮區間。服務業景氣度上升不足以抵消製造業景氣度下降的拖累，7月財新中國綜合PMI回落1.6個百分點至51.2，為九個月來最低。從財新中國服務業PMI分項數據來看，7月服務業供需擴張速度均有加快，兩大指數在擴張區間反彈，惟新出口訂單指數明顯回落至僅略高於榮枯線，為2023年9月來最低。

2. 據《路透》引述政策文件和知情人士報道，中國智能手機製造商榮耀在準備於A股市場首次公開發行（IPO）之際，正獲得深圳市政府異常大力支持，如研發資金、稅收減免和海外擴張支持等，預計榮耀在A股市場將有更高估值。知情人士又透露，榮耀可能在今年或明年初上市，但計劃尚未最終落實。不過，報道引述榮耀表示，自2021年1月1日以來，除了通常提供給企業的支持外，尚未獲得深圳市政府的任何支持。榮耀還表示，將在第四季度開始股權改革，並在適當的時候啟動IPO程序。榮耀拒絕透露現時估值等任何IPO細節。

3. 人民銀行公開市場單日逆回購操作規模繼續刷新紀錄，今日僅進行了6.7億元7天期逆回購，是繼上周五（2日）的11.7億元後再創2015年初逆回購轉為常規操作以來最小規模；操作利率維持1.7%。市場人士指出，月初資金擾動因素較少，人行逆回購回歸「地量」操作，近期貨幣政策整體基調仍是穩健偏鬆，長期來看，利率下行或是大勢所趨，人行合意的利率下限或逐步下移。

4. 據《財聯社》報道，中國證監會正就《證券公司業務資格管理辦法》及相關配套規則徵求意見。徵求意見稿共有五章四十六條，與原有監管管理框架有所不同的部分主要有五方面，其中包括增加註銷牌照的退出路徑，形成主動減少牌照、撤銷牌照、註銷牌照等多元化退出路徑，遏制「囤牌」、「保牌」行為。此外，《辦法》擬要求券商申請增加部分業務須先行積累相關基礎業務經驗，例如申請增加期貨交易所相關做市交易業務，應當先獲准從事證券做市或者股票期權做市。

5. 中指研究院數據顯示，今年7月內地百強房企銷售額同比下降19.4%，環比降低35.2%。另外，克而瑞地產研究統計，7月百強房企銷售金額同比降19.7%，環比跌36.4%。彭博分析師發表報告指，中資地產商7月銷售疲軟，與政策制定者救市的努力背道而馳，代表中國5月中旬出台的提振樓市舉措可能不足以推動持續復甦，預計百強內房企業的合約銷售下滑可能會持續到下半年，且2024年的全年降幅可能比此前預期的20%還要糟。

6. 據英國《金融時報》報道，全球最大的鋰生產商美國Albemarle（雅寶）呼籲各國政府採取干預措施，削弱中國在全球鋰市場的主導地位。

7. 美國商務部計劃於未來數周發布新規，將禁止在自駕及聯網車內安裝中國軟件。報道指，美國商務部的新規定將適用於在美獲准行駛的第三級以上的自駕車款，這些車將被禁止使用中國軟件，並也禁止中資生產的自動駕駛汽車在美國道路上進行測試。

8. 人民銀行上海總部上周五召開2024年下半年工作會議，提出要配合上海市政府出台房地產新政，調降個人住房貸款首付比例和貸款利率水平；持續做好保交樓金融服務。加大住房租賃金融支持；引導轄內金融機構保持信貸投放合理增長、均衡投放；引導銀行合理調整存款利率；進一步擴大人民幣跨境使用。

撰文：經濟通中國組

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