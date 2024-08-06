神州經脈 | 逆回購規模再創新低，廣汽埃安籌備香港上市，人幣跌

隔晚美股接力急挫約3%，然而亞洲股市經歷「黑色星期一」後，今日（6日）顯著反彈，日股收市飆逾一成，韓股、台股漲超3%。滬綜指高開0.63%，盤中一度升近1%，然而金融股下跌拖累升勢，尤其是保險股跌幅愈擴愈大，午後滬指更顯著倒跌，最多跌0.5%至2845.34點，刷新2月8日以來新低，但隨著醫藥、地產及其下游產業板塊拉漲，帶動滬綜指力保不失，收升0.23%，報2867.28點。深成指升0.82%，創業板指漲1.25%。

廣汽埃安正籌備赴港上市。（埃安AION微博圖片）

交投快速回落，兩市全日成交6542億元（人民幣．下同），按日縮水17.2%。

隔夜美國數據向好緩解了市場恐慌情緒，亞洲股市今日顯著反彈，人民幣亦重新承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開後一度逼近7.17關口，隨後跌幅逐漸收窄，收報7.1469，較上個交易日4時30分收盤價跌84點子，止兩連升，全日在7.1401至7.1685之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1318，較上個交易日升27點子，兩連升，創7月29日以來逾一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至逾130點，為一年多以來的最窄偏離，上個交易日報7.1345。

今日新聞精選

1. 人民銀行公布，今日進行6.2億元7天期逆回購，中標利率持平1.7%；單日操作規模繼昨日6.7億元新低後，今日又再創2015年初逆回購轉為常規操作以來新低。《21世紀經濟報道》引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，月末銀行考核時點過後，市場資金面轉入充裕狀態，是8月初人行逆回購操作規模回歸地量的主要原因；而自7月22日起，人行逆回購操作方式改為固定利率、數量招標，導致逆回購操作規模開始「有整有零」，不同於此前的以「十億元」為單位，增加了資金面調控的精準性。

2. 北京產權交易所公布的文件顯示，廣汽集團旗下新能源汽車公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司以掛牌方式轉讓部分股權，招商主體為中國信達資產管理股份有限公司，披露的交易起止日期為8月1日至2025年1月22日。文件稱，廣汽埃安近期正在準備港股IPO上市工作，目前各項上市準備工作正在如期開展中。

3. 繼江蘇後，特斯拉亦獲進入福建省政府採購名單。根據「福建省政府採購網上超市」網站，一款特斯拉Model Y車型已入名單，這是一款後輪驅動版（標準續航版）星空灰色車型，參考特斯拉官網，該車型官方指導價為24.99萬元。在今年7月4日，特斯拉Model Y率先入圍江蘇省政府用車採購目錄。

4. 國家發改委、能源局、數據局印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024－2027年）》，將重點開展9項專項行動，包括實施一批算力與電力協同項目，整合調節資源，提升算力與電力協同運行水平，提高數據中心綠電佔比，降低電網保障容量需求。探索光熱發電與風電、光伏發電聯營的綠電穩定供應模式。繼續完善充電基礎設施網絡布局，擴大高速公路充電網絡覆蓋範圍並加強節假日充電服務保障。加強電動汽車與電網融合互動，充分利用電動汽車儲能資源，全面推廣智能有序充電。

5. 廣州市花都區住建局發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施》，6條新措施包括買房享廣州花都「準戶口」待遇、大力推行「房票」安置等，非本市戶籍在區內購買新建商品房可領取花都人才綠卡，憑卡及購房合同，持卡人子女可享受區政策性照顧入學待遇。區內拆遷補償新增房票補償方式，房票票面金額除基礎補償金額和房屋徵收獎勵外，額外增加政策性獎勵金額。

6. 華為今日舉行享界S9及華為全場景新品發布會。享界S9是華為與北汽合作品牌享界旗下首款車型，北汽集團新董事長張建勇在會上表示，享界S9是公司核心戰略、第一優先戰略，聚集北汽全產業鏈所有優勢資源，是「All in享界S9」。華為終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東則在現場提到，問界新M5累計大定15萬台，問界新M7累計大定23萬台，問界M9上市七個多月大定12萬台。另外，華為今日正式發布reeBuds 6i，晚上6時08分正式開售，售價599元；同時發布與泡泡瑪特旗下IP「SKULLPANDA」聯名推出特別版無線耳機FreeBuds 6i流光遐音，附送SKULLPANDA流光遐音手辦等，售價899元，今晚6時08分開始預售，17日上午10時08分正式開售。

7. 德國知名車企平治（內地譯奔馳）公布，其將在北京開展L4級城市和高快速路測試，這意味著平治的車輛可以執行所有駕駛任務，是首個獲准在北京測試自動駕駛技術的國際汽車品牌。平治官方微信帳號聲明顯示，其將測試的操作包括在繁忙交通中停車、掉頭和無保護左轉，而毋須駕駛員干預。目前中國法規允許高級駕駛輔助系統達到L2級自動化。

8. 據《路透》報道，因預計美國政府將增加對華晶片出口限制，多家中國公司正在囤積三星生產的高帶寬記憶體（HBM）。HBM並非市場主流產品，但其可滿足AI晶片的高運算需求，近來備受矚目，據報囤積HBM的中國企業包括生產昇騰AI晶片的華為、經營文心一言大模型的百度 、經營騰訊混元大模型的騰訊，以及其他涉足AI領域的公司等。

撰文：經濟通中國組

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