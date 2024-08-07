神州經脈 | 7月出口放緩，人行4年來首停逆回購，乘用車銷量跌

隔夜美股止跌回升，亞洲股市今日（7日）連續第二日上升，滬綜指仍受保險股下跌拖累，幸得資源股拉漲、衛星導航概念炒作而保住升勢，惟到了午後市況轉弱，滬綜指全日收升0.09%，報2869.83點。深成指軟0.17%，創業板指跌0.43%。交投回凍，全日成交只有5920億元（人民幣．下同），按日減少9.5%，再度返回至不足6000億元水平。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開近200點後進一步插水，接連跌穿7.17、7.18關口，全日在低位徘徊，收報7.1837，較上個交易日4時30分收盤價大跌368點子，兩連跌，創8月2日以來近一周新低，全日在7.1662至7.2868之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1386，較上個交易日跌68點子，止兩連升，創去年11月21日以來八個半月新低，與市場預測偏離進一步收窄至不足100點，上個交易日報7.1318。

今日新聞精選

1. 中國海關總署公布，7月以美元計價出口同比增7%大遜預期，增速降至三個月低點；進口同比意外大增7.2%，增速負轉正並創三個月高位。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，進口大幅波動受芯片搶進口影響明顯，出口放緩與全球PMI下行有關，製造業活動正在降溫。海關總署公布的數據顯示，前7個月，進口集成電路3081.8億個，增加14.5%，價值1.51萬億元，增長14.4%。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，鑑於美國經濟出現放緩跡象、人民幣兌美元有所升值，以及貿易摩擦升溫等，下半年出口恐面臨下行風險。需要決策層在貨幣和財政政策上出台更多政策，支撐國內經濟復甦。

2. 人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日逆回購操作量為零，淨回籠2516.7億元，這是人行自2020年以來首次暫停逆回購，而進入8月以來連續五個交易日共收水1.3萬億元。有分析認為這主要是月初市場流動性轉趨寬鬆，人行合理回收短期過剩資金；月中稅期到來後，逆回購規模將適度加大。另外，人行官員近月多次發聲，未來要通過短期政策利率引導長期市場利率，意味要讓7天期逆回購操作利率取代中期借貸便利（MLF）利率，成為中國的主要政策利率。但有《彭博》分析認為，政策利率的調整過渡不是一朝一夕就能完成，MLF在未來一段時間內仍然是關鍵的政策錨。

3. 據《彭博》引述知情人士稱，人民銀行江蘇省分行本周要求轄內農商行關注長債持倉風險，在國有大行賣出長債期間，不要大規模增加債券倉位，控制好持倉風險。官媒《證券時報》向江蘇省某農商行交易人員查詢，獲證實確有相關指導。據報周一銀行間長期國債收益率再創歷史新低，當日午後多家國有大行持續大額賣出10年期活躍券、30年期國債等，且一旦被機構買入後又會繼續掛出賣盤。報道引述兩名交易員指，像周一這種長債收益率持續走低的盤面，人行賣債的可能性是很大的；就是在此背景下，前述江蘇省內農商行被要求在大行大規模賣出國債期間，不要大規模買入。

4. 乘聯會初步統計顯示，7月1-31日乘用車市場零售172.9萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期下降2%；今年以來累計零售1156.8萬輛，同比增長2%。7月1-31日，乘用車市場新能源零售87.9萬輛，同比去年同期增長37%，較上月同期增長3%；今年以來累計零售499.1萬輛，同比增長34%。

5. 據《財聯社》引述知情人士消息，江淮汽車已加速和華為聯手打造品牌「尊界」的相關招聘工作，崗位包括質量體系專家、質量評審專家、產品線質量專家、投產質量專家、整車質量專家等。正在招聘的崗位目前隸屬於100人團隊的集團質量部，屬於集團一級部門，後期會升級為300人規模的江淮質量管理中心。尊界的首款車型已進入整車驗證階段，預計明年第一季度上市，當下江淮希望造出38台測試車。

6. 印尼將於本周五（9日）起重新對進口紡織品徵收額外關稅，從124個國家進口的五種面料均在徵稅範圍內，包括兩大進口國中國和南韓，有效期三年，首年關稅稅率為每米10261印尼盾（折合約4.56元人民幣）。印尼對進口地毯亦將徵收類似的關稅，為期三年，首年關稅稅率為每米74461印尼盾（折合約33.07元人民幣）。

7. 據英國《金融時報》引述法庭文件報道稱，中國恒大清盤人已向法院提訟，指控普華永道（港稱羅兵咸永道）在恒大審計工作中存在「疏忽」和「失實陳述」。清盤人於今年3月啟動針對普華永道香港（羅兵咸永道香港）及其內地子公司普華永道中天的法律程序，亦就世邦魏理仕和Avista Valuation Advisory在2018年為恒大及其附屬公司提供的估值報告向法院提起訴訟。報道指，羅兵咸永道及世邦魏理仕對此不予置評，而Avista則沒有未有立即回覆。

8. 中國財政部今日上午招標續發兩年期和五年期固息國債，中標收益率分別為1.4361%和1.7404%，較中債收益率曲線代表的二級水平低約9和8個基點，並均創下紀錄新低；邊際中標收益率分別為1.4691%和1.7722%，投標倍數2.66倍和3.36倍；續發規模為各1230億元。

撰文：經濟通中國組

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