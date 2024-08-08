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日經：惠普著手將個人電腦超過一半的生產鏈遷出中國

08/08/2024

據《日經新聞》引述知情人士報道，惠普正與供應商談判，計劃於未來兩到三年內將超過一半的個人電腦生產遷出中國大陸

報道指，惠普遷出的主要目的地是泰國，至少五家惠普供應商正在泰國建設新的生產設施或倉儲中心

 

日經：惠普著手將個人電腦超過一半的生產鏈遷出中國

 

　　據《日經新聞》引述知情人士報道，惠普正與供應商談判，計劃於未來兩到三年內將超過一半的個人電腦生產遷出中國大陸。報道指惠普甚至設定了一個內部目標，最終在中國境外生產的手提電腦數量要佔總產量70%。


　　報道指，惠普遷出的主要目的地是泰國，至少五家惠普供應商正在泰國建設新的生產設施或倉儲中心，另有兩家供應商應惠普的要求從年初以來就在提高在泰國的產能，有供應商高層對報道表示，他們現時在泰國的業務「相當繁忙」。


　　另外，報道還提到惠普亦就其台灣研發中心制定「Plan B」，計劃在新加坡設立一個「後備」設計中心，公司目前正在當地招募200名工程師和管理人員，消息指此舉是為降低風險，以避免任何涉及台灣和大陸之間潛在衝突的情境。


　　報道指，惠普幾位高階主管在內部會談中強調東南亞和中東地區的新興商機，但同時也指出了將生產集中在中國大陸所產生的地緣政治風險。

 

撰文:經濟通中國組

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