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京城近觀｜北京暑期遊熱力攀升，老字號火爆出圈

12/08/2024

　　近期北京接連多日溫度居高不下，動不動攝氏35度、36度是平常。天氣炎熱，北京的旅遊巿場也一樣火力全開。

 

　　申遺成功疊加暑期客流旺季，北京中軸線上的景區迎來遊覽高峰。最近，小記來到老字號雲集的前門大街。前門是傳統商圈和景點，也是近期的申遺成功的中軸線一員。過去幾年，這個商圈曾一度門堪羅雀，如今小記前門大街走了一圈，卻是遊人接踵摩肩，人潮如鯽，跟記憶中一度冷清的情況截然不同。

 

京城近觀｜北京暑期遊熱力攀升，老字號火爆出圈

北京的旅遊巿場火力全開，老字號雲集的前門大街遊人接踵摩肩，人潮如鯽。（黃燕明攝）

 

老字號門店成遊客「必打卡清單」，每家都是「排隊王」

 

　　眾多老字號門店成為遊客「必打卡清單」，每家老字號門前都排著一條望不到尾的長長隊伍。下午6點是北京人吃飯時間，北京老字號全聚德前門店外十分熱鬧。遠道而來的外地遊客聚在店門前面，等著品嘗北京烤鴨，排隊的人龍長長一條，隊尾都不容易找到。

 

　　除了烤鴨，最「京味兒」的特色代表大概就是炸醬麵。前門另一家「排隊王」是方磚廠69號炸醬麵，主打「十年只做一款麵」、「10個排隊/6個老北京」、「老北京吃的米芝蓮」。方磚廠69號炸醬麵的門前掛著3個米芝蓮的牌子，2020年、2021年、2022年都獲得米芝蓮的推薦。北京老字號吳裕泰的抹茶冰淇淋、東來順的羊肉串受歡迎程度也不遑多讓。

 

京城近觀｜北京暑期遊熱力攀升，老字號火爆出圈

方磚廠69號炸醬麵，主打「老北京吃的米芝蓮」，排隊的人非常多。（黃燕明攝）

 

　　有著「中國布鞋第一家」之稱的老字號鞋店內聯升，其手工千層底布鞋製作技藝被認證為國家級非物質文化遺產，如今跨界在前門開起了咖啡館「大內．宮保」，為甚麼會有這麼一個霸氣的名字？「大內．宮保」是為了紀念其聯合創始人--晚清名臣丁寶楨大將軍，宮保雞丁這道流傳至今的名菜正是丁寶楨所創。「大內．宮保」白天賣中式蓋碗咖啡，到了傍晚，還有「北平金茉莉」、「前門日落」等暑期限定特調酒飲。

 

入境團隊遊料2026年才能恢復到2019年水平

 

　　北京的入境遊持續恢復向好，熱度升溫，不過仍未恢復至疫情前水平。北京市文旅局發布數據，今年1至6月，北京共接待入境遊客165.8萬人次，同比2023年增長245.6%，增速高於全國平均水平92.9個百分點，恢復到2019年的77.4%。

 

　　上半年，北京口岸共辦理免簽入境外國旅客30.7萬人次，為3.37萬人次符合條件的入境外籍旅客簽發144小時過境免簽，同比分別增長10.12倍、7.24倍。預計北京全年接待入境遊客360萬人次，恢復到2019年的85%左右。業內人士表示，入境遊市場的恢復並不是一蹴而就的，預計到2026年，入境團隊遊整體市場才能恢復至2019年同期水平。

 

京城近觀｜北京暑期遊熱力攀升，老字號火爆出圈

全聚德前門店外十分熱鬧。遠道而來的外地遊客聚在店門前面，等著品嘗北京烤鴨。（黃燕明攝）

 

搭公交乘地鐵，沉浸式遊覽北京中軸線

 

　　隨著北京中軸線被正式列入《世界遺產名錄》，眾多市民和遊客紛紛前來打卡，感受中軸線的魅力。中軸線8公里的距離，小記覺得騎單車遊覽也非常舒服，就算騎得不快，一小時左右也能騎完，騎單車更適合走走停停拍照。不過，基於安保等原因，在天安門附件騎單車遊覽卻是不太方便，比如故宮的東邊的南池子大街完全禁止騎行，天安門附近就算是騎著單車也會被截查身分證。北京市交通委推薦市民和遊客可以選擇搭乘地鐵8號線和5路公交車，通過綠色出行的方式感受中軸線魅力。

 

　　北京地鐵8號線呈南北走向，共34座運營車站，把天橋、前門、王府井、鼓樓、什剎海、南鑼鼓巷、永定門等老北京特色文化地標連成一線。地鐵8號線打造了一列獨一無二的「中軸線專列」，配合在王府井、前門、鼓樓大街、南鑼鼓巷、中國美術館、海戶屯、天橋共7座車站的站台門上張貼的中軸文化裝飾設計，車站內無處不在的中軸元素。

 

京城近觀｜北京暑期遊熱力攀升，老字號火爆出圈

茶葉老字號店吳裕泰的抹茶冰淇淋也十分受歡迎。（黃燕明攝）

 

　　除了地鐵8號線外，乘坐歷史悠久的5路公交車同樣是打卡中軸線壯美景觀的好選擇。5路公交車自1935年8月開通，目前路線是從菜戶營橋出發，途經前門、天安門、北海、景山、地安門、萬寧橋、鼓樓等重要地標，因公交線路幾乎與北京中軸線重合，5路公交車又被乘客們形象地稱為「龍脊線路」。

 

　　除了中軸線專線，北京公交集團還持續推出旅遊公交線路。這個暑假新開通了1條鳥巢、水立方夜景觀光線，還將開通介紹中軸文化的仿古鐺鐺車線路。車上配備講解員，讓遊客深度了解老北京民俗風情、歷史文化。仿古鐺鐺車還隨車開展京韻大鼓、相聲、快板等曲藝表演。暑期的北京文旅市場「熱辣滾燙」模式相信至少還會持續一段時間。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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