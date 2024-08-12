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神州經脈 | 債市調控加碼，A股成交四年低，官方數據顯示外資撤

12/08/2024

　　A股今年開局至今表現令人失望，滬綜指兩度跌穿二千九，股民吐槽外圍升A股跌，外圍跌A股還是在跌，新任中證監主席上場「暴打」空軍，暫停轉融券業務、打擊量化策略，而且還不再披露滬深股通流入流出數據，這套組合拳下來的確壓縮了沽空A股的空間，然而A股指數不見漲，成交卻顯著下跌了。滬深兩市周一（12日）成交僅4959億元（人民幣．下同），不足5000億的水平，創下自2020年5月25日（4906億元）以來逾四年新低。

 

神州經脈 | 債市調控加碼，A股成交四年低，官方數據顯示外資撤

（資料圖片）


　　周一地產股急跌，服務消費板塊回吐，半導體、互聯網概念偏軟，僅環保、醫藥股有所炒作，滬深股市全日窄幅波動，滬綜指下跌0.14%，報2858.21點，深成指軟0.24%，創業板指跌0.2%。


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.1808，較上個交易日4時30分收盤價跌62點子，兩連跌，創8月7日以來近一周新低，全日在7.1706至7.1827之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1458，較上個交易日跌9點子，與市場預測偏離擴至近320點，上個交易日報7.1449。


今日新聞精選


1. 中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。中共中央、國務院印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，提出完善綠色稅制，全面推行水資源費改稅，完善環境保護稅徵收體系，研究支持碳減排相關稅收政策；圍繞加快產業結構綠色低碳轉型、穩妥推進能源綠色低碳轉型、推進交通運輸綠色轉型等5大領域，以及實施全面節約戰略、推動消費模式綠色轉型等3大環節，部署加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式，目標到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元左右。


2. 國家外匯管理局9日公布2024年上半年國際收支狀況，外界關注第二季「直接投資負債」減少1050億元人民幣或148億美元，而上半年「直接投資負債」減少316億元人民幣或46億美元，顯示外國投資者從中國直接投資項目淨撤資，而且單季淨流出金額為有紀錄以來最高。「直接投資負債」指境外居民持有中國居民企業的直接投資債權。跨國企業在中國營運的分行及附屬公司，是直接投資負債的典型例子。換言之，負債減少反映外國資金從「直接投資項目」流走。


3. 人民銀行發布《2024年第二季度中國貨幣政策執行報告》提出進一步健全市場化的利率調控機制，稱將進一步增強政策利率的權威性，研究適度收窄利率走廊寬度，同時持續改革完善貸款市場報價利率（LPR），著重提高LPR報價質量，暢通利率傳導渠道；將密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政策；調堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。


4. 人民銀行最新貨幣政策報告提出對金融機構持有債券資產的風險敞口開展壓力測試，防範利率風險；加強市場預期引導，關注經濟回升過程中，長期債券收益率的變化等。《路透》認為，這顯示監管層對債市防風險的具體操作層面已從此前的零零碎碎敲打漸成系統性調控。據報周一再現大行集中拋盤，國債市場大幅下挫，10年期國債活躍券殖利率午後上行逾4個基點，同期限期貨收盤創一個月低位。


5. 中國監管部門持續加碼調控債市，興業銀行成員機構興業研究公眾號周一發布的策略報告中提到，「市場傳言江蘇省聯社通知江蘇農商行禁止國債交易，部分券商自營、資管也受到指導」。內媒《21世紀經濟報道》引述蘇農銀行投資者關係部門相關人士回應稱「沒有接到消息」，暫時未得到相關指令；江陰銀行相關人士則表示要再與同業部門確認。《彭博》則引述知情人士指出，多家證券公司自上周債市調控加碼後，已減少國債交易，其中一家甚至暫停了部分期限的交易；多數券商自發採取相關限制措施，但也有至少一家機構是在監管指導下減少交易。


6. 內房企業骨牌式債務爆雷，粵系房企為重災區，中國恒大、碧桂園、合景泰富、雅居樂　等龍頭房企相繼出現海外債務違約，新房建設交付存在爛尾風險。廣東省住建廳、廣東省高級人民法院、國家金融監督管理總局廣東監管局和深圳監管局日前聯合召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，強調要督促房企通過資多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。


7. 負面消息困擾不停、首富地位遭挑戰的農夫山泉創始人兼董事長鍾睒睒，近日接受中央電視台財經頻道《對話》欄目專訪時，被問到公司會否由美國籍的兒子鍾墅子接班，鍾睒睒對此沒有給出明確答案，僅稱農夫山泉未在開曼群島註冊，股權結構非常簡單，他會認真考慮所有權問題，強調農夫山泉永遠屬於中國。


8. 中指研究院發文稱，整體來看，二手房市場或延續「以價換量」態勢；同時，二手房對新房市場形成分流，新房市場短期內仍面臨較大下行壓力，樓市見底仍需時間。近期二手房數據顯示，1-7月，重點15城二手房住宅成交59萬套，同比下降2.8%，7月成交9.9萬套，環比增長2.9%，同比增長42.5%。價格方面，7月百城二手住宅均價環比下跌0.74%，已連續27個月環比下跌，同比下跌6.58%。

 

撰文：經濟通中國組

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