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神州經脈 | 中國再增持美債，7月青年失業率急升，滬指全周微漲

16/08/2024

　　滬深股市今早（16日）高開，華為海思、AI眼鏡概念領漲，午後保險、銀行升幅擴，農牧漁、航空、建材等板塊跌幅居前。滬綜指全日升0.07%，報2879.43點，深成指則跌0.24%，創業板指同跌0.08%。兩市全日成交5911億元（人民幣．下同），按日再少0.07%。

 

神州經脈 | 中國再增持美債，7月青年失業率急升，滬指全周微漲

7月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率，由上月的13.2%急升3.9個百分點至17.1%。（AP圖片）


　　滬深股市成交冰封，本周屬2020年以來日均成交額最低的一周。前三個交易日成交額均在5000億元以下，周二（13日）僅4773億元，創下2019年12月24日以來新低。成交低迷下，A股每日僅窄幅波動，未再站上二千九，周四滬綜指因7月消費數據小幅回暖的提振而抽升1%，全周升幅0.6%。

 

　　隔夜公布的美國經濟數據緩解對經濟衰退的擔憂，美元指數反彈。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1680，較上個交易日4時30分收盤價跌69點子，兩連跌。今日人民幣兌一美元中間價報7.1464，較上個交易日跌65點子，止兩連升，與市場預測偏離重新擴大至近280點，上個交易日報7.1399。


今日新聞精選


1. 中國在6月增持美國國債，是今年4月以來年內的第二次增持，增持美國國債119億美元，持有規模增至7802億美元，為2024年來最高，仍是持有美債第二多的國家。



2. 中微半導體設備（上海）股份有限公司宣布，已向美國法院正式提交訴狀，起訴美國國防部將其列入中國軍事企業清單的決定。中微公司強調，從未參與任何與軍事相關的活動。請求法院要求美國國防部撤銷其錯誤決定，以消除誤解，維護中微公司合法權益。

 

3. 國家統計局公布，7月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率由上月的13.2%急升3.9個百分點至17.1%，為去年12月恢復發布青年失業率以來最高水平。當月25-29歲勞動力失業率亦由6.4%微升至6.5%，而30-59歲勞動力失業率則由4%輕微下降至3.9%。國家統計局此前公布，7月全國城鎮調查失業率由上月的5%升至5.2%，為3月以來高位，主要是受到畢業季影響。

 

4. 據《路透》報道，TikTok周四（15日）向美國聯邦上訴法院上訴，呼籲推翻此前的「不賣就禁」法，指美國司法部錯誤陳述其應用與中國的關係，強調TikTok的內容推薦引擎和用戶數據都存儲在甲骨文（Oracle）運營的美國雲服務器上，對美國用戶產生影響的內容審核決定也是在美國做出的。美國司法部律師上月表示，TikTok允許中國政府收集美國人的數據並暗中操縱所看到的內容，給美國帶來國家安全風險。上訴法院將於9月16日就這一上訴進行口頭辯論。

 

5. 美國兩黨議員致信美國商務部，要求就TP-Link及附屬公司是否存在潛在的國家安全風險展開調查。TP-Link（內銷業務名為普聯技術有限公司、外銷業務名為聯洲國際技術有限公司）1996年在深圳華強北誕生，目前是全球最大Wi-Fi路由器生產商，總部設在新加坡和美國。中國大使館回應稱，希望相關部門在認定網絡相關事件時掌握足夠的證據，而不是做出毫無根據的猜測和指控。

 

6. 受中山市國資控制的嶺南股份此前宣布旗下一筆可轉債宣布無法按期兌付，涉及約4.9億元。這是首例國企可轉債逾期。官媒《證券時報》今日在頭版發表題為《國企可轉債的剛兌信仰該放下了》的評論，指在經濟環境變化以及政策層面對打破剛性兌付的硬性要求面前，企業經營情況無可避免地會出現分化，一些經營不善、資質較差的主體所發行的可轉債違約，自然也成為市場所必須經歷的過程。投資者在進行資產配置時，應該重點考量發行人的經營和財務狀況，而不是因為對方是某種身份。

 

7. 深圳海關統計顯示，今年前7個月，深圳市進出口2.59萬億元，同比增長29.6%，創深圳進出口同期歷史新高，在同期內地城市中排首位，佔全國、全省的比重分別為10.4%、50.2%。其中，出口1.65萬億元同比增32.1%，亦為同期歷史新高，居同期內地城市首位；進口9405億元，同比增長25.5%。單看7月，深圳市進出口3927.3億元，增長19.3%。其中，出口2446.6億元，增長18.5%；進口1480.7億元，增長20.7%。

 

8. 人民銀行行長潘功勝在接受《新華社》專訪提到貨幣政策調控時，稱會保持政策定力，不大放大收，並會謀劃新的增量政策，暗示在物價穩定回升時不會加碼寬鬆。此外，人行將逐步淡化對數量目標的關注，更加注重發揮利率等價格型調控工具的作用。

 

撰文：經濟通中國組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2024 18:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/08/2024 16:40
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