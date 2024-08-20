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神州經脈 | LPR持穩，地方或能發債購存量房，A股止步三連升

20/08/2024

　　美股八連漲，A股卻在連續收升三個交易日後重回頹勢。滬深股市今日（20日）高開低走，午後三大指數擴至逾1%，煤炭、財稅數字化、海思概念等領跌，銀行股全日努力護盤，遊戲股則在《黑神話：悟空》火熱上線後上演「逆轉勝」行情。

 

神州經脈 | LPR持穩，地方或能發債購存量房，A股止步三連升

（資料圖片）

 

　　尾盤有資金進場撐市，多隻滬深300ETF成交放量。中、農、工、建四大行續創歷史新高，銀行板塊升幅錄0.6%。滬綜指全日跌幅收窄至0.93%，報2866.66點，深成指軟挫1.24%，創業板指軟1.34%。交投仍低，全日成交5578億元（人民幣．下同），按日減少2.2%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤短暫高開升破7.13關口，與離岸人民幣均創半個月新高，但隨後兩地匯價均轉跌，差1點重回7.15水平，隨後跌幅收窄，收報7.1419，較上個交易日4時30分收盤價跌36點子，脫離七個半月高位，全日在7.1295-7.1499之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1325，較上個交易日升90點子，兩連升，創8月6日以來兩周新高，與市場預測偏離已收窄至不足10點子，上個交易日報7.1415。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行最新公布的8月貸款市場報價利率（LPR）一如預期持穩，一年期、五年期以上LPR分別為3.35%、3.85%。市場關注後續人行將以何種形式支持經濟成長。《彭博》引述彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒表示，中國下一次的降息窗口可能會在美聯儲首次降息後的第四季度出現，並且存款準備金率或在下一次降息之前下調，用於償還部分到期的中期借貸便利（MLF）資金。他並表示，在進一步降息前，人行可能希望進一步提高債市殖利率，目前人行對10年期國債孳息率的「心理底線」至少在2.2%或以上。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔預計，中國約在未來2至3個月內將再次降息，並同步下調LPR。

 

2. 據《彭博》引述知情人士透露，中國當局正考慮為地方政府收購存量房提供新的融資渠道。新方案將允許地方政府利用未來專項債籌集的資金，用於收購存量待售住房。目前地方專項債資金主要用於基建項目，但知情人稱，中央政府考慮允許專項債用於支持收儲，以加快消化存量房。截至8月，今年3.9萬億元的新增專項債額度發行已過半，暫不清楚如果方案獲批，剩餘專項債額度中有多少將被用於收儲存量房。《彭博》認為，拓寬地方政府專項債使用範圍，凸顯決策層希望盡快扭轉房地產困局的迫切性。

 

3. 首款國產3A（高成本、高質量、開發周期長）遊戲《黑神話：悟空》今早10時全球同步上線，截至下午4時15分Steam平台上的在線玩家數量超過140萬，大幅拋離第二位《CS2》的87萬，並雄據暢銷遊戲榜冠軍。《黑神話：悟空》話題更迅速佔領抖音、快手、小紅書等社交媒體熱搜榜榜首，抖音遊戲直播榜前十名多數也在玩該遊戲，嗶哩嗶哩（B站）更開闢黑神話直播專區。此外，Steam數據顯示，《黑神話：悟空》在8月6日至8月13日的一周內，已登頂該平台中國區銷量第一；從6月8日開啟預售到7月13日，該遊戲銷售額已近4億元。市場料《黑神話：悟空》或已回本。

 

4. 長安汽車聯營企業阿維塔科技今日與華為引望簽約，正式成為華為引望第二大股東，將與華為共同打造「全球領先智能車」。引望是華為車BU今年1月註冊成立的新公司。根據長安汽車昨晚的公告，阿維塔科技擬以115億元購買華為持有的引望10%股權，交易後阿維塔科技對引望持股比例為10%，華為對引望持股比例為90%。《第一財經》引述消息指，引望仍將持續向投資者開放合作機會，除了賽力斯，也正在接觸江淮汽車、奇瑞汽車，而華為為了車BU的事業能夠發展順利，引望在在較長一段時期裏仍由華為主導和管理。

 

5. 據內媒報道，近日阿里巴巴旗下淘寶特價版App「淘特」在支付方式中已新增微信支付一欄。具體操作上，用戶直接使用淘寶帳號登錄淘特，將所需商品加入購物車後，結帳時點擊更換支付寶支付方式，便能看到「微信支付」和「找朋友幫忙付」兩個選項，用戶只要點擊「微信支付」便可進行跳轉支付操作。至於淘寶App至今仍有限度支持微信支付，處於內測狀態，未完全公開。另外，支付寶宣布，繼續落實降費讓利政策，小微商戶支付費9折、收錢碼免費提現再延一年，延至2025年9月30日。

 

6. 國務院總理李強8月19日主持召開國務院常務會議，決定核准這五個項目，分別為中核集團所屬的江蘇徐圩一期工程，中國廣核集團所屬的山東招遠一期工程、廣東陸豐一期工程、浙江三澳二期工程，以及國家電力投資集團所屬的廣西白龍核電一期工程，合計11台機組，創下歷年核准最高紀錄，總投資超過2000億元。中信證券發表研報指出，其中江蘇徐圩核能供熱廠一期工程擬建設1台HTR-PM600S高溫氣冷堆機組及配套設施，是全球首台核准的四代氣冷堆機組。

 

7. 早前陷入恒大造假醜聞的普華永道（PwC，港稱羅兵咸永道），據報內地已接近完成相關調查，相關處罰通告初稿字眼相當嚴厲，以反映嚴重性，結果料很快出爐。而繼多間內地上市公司跟普華永道解約後，中國銀行最新公告，擬聘用安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別擔任2024年度國內和國際審計師，替代原聘任的普華永道中天會計師事務所和羅兵咸永道會計師事務所。

 

8. 外電報道指，隨著金價升至紀錄高點且內地經濟持續放緩，中國消費者7月份黃金購買量繼續減少。海關周二公布數據顯示，繼6月份驟降58%之後，7月中國黃金進口量再減24%至44.6噸，為兩年多來最低。

 

撰文：經濟通中國組

 

 

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