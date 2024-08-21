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黑神話悟空 | 國產遊戲《黑神話：悟空》爆火，銷售額或超15億

21/08/2024

 

黑神話悟空 | 國產遊戲《黑神話：悟空》爆火，銷售額或超15億

 

　　由國內遊戲開發商遊戲科學所推出的《黑神話：悟空》昨日（20日）正式上線，並迅速在全球遊戲市場引發風潮。

 


　　數據顯示，《黑神話：悟空》昨日正式發售後不到24小時，Steam在線玩家峰值突破222萬，在Steam所有遊戲在線玩家歷史峰值中排名第二。根據國遊暢銷榜統計，《黑神話：悟空》在Steam上已售出超過300萬份，加上wegame、epic和ps平台，目前總銷量超過450萬份，總銷售額超過15億元（人民幣．下同）。

 


　　另有多位遊戲行業從業者預測《黑神話：悟空》的全平台銷量有望達到500萬至700萬套，按照268元的最低銷售價格，該遊戲的買斷制銷售流水就在13.4億元至18.76億元。

 


　　而在正式發售前，《黑神話：悟空》的預售量已經超過120萬份，預售銷售額超4億元，成Steam平台8月6日至13日的全球周銷量冠軍。

 


　　中信建投研報指，遊戲科學團隊再次證明，遊戲是靠創意與設計驅動，即便是工業化要求高的3A，也並不完全是人力密集驅動，有望持續帶動研發能力強的公司的關注度。

 

 

黑神話悟空同時在線玩家超220萬人，遊戲股繼續漲

 

 

　　國產遊戲《黑神話：悟空》熱度爆表，昨日正式上線後攻佔各種社交媒體熱搜排行榜，各大遊戲直播平台大力追捧，Steam同時在線玩家數破220萬人。截至8月20日晚20點，《黑神話：悟空》總銷量已超過450萬份，總銷售額超過15億元人幣。

 

 

　　遊戲、傳媒娛樂板塊繼續走強，浙版傳媒(滬:601921)升停，完美世界(深:002624)升6.3%，中信出版(深:300788)漲3.8%，世紀華通(深:002602)升2.5%，三七互娛(深:002555)、游族網路(深:002174)、順網科技(深:300113)均升近2%，中青寶(深:300052)、創維數字(深:000810)、國脈文化(滬:600640)、巨人網絡(深:002558)等跟漲。

 

閑魚現1元盜版《黑神話：悟空》，平台稱已下架

 

 

　　《新浪科技》報道，二手交易平台「閑魚」出現「1元黑悟空下載即玩」，小紅書等多個平台也出現「9.9元暢玩黑神話」等交易信息，而正版《黑神話：悟空》售268元起。對於盜版遊戲，閑魚方面回應稱，已重點關注並下架處理。

 



閑魚指部分用戶通過標注異常價格、網盤資源等引流

 



　　報道指，記者拍下了售價1元的黑悟空商品，商家直接發送一個夸克網盤鏈接，當中包含了一份《黑神話：悟空》總量120GB的遊戲壓縮包，大小符合官方公布的遊戲容量，另外還有一個《黑神話：悟空》遊戲修改器。商家聲稱，下載遊戲後直接安裝，「如果手殘打不過去，可以使用修改器進行修改」，並叮囑「要盡快下載，免得被刪除」。至於9.9元「暢玩黑神話」實為「分享帳號」，商家表示因為銷情火爆，「9.9元檔位已經沒有，起拍價格為20元」。報道指，記者付款後，商家添加其微信好友，然後在聊天中發送Steam平台帳號和密碼，以及一個關於「如何使用Steam離線」的教學網站鏈接。

 


《黑神話：悟空》製作人：每小時開發成本高達2000萬

 


　　報道引述內地遊戲產業分析師張書樂批評，「翻版遊戲危害之大，二十年前幾乎殺死國產遊戲，今日如不遏制，則國貨之光剛剛點亮就如燭光，搖搖欲墜」。

 


　　《黑神話：悟空》製作人、「遊戲科學」工作室創始人馮驥此前曾向內媒透露，如果玩家暢玩遊戲1小時，每小時開發成本在1500萬-2000萬元。《黑神話：悟空》作為一款關卡類動作遊戲，要完全通關至少要30小時，意味遊戲成本至少4.5億元。

 

撰文：經濟通中國組

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