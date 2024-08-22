京城近觀｜27款人形機器人亮相，特斯拉北京首秀

世界機器人大會8月21日-25日在北京北人亦創國際會展中心舉行。本次大會主題為「共育新質生產力 共享智能新未來」。人形機器人，作為當下科技圈最炙手可熱的賽道之一，也在今年的世界機器人大會上迎來了小宇宙大爆發，27家人形機器人整機企業和30餘家人形機器人產業鏈上下游企業齊聚亮相，創歷屆之最。比上個月在上海舉行的人工智能大會上的「18金剛」還要多。169家企業展出了600餘件創新產品，其中首發新品60餘款。不參加北京車展的特斯拉請出他們最新的Optimus機器人，進行北京首秀，成功成為現場最引人注目的攤位。

世界機器人大會在亦莊舉行，27家人形機器人整機企業齊聚亮相，創歷屆之最。

特斯拉Optimus北京首秀

今年沒有出現在北京車展的特斯拉，出現了在世界機器人大會現場，攜最新發布的Optimus人形機器人、賽博越野旅行車、FSD（完全自動駕駛能力）等產品、技術參展。Optimus人形機器人迎來北京首秀。這款機器人行走速度較之前提升了30%，10個手指「進化」出感知和觸覺，無論是輕握脆弱的雞蛋還是搬運沉重的箱子均可以操作。

特斯拉Optimus北京首秀，成功成為現場最引人注目的攤位。

在大會開幕式上，由北京具身智能機器人創新中心研發的「天工1.2 MAX」首次公開亮相，身高173cm，體重60kg的「它」用雙手抱起大會徽章，將會徽準確放入啟動台上。開幕式後，「天工」特地來到特斯拉展台，「會晤」了一下人形機器人Optimus。兩個人形機器人的會晤被觀眾團團簇擁，爭相拍照。有趣的是，「天工」在機器人Optimus旁邊走走跳跳，還跺腳了好一會，與在玻璃罩中展示、安靜不動的特斯拉人形機器人Optimus相映成趣。

北京具身智能機器人創新中心研發的「天工」來到特斯拉展攤與Optimus機器人「互動」。

UniX AI展示做家務的機器人，優必選將人形機器人引入汽車產線

如果人形機器人足夠像人，那麼人類自然會期待機器人承擔更多人類想要擺脫的任務--比如家務。優理奇科技公司UniX AI是一家具身智能機器人公司，致力於研究通用人形機器人的研究，目標是提供面向消費者的家用機器人，例如廚房清潔等應用場景。在展位上，UniX AI預告了人形機器人《工作與互動日程表》：每天10點，漢堡製作；每天11點，疊放衣物；每天13點，洗滌衣服；隨機表演，舞蹈表演……UniX AI的家庭服務機器人擅長疊衣服和洗碗等各項家務勞動。

UniX AI展示了家庭服務機器人疊衣服和洗碗等各項家務勞動。

人形機器人第一股--優必選(09880)展台，優必選展示了Walker S 系列人形機器人對奧迪RS5輪胎的精準質檢能力。完成智能搬運、分揀、質檢等任務。基於人形機器人全棧式技術，Walker S系列可以在60-80秒內完成檢查流程，無縫嵌合當前最先進汽車工廠「每分鐘生產一輛車」的生產節拍。

優必選展示人形機器人在車廠完成智能搬運、分揀、質檢等任務。

大會期間，優必選與奧迪一汽、北京具身智能機器人創新中心正式簽署合作協議，共同研發人形機器人智能化解決方案，將人形機器人引入汽車產線的智能搬運、質量檢查和化學品操作等工位，推動人形機器人在汽車工廠的大規模應用。

9.9萬元起的國產人形機器人，現可大規模量產

來自浙江，成立於2016年的宇樹科技，在過往的四足機器人產品上，積累了諸多機器人零部件的設計與生產經驗。宇樹科技展出了兩款已量產的人形機器人Unitree G1、H1和兩款四足機器狗亮相大會展區。國產人形機器人Unitree G1於今年5月正式亮相，售價9.9萬元人民幣，現可大規模量產。

主打機器狗的宇樹科技，更多展示了機器狗的各種能力，可以跑樓梯和跑酷，應對各種困難地形。

創始人王興興對媒體表示，售價9.9萬元人民幣背後的思路是想讓更多的人先把機器人用起來，不希望帶頭把行業做爛。他認為當前人形機器人整體市場價格還是偏高，最大的原因是技術成熟度沒有機器狗高。不過，他同時表示，並不會All in人形機器人，因為太燒錢，四足機器人和人形機器人「兩條腿」走路，目前還是四足機器人賣的比較好。

銀河通用人形機器人和美團打造24小時的無人藥店

「機器人+」應用場景展示也是一大亮點。本次機器人大會期間，銀河通用沿用了此前已對外展示的商超藥店布景，讓輪式雙臂人形機器人Galbot G1完成物品上架和取貨任務。在一家店面，兩台機器人分工協作，一台負責盤點補貨，另一台負責取貨清理。

便利店中，輪式雙臂人形機器人Galbot G1完成物品上架和取貨任務。

缺席此次世界機器人大會的美團是銀河通用第一大外部投資方，二者在人形機器人商業落地上合作密切。銀河通用計劃和美團合作，打造24小時的無人藥店。

英偉達創始人兼CEO黃仁勳曾說，最容易適應世界的機器人，便是人形機器人。今年的世界機器人大會，相對過去更有「人的味道」，人形機器人不僅外形酷似人類，且擁有高度靈活的關節和精密的控制系統，能夠執行各種複雜任務，從家庭服務到專業操作均有涉及。人形機器人正在加速走向現實場景。朋友說，看見這麼多機器人，說不定以後養老就真的靠它們了。人形機器人，真的要走入你我的生活了嗎？

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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