  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | 住建部稱樓市現積極變化，商務部擬增大排量車進口稅

23/08/2024

　　滬深股市今早（23日）低開後震盪走高，下午短暫倒跌，尾盤西部大開發概念股爆發，助力全日收市定局，保險股全日強勢，住建部排查鎖定396萬套住宅，為年內保交樓定下目標，地產股升跌互見。滬綜指全日升0.2%，全周累跌0.9%。兩市成交縮量至5102億元（人民幣．下同），較上個交易日減少7%。

 

神州經脈 | 住建部稱樓市現積極變化，商務部擬增大排量車進口稅

住建部部長倪虹稱，當前房地產市場仍處於調整期，但隨著各項政策的實施出現了積極的變化。（資料圖片）

 

　　人民銀行全周收水共3471億元，關注下周一（26日）延期續做的4010億元MLF，利率會否改變；本周二（20日）公布的8月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤回落百點後，得益於日圓反彈而收復跌幅，收報7.1368，較上個交易日4時30分收盤價小升8點子，全日在7.1344至7.1478之間波動。美聯儲主席鮑威爾講話前市場觀望氣氛較濃，交投清淡，全日成交269億美元。今日人民幣兌一美元中間價報7.1358，較上個交易日跌130點子，止四連升，創8月19日以來近一周新低，與市場預測偏離重新擴大至逾100點，且單日降幅創1月3日以來逾七個半月新高，上個交易日報7.1228。

 

今日新聞精選

 

1. 歐盟執委會當地時間8月20日預披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，並將對中國進口電動車加徵關稅至少5年後，中國開始祭出反制措施。商務部今天主持召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排量汽車進口關稅的意見建議。有關行業組織、研究機構和汽車企業代表參會。

 

2. 中共中央政治局今天召開會議，中共總書記習近平主持會議審議通過《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》，指要做強做大特色優勢產業，著力提升科技創新能力，推動傳統產業轉型升級；加強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設；持續提升發展內生動力，提升開放型經濟水平；走出一條符合地區實際的中國式現代化路子；因地制宜推進新型城鎮化建設，確保農村人口不發生規模性返貧致貧。

 

3. 住建部部長倪虹表示，當前房地產市場供求關係發生重大變化，市場仍處在調整期，隨著各項政策的實施，市場出現了積極的變化。從中國城鎮化發展進程看，房地產市場仍有很大潛力和空間。住建部副部長董建國稱，住建部會同金融監管總局組織各地進行了一次「大起底」，全面排查在建已售未交付的商品住房項目，鎖定了按照合同約定應該在今年年底前交付的396萬套住房，作為保交房攻堅戰的目標任務。

 

4. 吉利與百度合作打造的汽車品牌極越，其公關負責人徐繼業近日在朋友圈炮轟小米和雷軍虧錢賣車，「有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多幹嘛？放在以前這就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質」。事件引起廣泛關注後，極越CEO夏一平迅速發布內部信，對徐繼業進行通報批評，稱有關言論並不代表公司觀點，更不符合公司的價值觀。

 

5. 在美國致力限制對中國出口高端人工智能（AI）晶片之際，《路透》引述中國一些公開的招標文件指出，與中國政府有關聯的中國實體正在使用亞馬遜或其競爭對手提供的雲服務，以獲得美國先進晶片和AI的能力，因為美國只限制商品、軟件或技術的出口或轉讓，通過雲端提供對此類晶片或先進AI模型的訪問，並不違反美國法規。

 

6. 隨著美聯儲局降息預期升溫，內地多家銀行近日接連宣布調降美元存款利率，有銀行1年期美元存款利率已經從5%降至4.5%，降幅達50個點子。業內人士表示，多家銀行下調美元存款利率，是對美聯儲局降息預期升溫的提前應對，以規避潛在的利率錯配風險。隨著市場對美聯儲局降息預期的增強，這將導致美元存款利率步入下行通道。

 

7. 中俄總理周三（22日）發表第二十九次定期會晤聯合公報，同意鞏固和發展支付結算基礎設施。國際文傳電訊社報道，將實施的措施包括在兩國開設往來帳戶、設立分行和子行、擴大銀行和保險領域的合作，以及在雙邊貿易、投資、貸款和其他貿易和經濟活動中維持高比例本幣結算。

 

8. 工信部副部長張雲明在北京會見香港創新科技及工業局局長孫東。張雲明表示，希望雙方繼續強化溝通交流，進一步加強科技創新和產業合作，推動關鍵核心技術研發、重大技術裝備攻關。孫東表示，香港正在建設國際創新科技中心，希望與內地加強政策規劃對接協同，強化政產學研投聯動，汲取內地產業發展經驗，推動香港高質量發展。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,327.19

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,966.41
    +253.63 (+0.623%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,603.73
    +33.09 (+0.594%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,773.08
    +153.73 (+0.872%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升35.911
變動率︰+5.406%
較港股︰+1.02%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升23.543
變動率︰+2.137%
較港股︰+0.40%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.716
變動率︰+2.110%
較港股︰-0.08%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.083
變動率︰-3.246%
較港股︰+0.69%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.025
變動率︰+15.934%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升85.520
變動率︰+3.086%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌139.170
變動率︰-5.449%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.360
變動率︰-9.235%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.900
變動率︰+8.511%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升15.944
變動率︰+5.102%
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升70.815
變動率︰+4.078%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升48.250
變動率︰+3.853%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/08/2024 12:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/08/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/08/2024 12:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01854 中國萬天控股
  • 1.060
  • 02418 德銀天下
  • 0.800
  • 01821 ESR
  • 11.880
  • 01711 歐化
  • 0.068
  • 00669 創科實業
  • 105.000
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 目標︰$100.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 47.750
  • 目標︰--
  • 01277 力量發展
  • 1.150
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 54.500
  • 目標︰$60.40
  • 01833 平安好醫生
  • 10.140
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 00700 騰訊控股
  • 375.600
  • 00941 中國移動
  • 75.000
  • 00001 長和
  • 41.350
  • 00005 滙豐控股
  • 66.850
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 54.500
  • 目標︰$58.00
  • 02018 瑞聲科技
  • 32.750
  • 目標︰$34.00
  • 03931 中創新航
  • 12.600
  • 目標︰$13.60
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 16.980
即時重點新聞

23/08/2024 19:25  證監會港交所短期放寬18C上市和SPAC併購要求，降市值門檻

23/08/2024 11:59  金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，冀按揭審批2周內有結果

23/08/2024 16:50  《盤後部署》美降息近恒指危機並存，網易被質現價夠抵買

23/08/2024 16:56  滙豐英國冀5年內將財富業務資管規模增加一倍至千億英鎊

23/08/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.4%，連跌3周逼138點目標

23/08/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２９億元，買盈富沽海爾智家

23/08/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】網易、百度績後遭眾大行削價，瑞聲獲唱好

23/08/2024 16:41  《財資快訊》美電升報７﹒７９７９，隔夜拆息較上日跌至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 住建部稱樓市現積極變化，商務部擬增大排量車進口稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

百度網易季績欠驚喜，同遭大行降目標，股價急跌博唔過？新文章
人氣文章

新聞>香港政情

施政報告 | 李家超：在經濟挑戰中找機遇，搶人才搶企業等見成果新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組
人氣文章

生財有道

高息定存 | 南商逆市加息6個月3.85厘，富融「長加短減」
人氣文章

足球俱樂部．主教練

维拉增兵多，需時磨合；阿仙奴穩定，力搶三分
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

在碧波中暢泳！Ulysse Nardin、 Bell & Ross、Breitling 全新潛水腕錶，為炎夏降溫！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《求救眨眨眼》——入場前不要備課，入場後不要眨眼
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《異形：羅穆盧斯》——在禁閉空間，見回某種老朋友
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本旅行注意！東京居酒屋爆痢疾食物中毒！5人中招腹瀉發燒24年來首次再現！傳染力高教你5招預防感染新文章
人氣文章
大腸癌 | 30歲男長期便秘兼腹脹確診晚期大腸癌！醫生教5招預防腸瘜肉及腸癌！4類食物少吃為妙
人氣文章
降血壓 | 台醫生花20年研究快速降血壓大法！按摩2位置+1降血壓茶飲！高血壓人士生活上有甚麼要注意？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/08/2024 00:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事23/08/2024
神州經脈 | 住建部稱樓市現積極變化，商務部擬增大排量車進口稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金