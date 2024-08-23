神州經脈 | 住建部稱樓市現積極變化，商務部擬增大排量車進口稅

滬深股市今早（23日）低開後震盪走高，下午短暫倒跌，尾盤西部大開發概念股爆發，助力全日收市定局，保險股全日強勢，住建部排查鎖定396萬套住宅，為年內保交樓定下目標，地產股升跌互見。滬綜指全日升0.2%，全周累跌0.9%。兩市成交縮量至5102億元（人民幣．下同），較上個交易日減少7%。

住建部部長倪虹稱，當前房地產市場仍處於調整期，但隨著各項政策的實施出現了積極的變化。（資料圖片）

人民銀行全周收水共3471億元，關注下周一（26日）延期續做的4010億元MLF，利率會否改變；本周二（20日）公布的8月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤回落百點後，得益於日圓反彈而收復跌幅，收報7.1368，較上個交易日4時30分收盤價小升8點子，全日在7.1344至7.1478之間波動。美聯儲主席鮑威爾講話前市場觀望氣氛較濃，交投清淡，全日成交269億美元。今日人民幣兌一美元中間價報7.1358，較上個交易日跌130點子，止四連升，創8月19日以來近一周新低，與市場預測偏離重新擴大至逾100點，且單日降幅創1月3日以來逾七個半月新高，上個交易日報7.1228。

今日新聞精選

1. 歐盟執委會當地時間8月20日預披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，並將對中國進口電動車加徵關稅至少5年後，中國開始祭出反制措施。商務部今天主持召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排量汽車進口關稅的意見建議。有關行業組織、研究機構和汽車企業代表參會。

2. 中共中央政治局今天召開會議，中共總書記習近平主持會議審議通過《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》，指要做強做大特色優勢產業，著力提升科技創新能力，推動傳統產業轉型升級；加強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設；持續提升發展內生動力，提升開放型經濟水平；走出一條符合地區實際的中國式現代化路子；因地制宜推進新型城鎮化建設，確保農村人口不發生規模性返貧致貧。

3. 住建部部長倪虹表示，當前房地產市場供求關係發生重大變化，市場仍處在調整期，隨著各項政策的實施，市場出現了積極的變化。從中國城鎮化發展進程看，房地產市場仍有很大潛力和空間。住建部副部長董建國稱，住建部會同金融監管總局組織各地進行了一次「大起底」，全面排查在建已售未交付的商品住房項目，鎖定了按照合同約定應該在今年年底前交付的396萬套住房，作為保交房攻堅戰的目標任務。

4. 吉利與百度合作打造的汽車品牌極越，其公關負責人徐繼業近日在朋友圈炮轟小米和雷軍虧錢賣車，「有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多幹嘛？放在以前這就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質」。事件引起廣泛關注後，極越CEO夏一平迅速發布內部信，對徐繼業進行通報批評，稱有關言論並不代表公司觀點，更不符合公司的價值觀。

5. 在美國致力限制對中國出口高端人工智能（AI）晶片之際，《路透》引述中國一些公開的招標文件指出，與中國政府有關聯的中國實體正在使用亞馬遜或其競爭對手提供的雲服務，以獲得美國先進晶片和AI的能力，因為美國只限制商品、軟件或技術的出口或轉讓，通過雲端提供對此類晶片或先進AI模型的訪問，並不違反美國法規。

6. 隨著美聯儲局降息預期升溫，內地多家銀行近日接連宣布調降美元存款利率，有銀行1年期美元存款利率已經從5%降至4.5%，降幅達50個點子。業內人士表示，多家銀行下調美元存款利率，是對美聯儲局降息預期升溫的提前應對，以規避潛在的利率錯配風險。隨著市場對美聯儲局降息預期的增強，這將導致美元存款利率步入下行通道。

7. 中俄總理周三（22日）發表第二十九次定期會晤聯合公報，同意鞏固和發展支付結算基礎設施。國際文傳電訊社報道，將實施的措施包括在兩國開設往來帳戶、設立分行和子行、擴大銀行和保險領域的合作，以及在雙邊貿易、投資、貸款和其他貿易和經濟活動中維持高比例本幣結算。

8. 工信部副部長張雲明在北京會見香港創新科技及工業局局長孫東。張雲明表示，希望雙方繼續強化溝通交流，進一步加強科技創新和產業合作，推動關鍵核心技術研發、重大技術裝備攻關。孫東表示，香港正在建設國際創新科技中心，希望與內地加強政策規劃對接協同，強化政產學研投聯動，汲取內地產業發展經驗，推動香港高質量發展。

撰文：經濟通中國組

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