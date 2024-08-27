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鼎泰豐 | 鼎泰豐上海等18門店仍營業，內地餐飲業今年頻閉店

27/08/2024

鼎泰豐 | 鼎泰豐上海等18門店仍營業，內地餐飲業今年頻閉店

 

 

鼎泰豐關閉中國14間門店

 

　　受到疫情後消費不振的影響以及品牌期限將屆的因素，台灣餐飲品牌鼎泰豐北京公司昨日宣布，將於10月31日前結束華北地區及青島、廈門、西安等14家門店的經營，上海等華東、華南地區的18家門店則照常營業。


　　對於關店後續事宜，鼎泰豐表示，公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。同時，積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。


　　鼎泰豐於1958年在台灣成立，前身為油行。據官網介紹，鼎泰豐在全球13個國家和地區擁有170多家門店，其中香港門店5次獲評米其林指南一星。

 

知名餐廳今年頻傳閉店消息

 

　　2023年以來，伴隨疫情之後消費不振，商務宴請減少、商場人流下滑、居民非必要消費支出減少，高端餐飲市場首當其衝，且商業地產租金成本難以下降，兩相擠壓，2024年知名餐廳頻傳閉店消息。


　　有數據顯示，今年上半年逾百萬家餐飲門店倒閉，幾乎趕上去年全年數據，更是2022年全年餐飲註銷門市數量的兩倍。無數餐飲業者賠光血本，最後只能黯然退場，「活下去」再次成為全體餐飲人的吶喊。


　　 一些大型餐飲上市公司日子也不好過，茶飲「奈雪的茶」(02150)預計今年上半年虧損4.2億元(人民幣．下同)至4.9億元；連鎖餐企「呷哺呷哺」(00520)上半年至少虧損2.6億元；咖啡巨頭瑞幸咖啡利潤也比去年同期下滑50%。

 

撰文：經濟通中國組

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