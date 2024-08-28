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澳門特首 | 岑浩輝正式宣布參選澳門行政長官

28/08/2024

澳門特首 | 岑浩輝正式宣布參選澳門行政長官

 

　　辭任澳門終審法院院長的岑浩輝，正式宣布參選第六任澳門行政長官。他表示，參選目的是要團結澳門社會各界，令澳門市民更幸福。他又承諾假若當選將全面貫徹一國兩制方針。


　　岑浩輝表示，過去近40年，以滿腔熱忱投身於司法領域，始終堅守法治的核心規則，守護澳門良好的法治聲譽，積極回應廣大市民對公平正義的期盼，與大家攜手同行，經歷和見證澳門回歸祖國和推進一國兩制實踐的不平凡歷程。

 

澳門發展繁榮面臨不少挑戰


　
　　他指出，隨著內外環境的深刻變化，澳門的發展繁榮面臨不少問題和挑戰，市民對美好生活還有很多新的要求和期盼，對特區治理提出了更高的要求，他希望可團結澳門社會各界，將澳門建設得更繁榮和諧，讓市民生活得更美好幸福。

 

特首選舉候選人明起提名

 

　　按照行政長官選舉法，新一屆行政長官候選人提名期由8月29日至9月12日，但主要官員或司法官等須於提名開始日之前已辭職或退休，否則不得被提名為候選人。特區公報前(26日)刊登第44/2024號行政命令，應岑浩輝法官的請求，自今日起免除其擔任終審法院院長、終審法院法官及澳門特別行政區推薦法官的獨立委員會委員的職務。該行政命令自公布之日起產生效力。自岑浩輝免除相關職務後，其本人正符合具備被提名為候選人的資格。


　　現年62歲的岑浩輝在中山出生，在北京大學法律系畢業，曾於內地擔任執業律師，其後分別在葡萄牙及澳門大學完成法律課程，80年代移居澳門；澳門回歸以來，一直擔任終審法院院長。

 

撰文：經濟通採訪組

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