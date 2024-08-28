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神州經脈 | 滬指連跌，農夫山泉指輿情累銷量，海通姜誠君被遣返

28/08/2024

　　滬深股市疲態持續，今日低開低走，滬綜指盤中見2830.96點為今年2月以來低。滬深300ETF尾盤顯著放量，四隻ETF合計成交近百億元（人民幣．下同），依然難挽下跌狂瀾，滬指連跌兩日，全日收跌0.4%，報2837.43點，深成指軟0.31%，創業板指升0.05%。成交再縮，兩市成交量跌穿5000億水平，僅錄4966億元，較上個交易日少149億元，按日減3%。

 

神州經脈 | 滬指連跌，農夫山泉指輿情累銷量，海通姜誠君被遣返

上月辭職的海通證券副總姜誠君境外落網被遣返

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1260，較上個交易日4時30分收盤價升36點子，全日在7.1215至7.1354之間波動。人民幣中間價報7.1216，較上個交易日升33點子，與市場預測偏離大幅收窄至6點，上個交易日報7.1249。

 

今日新聞精選

 

1. 農夫山泉(09633)業績公布後股價急跌，破底低見26.3港元，收挫10%。農夫山泉指自2月底開始，網絡上出現大量對公司及創始人的輿論攻擊和惡意詆毀，對品牌及銷售產生嚴重負面影響。農夫山泉包裝飲用水產品由今年首兩個月銷售收益本身按年增長19%，變為半年收益大跌18.3%。

 

2. 上月辭職的海通證券副總姜誠君境外落網被遣返。中紀委公布，外逃職務犯罪嫌疑人、原海通證券(06837)(滬:600837)副總經理姜誠君在境外落網並被遣返回國。姜誠君於2023年6月升任海通證券的副總經理，但一年後，也就是今年7月底卻突然辭任。海通證券於7月31日公布，姜誠君因個人原因申請辭去公司副總經理職務。另外，有消息指，海通證券已經暫停投行人員的離職審批，並且全部保薦代表人須上繳護照。目前未知該消息是否與姜誠君外逃有關。

 

3. 據報內地有銀行已圍繞3.6%及以上利率的單位存款產品進行內部自查，並根據銀行自身負債的實際成本以及市場同業的情況開展研討及應對。另外，柳州銀行、武鄉農商銀行、襄城農商銀行、駐馬店農商銀行等廣西、河南的中小銀行發布公告稱，將於8月底或9月初下調存款利率，調整幅度為10-35個點子。

 

4. 國務院任免國家工作人員，國家外匯局副局長王春英出任中國進出口銀行黨委副書記，任生俊被免職務。此外，盧新寧被免去香港中聯辦副主任職務，盧新寧已被任自治區黨委常委、自治區政府黨組成員。

 

5. 國家數據局局長劉烈宏在2024中國國際大數據產業博覽會開幕式上表示，系統布局培育壯大數據產業，國家數據局在前期充分調研的基礎上，正會同有關部門研究製定產業發展政策，目的就是要抓住數據產業成長的戰略機遇，培育數據企業，塑造產業生態，將中國規模市場優勢、海量數據優勢轉化為產業優勢，提高中國數據產業的競爭力。

 

6. 由保利演藝攜手《黑神話：悟空》共同發起的線下主題音樂會《隨樂西行　且聽天命》今天中午12點，正式開啟售票，結果開票10分鐘前後就陸續售罄。該交響音樂會最低票價80元人民幣，最高票價880元人民幣。音樂會巡演城市有深圳、上海、北京、杭州、重慶，每個城市巡演一天，分下午場和晚場兩個場次。

 

7. 中國石油天然氣集團有限公司原黨組書記、董事長王宜林，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪作出逮捕決定。2024年2月2日，王宜林涉嫌嚴重違紀違法被查。7月31日，王宜林嚴重違紀違法被通報開除黨籍。王宜林長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審查；多次接受私營企業安排的旅遊，違規收受禮金；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，同時在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用其職權和職務謀取私利。

 

8. 中國信通院發布，7月，國內市場手機出貨量2420.4萬部，同比增長30.5%，其中，5G手機2065.4萬部，同比增37.2%，佔同期手機出貨量的85.3%。7月，國產品牌手機出貨量2182.7萬部，同比增長34.4%，佔同期手機出貨量的90.2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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