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神州經脈 | 財新PMI重回擴張，二手樓價連跌28個月，股匯挫

02/09/2024

　　中國8月份官方PMI連續第四個月萎縮，分析指在房地產市場繼續拖累經濟的情況下，其他領域的增長引擎也顯示出日漸啞火的跡象，為確保實現全年經濟增長目標，政府加強政策支持的緊迫性增強。滬深股市全天（2日）震盪調整，滬綜指收挫1.1%，報2811.03點，刷新今年2月6日以來收盤新低，深成指跌2.11%，創業板指更跌2.75%。板塊表現來看，船舶、白酒、半導體及房地產跌幅靠前，保險、銀行苦苦支撐，但個股跌多升少，兩市逾4000隻個股下挫。

 

神州經脈 | 財新PMI重回擴張，二手樓價連跌28個月，股匯挫

中指院最新報告顯示，8月全國百城二手住宅平均價格環比連跌28個月。（資料圖片）

 

　　兩市今日成交額7057億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1709億或19%。

 

　　上周五美國公布的數據符合預期，美指和美債收益率均表現不錯，而中國經濟基本面仍疲弱，人民幣承壓回落。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1115，較上個交易日4時30分收盤價跌234點子，止三連升，創8月28日以來近一周新低，全日在7.0950至7.1116之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1027，較上個交易日升97點子，兩連升，創5月16日以來三個半月新高，與市場預測偏離少於5點，上個交易日報7.1124。

 

今日新聞精選

 

1. 中國8月官方製造業採購經理指數（PMI）回落至為49.1%，環比下降0.3個百分點，連續第四個月位於榮枯線以下，創六個月低點，亦遜於市場預期的49.5%。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，中國經濟景氣水平總體保持穩定。其中，受近期高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，8月份製造業PMI景氣水平有所回落。從出口端看，8月新出口訂單指數為48.7%，較7月上行0.2個百分點，處於同期較高水平，連續兩個月上行，是8月製造業PMI的一大亮點。

 

2. 8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.4，較7月回升0.6個百分點，重回榮枯線以上。財新智庫高級經濟學家王喆稱，8月製造業景氣度略有恢復，供需平穩擴張，外需承壓，就業止跌走平，物流運輸延遲，企業庫存增加，通縮壓力增加，企業樂觀情緒維持，財新中國製造業PMI重回擴張區間但擴張幅度有限。考慮到較為進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在。

 

3. 中指研究院數據顯示，1至8月，百強房企銷售總額為26832.4億元，同比下降38.5%，降幅較上月繼續收窄1.6個百分點，累計同比降幅連續六個月收窄。8月單月，百強房企銷售額同比下降22.1%，環比降低2.43%。此外，中指院最新報告顯示，8月全國百城二手住宅平均價格為14549元/平方米，環比下跌0.71%，跌幅較7月收窄0.03個百分點，已連續28個月環比下跌；同比跌幅為6.89%；同期百城新建住宅平均價格為16461元/平方米，環比上漲0.11%，同比上漲1.76%。

 

4. 招商銀行行長王良在今日舉行2024年中期業績交流會上，回應「存量房貸轉按揭」問題時表示，沒有接到任何相關通知，政策還沒有得到確認。王良坦言，如果相關政策要推出的話，會對銀行業的存量按揭利率帶來一定的負面的影響，他相信「宏觀管理部門會做好充分的論證和研究，再推出這樣的政策」。《彭博》上周五（30日）引述知情人士稱，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。

 

5. 對於有指中國正考慮進一步下調存量房貸利率，允許存量房貸尋求轉按揭，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，現時存量按揭利率平均達逾4.1厘，而新造按息僅3.3厘，甚至有一線城市降至低於3厘，相差太大，預計人行或在數月後下調存量按息。顏湄之並估計，若允許按揭貸款人自行轉換銀行，就會刺激競爭，可能會把銀行的按揭利率拉得更低，按揭利率可能跌至2.1厘至2.3厘，對銀行利潤影響嚴重。她預計現時不會完全開放轉換按揭，但若最終要市場化的話，相信會朝著此方向。

 

6. 天眼查App顯示，杭州娃哈哈集團有限公司8月29日發生一系列工商變更，宗慶后卸任法定代表人、董事長等職務，均由宗馥莉接任。此外，股權穿透信息顯示，宗慶后退出股東行列，娃哈哈現時由宗馥莉、杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司(上城國資)、杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）共同持股，其中宗馥莉的持股比例為29.4%。

 

7. 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，上證指數要擺脫長期於3000點徘徊的局面，須解決國企估值遭到低估的長期現象。他解釋，民企與國企過去十年的盈利增速相若，但民企估值卻較國企高出一倍，主因在於投資者對國企存在既定負面印象。現在國企推動分紅回購，ROE及盈利增速等指標已出現向上苗頭，但在更多證據印證之前，相信海外投資者只會挑選優質行業和個股，而非全面參與投資國企。

 

8. 據《路透》報道，中國8月地方債發行節奏明顯加速，全月發行規模年內首次達到萬億級別，為11996.2265億元，較上月大幅增加約69%，且規模創去年10月以來最高。不過受到前期發行緩慢的影響，1-8月累計發行規模仍較去年同期少約14%，預計9月專項債發行將呈現總體穩定、小幅提速的狀態。發行進度方面，今年1-8月整體新增地方債發行進度來到66.7%，其中新增專項債進度65.9%，新增一般債進度71.2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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