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電動車 | 內地上半年近兩千家4S店退網，汽車零售模式急求變

04/09/2024

電動車 | 內地上半年近兩千家4S店退網，汽車零售模式急求變

 

　　去年至今，內地車市價格戰愈演愈烈，讓汽車經銷商們的生存壓力與日俱增，接連有汽車經銷商降薪、退網、跑路，甚至連曾經千億市值的廣匯汽車也觸發了A股面值退市。公開數據顯示，今年上半年，全國退網、關閉的4S店新增近2000家，幾近去年全年的退網量。


　　從各大汽車經銷商來看，8月28日，曾經風頭無兩的汽車經銷商巨頭--廣匯汽車正式從A股退市。上市9年時間里，廣匯汽車的市值從千億元直線跌落，最終觸發面值退市。


　　8月26日，專注代理勞斯萊斯、賓利、法拉利、寶馬等豪華及超豪華品牌的汽車經銷商--和諧汽車(03836)發布內部信，稱公司面臨前所未有的運營壓力，在危急存亡之際，將採取全員降薪的應急措施，降薪範疇從董事長到普通員工。


　　更早前，還有廣東永奧投資集團被曝出旗下多家4S店倒閉，大型區域性汽車經銷商江蘇森風集團被傳出財務危機，足以顯示汽車經銷商陷入巨大的生存壓力之中，其核心原因還是受到了價格戰的影響。

 

經銷商承擔的壓力，需要車企進行疏解

 

　　中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，目前市場的現狀，從根本上來講還是產銷失衡造成的結果。車企普遍將銷量目標制定得較高，遠大於消費者的實際需求。在銷售不暢的情況下庫存居高不下。為了搶佔市場蛋糕，部分經銷商不得不以犧牲利潤為代價，降價促銷，甚至出現「價格倒掛」。


　　全國工商聯汽車經銷商商會副會長李金勇認為，汽車經銷商承擔的壓力，需要車企進行疏解。對於燃油車企業來說，需要回歸理性，制定合理的銷售目標，而不是一味地壓庫存；對於新能源企業來說，無論是車企本身還是經銷商，都需要樹立戰略思維，短期內彼此可能都不會賺錢，但隨著規模的擴大，新能源汽車的成本會降低，進而進入良性發展的軌道。

 

撰文：經濟通中國組

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