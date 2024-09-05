內房 | 據報碧桂園境內債擬第三度展期，稱冀再予半年寬限期

碧桂園將第三度延期支付旗下9隻境內公司債券的分期款項

據內媒引述債權人處獲取的文件指，碧桂園(02007)將第三度延期支付旗下9隻境內公司債券的分期款項，兌付時間調整為2025年3月，這是碧桂園進行債務重組以來首次對旗下債券進行三展。



碧桂園對此表示，目前來看，銷售修復以及資金監控等問題依舊客觀存在，公司在短期內完成資金籌措仍有不確定性。公司希望借助本次展期安排，一方面在期內通過盡量做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式盡最大努力籌措資金；另一方面，公司也希望通過與投資人的積極溝通，協商新的公司債務處理綜合方案，以更好地匹配當前的市場周期以及公司資金情況。公司希望投資者能夠進一步給予公司6個月的寬限期，公司將在寬限期內與投資者充分溝通，綜合制定下一步一攬子方案。



碧桂園清盤呈請聆訊被延期至明年1月20日舉行，公司計劃在今年9月底前發布債務重組的條款清單，10月公開債務重組支持協議。



另外，據內地工商資料顯示，張家界碧桂園置業有限公司近日發生工商變更，楊惠妍卸任董事長，伍新濤、國慶卸任董事，新增范倩倩為執行公司事務的董事，同時羅強卸任監事，由周湘敏接任。

撰文：經濟通市場組

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