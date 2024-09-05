神州經脈 | 人行稱降準有空間，將向非洲提供3600億支持資金

摩根大通將中國股票評級由「增持」下調至「中性」，指中國經濟增長面臨阻力，支持政策又不給力，而且中美衝突可能擴大，不久後的美國大選也會加劇市場波動。滬綜指今日（5日）早盤再度刷新2月以來低位，午後滬深300ETF放量護盤，易方達滬深300ETF成交逾27億元（人民幣．下同），超出昨日成交額3倍。滬指收升0.14%，報2788.31點，止三連跌，但還未收復二千八關鍵位。深成指收升0.28%，創業板升0.65%。

中非合作論壇北京峰會今日在人民大會堂開幕，國家主席習近平與一眾非洲國家領導人在開幕式前大合照。（AP圖片）

成交連續第四日縮量，兩市交易額僅錄5348億元，較上日（4日）減少246億元或4.4%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，收報7.0995，較上個交易日4時30分收盤價升140點子，兩連升，創8月30日以來近一周新高，全日在7.0962至7.1044之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0989，較上個交易日升159點子，止兩連跌，創4月15日以來逾四個半月新高，與市場預測偏離擴至21點子，上個交易日報7.1148。

今日新聞精選

1. 中非合作論壇北京峰會在人民大會堂開幕。國家主席習近平在開幕式上表示，將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。未來三年，中國政府願向非方提供3600億元額度的資金支持，並將提供10億元緊急糧食援助，10億元無償軍事援助等。中方並將鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」。

2. 中非合作論壇峰會通過《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》《中非合作論壇－北京行動計劃（2025-2027）》。據外交部介紹，中國將免除與其有外交關係的非洲最不發達國家截至2024年底到期未還的政府間無息貸款債務。另外，中國政府將捐款5000萬美元續設中國-世界銀行集團夥伴關係基金，重點支持非洲國家實現包容和可持續發展；中國願向非方援助實施1000個「小而美」民生項目；支持非洲舉辦2026年青奧會和2027年非洲杯等。

3. 國新辦舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，中國人民銀行副行長陸磊表示，截至7月末，境外投資者持有中國債券4.5萬億元，創歷史新高。人民幣在全球貿易融資中的佔比為6%，排名第二位。人行貨幣策司司長鄒瀾在回應降準降息空間時表示，降準降息等政策調整仍需觀察經濟走勢，目前金融機構平均法定存款準備金率大約為7%，還有一定空間，而今年以來1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別累計下降了0.11和0.35個百分點，帶動了平均貸款利率持續下行，存貸款利率進一步下行面臨一定的約束。

4. 特斯拉全自動駕駛系統（FSD）進入中國市場一事再有進展，特斯拉在X平台上發布路線圖，預計2025年第一季度在中國和歐洲推出FSD系統，但強調目前仍待監管批准。另外，網絡盛傳特斯拉CEO馬斯克近日斥1.5億美元購買了北京一個頂級豪宅項目的空中四合院，在輿論熱議馬斯克此舉反映其看好中國樓市之際，特斯拉方面火速回應稱這是「假消息」。

5. 2024外灘大會今日在上海黃浦世博園開幕。特斯拉Optimus人形機器人在展會上再次亮相。特斯拉方面表示，其目標是讓機器人的成本大幅降低，從數十萬美元降至一兩萬美元。特斯拉預計將於明年開始限量生產人形機器人，將有超過1000個Optimus在特斯拉工廠幫助人類完成生產任務。

6. 螞蟻集團總裁韓歆毅今日在2024外灘大會上透露，螞蟻在本屆大會上將發布三款AI新產品，包括由支付寶全新推出的App--AI智能理財助理支小寶。螞蟻方面介紹，支小寶提供理財和保險專業知識問答，以及行情及持倉分析、智能核保和理賠等專業工具。韓歆毅又指，過去兩年，螞蟻以支付寶為核心加速AI應用布局，已在出行、政務、醫療、理財等場景服務億級用戶。螞蟻和支付寶將堅定擁抱AI浪潮，用AI為用戶創造極致體驗。

7. 淘寶今日發表公告指，9月12日後逐步向所有淘寶天貓商家開通微信支付。部分商家表示，已經收到開通邀請。淘寶天貓（淘天）昨午公告稱，淘寶計劃全面引入微信支付。微信支付回應傳媒查詢時稱，目前與淘寶平台商戶的功能適配正在開通中。

8. 在今日的2024騰訊全球數字生態大會上，騰訊雲正式發布AI infra品牌「騰訊雲智算」。騰訊集團副總裁、雲與智慧產業事業群COO、騰訊雲總裁邱躍鵬則宣布，騰訊全新發布騰訊混元Turbo模型，比騰訊混元Pro價格再低50%，推理效率提升100%，解碼速度提升20%。另外，騰訊集團副總裁、騰訊智慧出行總裁鍾翔平介紹，目前騰訊與超過100家車企和出行科技公司合作共建，已有九成的車企選擇騰訊雲。

撰文：經濟通中國組

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