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澳門特首 | 岑浩輝參選澳門特首獲383名選委提名，料成唯一參選人

10/09/2024

澳門特首 | 岑浩輝參選澳門特首獲383名選委提名，料成唯一參選人

 

　　澳門第六任行政長官選舉將於下月13日舉行，提名期至本周四(12日)止。澳門終審法院前院長岑浩輝今早報名參選特首，他獲得383名選舉委員提名，佔400名選委近96%，料很大機會成為澳門第六任行政長官選舉唯一候選人。


　　回顧上屆行政長官選舉，賀一誠獲379名選委提名參選特首，佔全數400人選委的92%。2014年崔世安爭取連任特首時，獲331名選委提名參選，佔選委總人數逾82%。

 

澳門行政長官選委會由四大界別共400名委員組成

 

　　按澳門《行政長官選舉法》規定，參選人須獲得行政長官選委會至少66人聯合簽署作出提名。選舉委員會有四大界別，共400名選委，第一界別包括工商、金融界；第二界別包括文化界、教育界、專業界以及體育界；第三界別包括勞工界、社會服務界以及宗教界；第四界別包括立法會議員、澳門地區全國人大代表、澳門地區全國政協委員以及市政機構成員。

 

岑浩輝:旅遊博彩業曾野蠻擴張，一業獨大不利發展

 

　　岑浩輝早前宣布參選時表示，其施政理念為「奮發同行，持正革新」。面對澳門經濟復常未如理想，相信源於旅客消費模式改變、北上消費成風等，當選後必與工商界研究改變經營模式。他更形容澳門旅遊博彩業在發展過程序中曾經失序，野蠻擴張，一業獨大不利澳門長遠發展，帶來非常大的負面影響，又指推動經濟多元化是必答題，必須向前走，沒有退路。


　　岑浩輝現年62歲，廣東中山出生，畢業於北京大學法律系，並就讀葡萄牙科英布拉大學葡國語言文化和法律課程，曾於內地擔任執業律師。

　　岑浩輝在1997年出任澳門普通管轄法院法官，並於1999年12月獲首任特首何厚鏵任命為終院院長，至今近25年。

 

撰文：經濟通採訪組

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