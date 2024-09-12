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神州經脈 | 存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌

12/09/2024

　　隔夜美股V彈，亞太主要股指今日（12日）收盤集體大漲，A股獨憔悴。滬綜指收跌0.17%，報2717.12點，深成指收跌0.63%，創業板指同跌0.42%。成交重返五千億，兩市全日交易額錄5156億元（人民幣．下同），較上日（11日）微升3.2%。

 

存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌

外電指中國或最快本月下調存量房貸利率，降幅或達50個基點。（資料圖片）

 

　　隔夜美國公布的通脹數據略好於預期，美指和美債收益率溫和回升，人民幣承壓。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1236，較上個交易日4時30分收盤價跌105點子，創8月28日以來逾兩周新低，全日在7.1175至7.1249之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1214，較上個交易日跌32點子，四連跌，續創8月29日以來兩周新低，上個交易日報7.1182。

 

今日新聞精選

 

1. 中共總書記習近平10日下午至11日上午先後去到陝西省寶雞市和甘肅省天水市考察調研；11日下午則到甘肅蘭州棗林西社區、黃河蘭州中山橋段考察。習近平強調，社區工作根本上是為了社區居民的幸福生活，關鍵是要搞好服務，特別是要抓好「一老一小」這兩個重點。城市治理一定要夯實社區這個基礎，社區建設好了才能真正造福廣大居民群眾。他並表示，黃河很美，將來會更美。推動黃河流域生態保護和高質量發展，要久久為功，一年一年推、一年一年抓落實。大保護是大發展的前提，綠水青山就是金山銀山。

 

2. 中國商務部新聞發言人何咏前在例行記者會上宣布，商務部部長王文濤近日將訪問歐洲，9月19日（下周四）將與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。今日較早時外電引述意大利政府消息人士稱，王文濤將於下周到訪意大利，與意大利副總理兼外交部長塔亞尼及工業部長烏爾索進行貿易會談。西班牙首相桑切斯近日訪華期間表示，正重新考慮其對於歐盟擬向中國電動汽車加徵關稅的立場。此前西班牙和意大利都對這次歐盟加稅表示支持，外界關注意大利會否也「轉軚」。中國外交部表示欣賞桑切斯客觀理性的思考，希望歐方與中方相向而行，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

 

3. 據《彭博》引述知情人士稱，中國最早可能在9月降低存量住房貸款利率，加快節奏減輕數百萬家庭的借貸成本，爭取刺激消費。消息人士透露，商業銀行正在做最後的準備工作，部分存量房貸可能下調多達50個基點。報道指，中國人民銀行和國家金融監督管理總局未回應置評請求。

 

4. 據《財聯社》報道，儘管各大白酒品牌在中秋前夕加大促銷力度，但業內普通反饋銷售業績「不太好」，銷售同比下降兩三成是普遍現象，終端渠道商依然面臨庫存過高的情況。四川、貴州、福建等多地酒商表示，今年中秋銷售比較疲軟、「感覺是最近幾年來最淡」；部分煙酒店老闆甚至稱白酒銷量只有去年同期三分之一到一半。值得留意的是，有河南酒商稱，線下終端門店普遍反映生意下滑30%，這30%的下滑並不是指需求不在，而是有一部分是被抖音、拼多多等電商分流。

 

5. 據《彭博》引述知情人士報道，海通證券和其他國資券商近來要求許多投資銀行家上交護照，並就所有因公和因私出行計劃申請許可，獲准出差的員工必須與一位同事同行，預先批准行程之外的活動將受到限制，而券商不但收緊對員工海外行程的批准，還向員工表示辭職也需要獲批。知情人士並透露，這是中國監管機構私下給出的指引；一些員工被告知，監管機構正在審查首次公開募股（IPO）和其他融資活動，銀行家隨時可能被傳喚問話。報道形容，這些投資銀行家已置身於中國最高反貪腐部門的靶心。

 

6.  阿里巴巴旗下淘寶9月初曾公告擬新增微信支付能力，公示7天後，淘寶網的微信支付功能今日逐步向所有賣家開放。同時，淘寶宣布面向所有淘寶天貓商家正式上線「退貨寶」服務。測算顯示，退貨寶預計全年為商家降低20億元的退換貨運費成本。對比商家當前的退換貨運費，訂購退貨寶將至少降低10%運費，最高降幅達30%。商家日常經營成本有望降低。

 

7. 上海美國商會今日發表《2024年中國商業報告》指出，中美地緣政治不確定性、中國經濟增長放緩，在華美國企業對中國的前景感到悲觀，僅47%受訪者對未來五年在華業務持樂觀態度，按年下跌5個百分點。另外，僅66%美企去年獲得盈利，兩項數據均為1999年報告開始發表以來最低。

 

8. 上海市公安局奉賢分局11日發布公告指，依法對海銀財富涉嫌非法集資犯罪立案偵查，並對實控人韓宏偉、韓嘯父子等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。海銀財富香港子公司火速更名，根據SFC的資料，「海銀資產管理（香港）有限公司」從9月5日起更名為「Annum Asset Management(Hong Kong)Limited」（簡稱：Annum資管）。根據香港政府網站信息，Annum資管唯一股東「海銀國際資產管理有限公司」也在9月10日更名為「Annum Holdings Limited」。目前尚未有證據顯示Annum資管也牽扯進海銀財富在內地的非法集資案。

 

撰文；經濟通中國組

 

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