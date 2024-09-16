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港股 | 午市前瞻 | 網醫股陷瓶頸期？ 專家提示前景向淡慎投資

16/09/2024

 

　　中國公布的「三駕馬車」數據（出口、投資、消費）全遜預期，就連融資數據亦不佳，經濟增長保5見困難。北水關閘，恒生指數先挫後回穩，萬七有支持，半日報17318，跌50點或0.3%，觀望氣氛濃烈，主板成交只錄得近264億元。


　　恒生中國企業指數報6049，跌21點或0.4%。恒生科技指數報3467，跌12點或0.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 網醫股陷瓶頸期？ 專家提示前景向淡慎投資

（Shutterstock圖片）

 

張智威：關注鮑威爾會後聲明

 

　　內地開展中秋節假期，北水暫別港股兩個交易日，今早起港股成交更見淒涼，半日成交僅得263億元。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期內地對資金流加強監管，加上周末公布經濟數據差過預期，市場觀望聯儲局議息結果下令大市成交進一步轉弱。他指，在議息結果以及聯儲局主席鮑威爾會後聲明前，恒指較大機會維持徘徊250天線（約17233）附近。他認為周四（19日）北水回歸之時要看市場如何解讀聯儲主席鮑威爾言論，所作資金反應才對後市有更大指標作用。

 

港股 | 午市前瞻 | 網醫股陷瓶頸期？ 專家提示前景向淡慎投資

（互聯網圖片）

 

復常後不利藥物線上銷售，不宜入手

 

　　近期醫藥板塊表現回勇，但互聯網醫療股積弱，股價跑輸板塊；《第一財經》針對互聯網醫療股發表分析，指京東健康(06618)和阿里健康(00241)的自營商品銷售都已經進入了成長的瓶頸期，過去每年的營收都是兩位數甚至倍數級增長，但隨著市場趨近飽和，這個勢頭必然會中斷。張智威認同網醫股基本面轉弱，自內地復常過後消費者減少依賴線上藥房，更趨於親身接受醫療多於網上醫療服務，削弱網醫公司收入，令網醫股走勢轉淡。

 

　　他指出，雖然京東(09618)中期業績強勁，但其主營家電系列受惠政策帶動收入，相反京東健康專營醫藥系列則盈利會受到限制，短線不建議投資者入手網醫股。

 

港股 | 午市前瞻 | 網醫股陷瓶頸期？ 專家提示前景向淡慎投資

京東健康股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 網醫股陷瓶頸期？ 專家提示前景向淡慎投資

阿里健康股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 網醫股陷瓶頸期？ 專家提示前景向淡慎投資

平安好醫生股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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